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Все про:Одеса (2225) пожежа (1897)

 Студенти згорілого в Одесі коледжу відновлять навчання 9 грудня - Міносвіти

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася пожежа, вже 9 грудня відновлять навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Міністерства освіти і науки в Фейсбуці.

"Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже з понеділка, 9 грудня 2019. Для цього надано приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, освітній процес відбуватиметься в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, а також - в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Героїв Крут, 19.

У МОН інформують, що в приміщенні коледжу, де сталася пожежа, досі працюють рятувальники, поки відомо про чотирьох загиблих, доля 11 осіб залишається невідомою.

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Також у МОН висловили співчуття сім'ям загиблих і всім постраждалим від пожежі.

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.

У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".

"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.

Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163959
 
 
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Как отмечается, образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также - в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19. Интересно, они уже проверили эти учебные заведения на наличие и работоспособность противопожарной безопасности.
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Сподіваюсь що то не якийсь "Вовочка" проводив дослід на уроці хімії.........
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Пора уже поймать этих одесских поджигателей.
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Підпалювачів в Одесі знайти проще париноі ріпи: просто треба знати до кого звернутись. А те, що там діє диверсійна команда,а можливо і не одна - це видно не озброєним оком. Путін все надіється розпалити вогонь ненависті серед людей. Ох,доберемось ми і до тебе колись,па...ль!
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