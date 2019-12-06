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 Економіка, Фоторепортаж
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 Фуру з партією контрабандних сигарет, вартістю 5 млн грн, затримали на Волині, - СБУ. ФОТО

СБУ блокувала незаконне ввезення в Україну оптової партії сигарет у Волинській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Фуру з партією контрабандних сигарет, вартістю 5 млн грн, затримали на Волині, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що житель сусідньої країни організував механізм контрабанди сигарет на територію України. Він приховував тютюнові вироби серед вантажів, що ввозяться в нашу країну на адресу підприємства, яке є одним із найбільших постачальників сировини для виготовлення меблів.

Під час операції правоохоронці зупинили в Турійському районі Волині фуру, яка в'їхала в Україну через пункт пропуску "Городище" Рівненської області. За документами водій переміщав вантаж деревостружних плит. Під час огляду автомобіля співробітники СБУ виявили 130 тис. пачок сигарет іноземного виробництва, прихованих у порожнинах, спеціально обладнаних серед вантажу.

Фуру з партією контрабандних сигарет, вартістю 5 млн грн, затримали на Волині, - СБУ 02

За попередньою оцінкою, вартість виявлених тютюнових виробів становить понад 5 млн гривень.

За інформацією спецслужби сигарети транзитом через нашу країну ділки планували переправити до країн ЄС. Тривають слідчо-оперативні дії за ст. 204 Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабандної діяльності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163964
 
 
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Фура..Фира ..Фурнитура..як ще можно обiзвати вантажiвку ?
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