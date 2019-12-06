EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2554  11
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (339) нагорода (567) літак (730) курсанти (61)

 Харківського курсанта Биченка, який відвів від населених пунктів падаючий навчальний літак, нагороджено орденом "За мужність" III ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня курсанта 4-го курсу Харківського Національного університету Повітряних сил імені Кожедуба Олексія Биченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На початку липня цього року Олексій відзначився героїчним вчинком, коли відвів від населених пунктів літак, у якого зупинився двигун і він почав падати, а сам катапультувався з критично малої висоти.

Нагороду курсанту вручили під час урочистих заходів до Дня Збройних Сил України.

Нагадаємо, 2 липня на території Чугуївського військового аеродрому під час навчальних польотів упав літак Л-39. Зокрема, за даними Міноборони, виникла позаштатна ситуація, про яку пілот повідомив керівництву польотів, і було прийнято рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що стан його здоров'я задовільний. Літак, що впав у полі зайнявся. За попередніми даними, падіння сталося через відмову двигуна.

Читайте також: Загиблим в авіакатастрофі під час навчань українському та американському льотчикам Петренку й Нерінгу відкрили пам'ятник на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163961
 
   
 Топ коментарі
 
есть и герои в стране, а не только сучьи мажоры , типа авакова младшего, который рюкзаки в армию втюхивает
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
есть и герои в стране, а не только сучьи мажоры , типа авакова младшего, который рюкзаки в армию втюхивает
 показати весь коментар
 
 
И Алексея, старшего сина Порошенко, которьій 2 месяца "воюет" в третьем єшалоне, а потом 5 лет в раде бюджет деребанит и на кнопки которьіе надо нажимает.
Хоть один законопрект вровел? Зачем в Раду шел? По папиньім следам? Обкрадать укранский народ показьівая, как тьі много "сделал" для Ураньі.
 показати весь коментар
 
 
старые дрова...новые пилоты...хорошо, что жив.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это как алкаш, не сбил людей и ему дают медаль.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Развалился от старости самолет, курсант за это получил награду.
 показати весь коментар
 
Респект тому, кто разработал самую лучшую в мире катапульту для военных самолётов.
 показати весь коментар
 
Причем катапульта спасает жизнь летчиков за несколько секунд до столкновения с землёй.
 показати весь коментар
 
Браво,курсант! Удачи тебе,будущий защитник Украины!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору