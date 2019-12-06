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 Політика України, Економіка
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 У 2021 році має відбутися оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливим завданням є оновлення Угоди про асоціацію, яке повинно відбутися в 2021 році. Ми зараз уважно вивчаємо всі пункти цієї угоди для того, щоб разом з нашими колегами зробити його максимально ефективним, зручним і успішним для обох сторін", - сказав Гончарук під час спільного пресбрифінгу з головою комітету Європарламенту із закордонних справ Девідом Макалістером у Києві в п'ятницю.

За його словами, український уряд зробить все від нього залежне, щоб наступний рік був максимально амбітним, максимально успішним для України на погляд європейської інтеграції.

"Зокрема, нас, звичайно, цікавить так званий промисловий безвіз - ACAA agreement - домовленості, які дозволять нашому бізнесу вільно торгувати з європейським колегами", - зазначив глава уряду.

Також Гончарук анонсував, що на 28 січня наступного року заплановано проведення Ради асоціації - перша зустріч в Брюсселі на рівні новопризначених прем'єр-міністра, уряду і глави Єврокомісії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163966
 
 
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