 Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет

Про це розповів перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас більш як 369 тисяч учасників бойових дій – і десь 50 тисяч із них перебувають на житловому обліку. Плюс мільйон внутрішньо переміщених осіб – а це близько 400 тис. сімей, що теж потребують житла", - каже Колумбет.
За його словами, кошти на програму пільгового іпотечного кредитування для ветеранів та ВПО знайшлися буквально на одному з останніх засідань уряду в результаті перерозподілу – і до кінця року треба їх використати.
"Відповідну постанову прийняли в середу 27 листопада, а вже в понеділок почався прийом заяв. Зазвичай такі процеси по пів року готуються, а тут – усі поспішали, як могли. Кінець року, а ще ж попереду – збір документів. Дуже прикро, що виникла "штовханина", але нічого не вдієш. Вона свідчить про те, що подібні програми користуються попитом, ми на правильному шляху. Зацікавленість людей доведена, лишилося довести ефективність інструменту. Бюджетний процес – це дискусія, і коли отримаємо перші результати (люди почнуть повертати кредити), ми вступимо в цю дискусію", - розповів чиновник.
За його словами, уже зрозуміло, що заявників буде більше, ніж є грошей, але це не значить, що люди залишаться за бортом.
"Їхні заяви будуть у прозорих електронних реєстрах, і якщо цьогорічний експеримент буде успішний, набір заяв стане постійним", - додав він.
За його словами, експеримент пільгового іпотечного кредитування заплановано вперше.
"І цю програму критикували — мовляв, є ризики корупційного відбору учасників, та й не популярна в Україні іпотека. Але електронний реєстр буде відкритий, кожен може бачити своє місце в черзі. Іпотечні кредити в Україні дійсно дорогі, бо банки закладають у них ризики неповернення коштів. Тому мусимо довести, що попит на них є, і механізм ефективний, гроші повертатимуть. А далі можна про подальше фінансування з Мінрегіоном говорити", - вважає Колумбет.
Він роз’яснив: "Процедура така. Зібрали заяви, потім спецкомісія при фонді Держмолодьжитло обере конкурсантів, їм дадуть повний перелік необхідних документів. Далі комісія проводить перерахунок квадратних метрів, на які може претендувати родина, їх перетворюють у суму. Учасник обирає об’єкт, приносить договір купівлі-продажу – і йому перераховуються кошти. Відмовити можуть тільки тим, хто спробує обдурити систему. Подасть заяву, маючи власне житло. Через реєстр прав на нерухоме майно все це легко виявити".
У відповідь на запитання, що за 100 млн грн можна купити лише 100 або 150 квартир, тож як комісія обиратиме щасливчиків, Колумбет сказав: "По даті та часу подання заяви. Комісія просто виконає технічну роботу, від неї нічого не залежить. "Зрада" тут тільки одна — недостатність фінансування. Але це краще, ніж нічого не робити взагалі".
За його словами, наразі в міністерстві займаються пошуком альтернативних варіантів. Наразі працює тільки 719-та постанова Кабміну, за якою безкоштовно отримують житло родини загиблих та ветеранів з інвалідністю 1-2 групи, та 280-та, що стосується учасників бойових дій, які одночасно є і внутрішньо переміщеними особами.
а переселенцы чем заслужили превосходство над не переселенцами ?
для защиты ВСЕЙ территории Украины на налоги граждан Украины содержатся армия и другие силовики.
дальше, думаю, сам докумекуешь
сказочник детский
но у нас запрещены нвф, если шо
темнота, а ещё умничаешь
бычок комнатный
Кацап детектед. СПАМ.
или вы хотите сказать, что никакой российской агрессии нет?
Ждут переселенцев!
Гордый дамбасский народ хочит бисплатную квартиру минимум в областном центре
и с какого перепугу таким, как ты, решать где и кому жить.
решалка то не выросла ещё
Не знаешь шо делать надо?
и не вижу смысла, почему за счёт моих налогов должны подарить квартиру какому-то владельцу ларька в Горловке, который колорадские ленточки распространял, зовя *****, а потом у него Моторола ларёк отжал и оно припёрлось ныть сюда, ненавидя меня
И как апофеоз апогея - на Государство Украина, которое отказалось в 2013 году подписать Ассоциацию.
Ведь это же государство отказалось в 2013 году подписать ассоциацию ?
Кстати очень грамотная арнументация.
Переселенка из Донецка подала иск в суд против Кабмина и СБУ, обвиняя их в бездействии из-за которого была создана "ДНР" в 2014 году. Такой иск поступил в Окружной административный суд города Киева, - сообщает "Depo.Донбасс" со ссылкой на пресс-службу суда.
А зачем тогда эта бессмысленная программа по выдеоению денег без решения судов ?
Пустой треп.
или по другим причинам ?
ибо сказано в Писании :
средства на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов и ВПЛ нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения - и до конца года надо их использовать.
Источник: https://censor.net.ua/n3163958
Почему ?
Потому, что какой-то Васылько вырос в селе в доме, который стоит максимум 1000 гривень и считается по этой причине обеспеченным в селе, где нет работы ?
почему одна категория безквартирных украинцев должна иметь преимущество над остальными категориями безквартирных украинцев ?
Сначала программа для коренных безквартирных жителей, а потом уже (или одновременно с этим) программа для переселенцев.
Но не раньше.
и ты не нашел ничего остроумнее, чем перейти на обсуждение моих умственных способностей.
Выходить с кацапскими тряпками в надежде стать переселенцами после захвата ****** их сёл ?
В какой области тебе подыскать ?
Такие дома вообще не продаются.
Они и нахрен никому не нужны, чтобы их покупать.
Я не понял, ты сомневаешься в наличии в Украине заброшенных сёл
или какого горбатого ты мне лепишь ?
ты хочешь купить дом в заброшенном селе ?
и с какого перепугу таким, как ты, решать где и кому жить.
...
балду из штанины в штанину - кива темп задал.
кстати сам на себя он не хочет заяву настрочить?
перезаряжаюсь, мол, в рабочее время, временами - тип аморальный со всех сторон.
не?
Альо! Зелені!
В Киеве жена Зеленского является владелицей таких объектов: квартираплощадью 284 квадратных метров; нежилые помещения площадью 337,8 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Ларисой и Еленой Шефирами; нежилые помещения площадью 305,9 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Сергеем Шефиром.
Ну, я понимаю, что в квартирке на 92 метра но стоимостью 42 миллиона грн., той, что в Великобритании две семьи не приютить, ну хотя бы холостяка одного мог бы. И вот к примеру жилой дом в Италии на 413 квадратов пустует да и 5 недостроенных гостиничных номеров в Грузии, общая площадь которых 218 квадратных метров без дела стоят. Чем не жильё для переселенцев и ветеранов АТО?
а если в Крыжополе то можно и 400!
А переселенцы должны селится поближе к своему Дамбассу! а не в Киев лезть, а потом еще и на самое дорогое жилье претендовать!