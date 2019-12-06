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 Суспільство
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Все про:авто (1420) транспорт (396) волонтери (541) операція Об'єднаних сил (1832)

 В оперативному командуванні "Схід" заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі, - наказ штабу ООС. ДОКУМЕНТ

З листопада в оперативному командуванні "Схід" заборонено експлуатацію транспортних засобів, отриманих як благодійна та волонтерська допомога.

Документ, який це підтверджує, опублікував у Фейсбуці ветеран 93-ї бригади Дмитро Філін, інформує Цензор.НЕТ.

"З 30.10.2019 категорично забороняю експлуатацію у військах оперативного командування "Схід" усіх транспортних засобів, наданих як благодійна (волонтерська) допомога, які не поставлені на облік і не введені в експлуатацію, а також транспортних засобів, які тимчасово враховані (зареєстровані) в підрозділах військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку Збройних сил України з правом використання в районі ООС", - свідчить текст документа.

Документ підписано іменем полковника Олександра Нестеренка - командувача військами оперативного командування "Схід" ЗСУ.

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У документі зазначено, що це рішення прийнято на виконання вимог начальника Генштабу - Головнокомандувача ЗСУ, визначених на службовій нараді 18 жовтня 2019 року.

Крім того, командирам військових частин наказано провести з особовим складом заняття, присвячені безпеці дорожнього руху та донести до особового складу, що порушення правил дорожнього руху й управління транспортом у стані алкогольного сп'яніння несе за собою відповідальність.

В оперативному командуванні Схід заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі, - наказ штабу ООС 01

Справжність документа Цензор.НЕТ підтвердило ще одне джерело в ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163962
 
 
 Топ коментарі
 
По тихоньку сворачивают боевые части стоящие на самом передке. Волонтерские автомобили и технику отберут а армейской не выдадут.
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Срочно передать в виде гуманитарной помощи "народу дамбаса"! В оперативном командовании "Восток" запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС - Цензор.НЕТ 3398
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А зачем эту технику убирать? Обьясни мне. зебобик лохматый.
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так вони якраз ходити не будуть ...це "наказ" для тих хто "в полі" ...
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и присылают "письма счастья" боевым офицерам о сокращении ВСУ и уменьшении их зарплат...
Мо-лод-цы, зебилы. Поздравляю...

В оперативному командуванні "Схід" заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі, - наказ штабу ООС - Цензор.НЕТ 1162
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Срочно передать в виде гуманитарной помощи "народу дамбаса"!
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... "и донести до личного состава, что нарушение правил ПДД и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения несет за собой ответственность."
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На фронте ПДД особенно актуально! А лучше пешком ходить,соблюдая при этом ПДД.
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По тихоньку сворачивают боевые части стоящие на самом передке. Волонтерские автомобили и технику отберут а армейской не выдадут.
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волонтеры для армии Израиля поставляют такое количество техники и прочих необходимостей столько,что армия Украины даже не младенец в этом деле.
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бажаючим проблюватися ...у шустера НЕЛОХ виступає 42річний ...три хвилини і "готово"
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Давят сволочи зеленые в первую очередь на добровольцев которые в основном укомплектованы техникой из благотворительных и волонтерских организаций, а так же импортной техникой подаренной странами-союзниками Украины.Скоро и медоборудование волонтерское запретят чтобы раненных не лечили. Капитуляция идет полным ходом по всех направлениях.
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Так же давили и при попохе.
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Цікаво, яким чином тепер бійцям доїхати, наприклад, з Верхньоторецького до Констахи (30 км) в АТБ чи на Нову пошту? Убер замовляти чи на БМП? Чи на кожен ВОП дадуть по Хаммеру?
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Да, но суть не меняет. Офицерье так раз на волонтерских и маталось за почтой из дома и за новоприбывшими, если нужно было.
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Хочуть відлучити народ від армії а армію від народу. Бо у випадку чого армія проти народу не піде. А вони армії бояться. Бо відчувають, що вона радше народ від них захищати буде, а не їх від народу.
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Зеленський про зустріч з Путіним: "Я хочу побачити очі", на хрен смотреть ему в глаза? А может Зеленский дар имеет,поражать противника взглядом? В оперативном командовании "Восток" запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС - Цензор.НЕТ 5598
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Заведомо пораженческий чес был!!! Шоу одного актера. Давил слезу из зрителей! Долбаная показуха!!!
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Вова не лох. Вова василиск. Или модет он Медуза Горгона?
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з інтерв'ю-----''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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А шо, наш обдрыстаный гавнокомандующий Клован стал разбираться в военной технике?
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порохоботы! а зачем армии которую "поднял с нуля" ваш "сивочелый гетьман" еще какие то левые "нисаны" и "тоеты"???
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А зачем эту технику убирать? Обьясни мне. зебобик лохматый.
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Вот скажи, если тебе дали пустую евартиру, отремонтировал, то купил-подарил, то купил-достал. Но не всё смог. И помогли ещё и другие люди. То ты подарки других людей выбросишь, бо первый говорит,что он тебя устроил или рдно другому не мешает?
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Зебільчику, там джипи їздять не асфальтованими шосе. І СТО "офіціалів" під боком нема для регламентних ТО у точній відповідності сервісним книжкам. Ти сам був причетний до допомоги війську? Тільки не кажи про смс на 565.
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А що з автівками для евакуації поранених, що зібрані на базі УАЗів руками членів джиперських клубів Черкащини, Київщини і Кіровоградщини? З навареним гратчастим захистом від уламків мін? Теж заборонити?
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рускому быдлу плешивого кремлевского хмыря любая неудача Украины это поБЕДА.как говорила Ада Роговцева,или мы идём в евросоюс или мы вступаем в руское дерьмо кгбшного барана
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нда...а как намедни поздравляли волонтеров,мрази зеленые
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Да, поздравили, и назначили главную волонтершу от президента следить за волонтерами, что говорит о попытке подмять их под государство и притушить деятельность.
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Стандартная зелегнидная тактика - говорится одно делают противоположное
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Это какая то провокационная новость, не верю, надеюсь, что завтра опровергающая новость будет.
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Скоро волонтеров запретят. А как они жить будут, единицы свое добро жертвовали, а остальные?
А насчёт остальных докажет следствие, за чей счёт они жили.
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Ви ж з тих одиниць, які жертвували своїм?
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Возвращается плановое разрушение армии как Януковоща
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порохоботы путают Армию с циганским табором!
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І пить за рульом запретили...зовсім армію розващили...
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Ну, тут не все так страшно як виглядить. Наведення порядку то в принципі правильно. Не взагалі ж забороняють, постав на облік та користуйся.
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А ось і "подяка" від презЕдента волонтерам та військовим "прилетіла", справжня, не награна
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Армии Штатов тоже волонтеры помогают, что у петисосов припадок от этой новости?
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Вот "молодцы", а ещё, что можете придумать такое, чтоб во вред было???
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