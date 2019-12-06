 В оперативному командуванні "Схід" заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі, - наказ штабу ООС. ДОКУМЕНТ

Документ, який це підтверджує, опублікував у Фейсбуці ветеран 93-ї бригади Дмитро Філін, інформує Цензор.НЕТ.

"З 30.10.2019 категорично забороняю експлуатацію у військах оперативного командування "Схід" усіх транспортних засобів, наданих як благодійна (волонтерська) допомога, які не поставлені на облік і не введені в експлуатацію, а також транспортних засобів, які тимчасово враховані (зареєстровані) в підрозділах військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку Збройних сил України з правом використання в районі ООС", - свідчить текст документа.

Документ підписано іменем полковника Олександра Нестеренка - командувача військами оперативного командування "Схід" ЗСУ.

Дивіться також: "Шостий рік ви вірите в нас і невпинно допомагаєте", - бійці ЗСУ і добровольці з передової передали привітання з Міжнародним днем ​​волонтера. ВIДЕО

У документі зазначено, що це рішення прийнято на виконання вимог начальника Генштабу - Головнокомандувача ЗСУ, визначених на службовій нараді 18 жовтня 2019 року.

Крім того, командирам військових частин наказано провести з особовим складом заняття, присвячені безпеці дорожнього руху та донести до особового складу, що порушення правил дорожнього руху й управління транспортом у стані алкогольного сп'яніння несе за собою відповідальність.

Справжність документа Цензор.НЕТ підтвердило ще одне джерело в ЗСУ.