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Все про:житло (188) УБД (63) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (17) Колумбет (4)

 Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет

Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 400 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб.

Про це розповів перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас більш як 369 тисяч учасників бойових дій – і десь 50 тисяч із них перебувають на житловому обліку. Плюс мільйон внутрішньо переміщених осіб – а це близько 400 тис. сімей, що теж потребують житла", - каже Колумбет.

За його словами, кошти на програму пільгового іпотечного кредитування для ветеранів та ВПО знайшлися буквально на одному з останніх засідань уряду в результаті перерозподілу – і до кінця року треба їх використати.

"Відповідну постанову прийняли в середу 27 листопада, а вже в понеділок почався прийом заяв. Зазвичай такі процеси по пів року готуються, а тут – усі поспішали, як могли. Кінець року, а ще ж попереду – збір документів. Дуже прикро, що виникла "штовханина", але нічого не вдієш. Вона свідчить про те, що подібні програми користуються попитом, ми на правильному шляху. Зацікавленість людей доведена, лишилося довести ефективність інструменту. Бюджетний процес – це дискусія, і коли отримаємо перші результати (люди почнуть повертати кредити), ми вступимо в цю дискусію", - розповів чиновник.

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За його словами, уже зрозуміло, що заявників буде більше, ніж є грошей, але це не значить, що люди залишаться за бортом.

"Їхні заяви будуть у прозорих електронних реєстрах, і якщо цьогорічний експеримент буде успішний, набір заяв стане постійним", - додав він.

За його словами, експеримент пільгового іпотечного кредитування заплановано вперше.

"І цю програму критикували — мовляв, є ризики корупційного відбору учасників, та й не популярна в Україні іпотека. Але електронний реєстр буде відкритий, кожен може бачити своє місце в черзі. Іпотечні кредити в Україні дійсно дорогі, бо банки закладають у них ризики неповернення коштів. Тому мусимо довести, що попит на них є, і механізм ефективний, гроші повертатимуть. А далі можна про подальше фінансування з Мінрегіоном говорити", - вважає Колумбет.

Він роз’яснив: "Процедура така. Зібрали заяви, потім спецкомісія при фонді Держмолодьжитло обере конкурсантів, їм дадуть повний перелік необхідних документів. Далі комісія проводить перерахунок квадратних метрів, на які може претендувати родина, їх перетворюють у суму. Учасник обирає об’єкт, приносить договір купівлі-продажу – і йому перераховуються кошти. Відмовити можуть тільки тим, хто спробує обдурити систему. Подасть заяву, маючи власне житло. Через реєстр прав на нерухоме майно все це легко виявити".

У відповідь на запитання, що за 100 млн грн можна купити лише 100 або 150 квартир, тож як комісія обиратиме щасливчиків, Колумбет сказав: "По даті та часу подання заяви. Комісія просто виконає технічну роботу, від неї нічого не залежить. "Зрада" тут тільки одна — недостатність фінансування. Але це краще, ніж нічого не робити взагалі".

За його словами, наразі в міністерстві займаються пошуком альтернативних варіантів. Наразі працює тільки 719-та постанова Кабміну, за якою безкоштовно отримують житло родини загиблих та ветеранів з інвалідністю 1-2 групи, та 280-та, що стосується учасників бойових дій, які одночасно є і внутрішньо переміщеними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163958
 
 
 Топ коментарі
 
про участников АТО однозначно плюс,

а переселенцы чем заслужили превосходство над не переселенцами ?
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...только после сдачи экзамена по украинскому языку, литературе и истории В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет - Цензор.НЕТ 456
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Это мотивация малообеспеченным жителям Сумской области сдать свою землю Хуйлу и получить бесплатно квартиру в Киеве или Тернополе ?
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про участников АТО однозначно плюс,

а переселенцы чем заслужили превосходство над не переселенцами ?
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На переселенцев государство тратит огромные деньги из бюджета, на различного рода помощи, на компенсацию оплаты временного, арендованного жилья. Переселенцы живут на подконтрольной территории уже шестой год. Многие и не собираются возвращаться в ОРДЛО, их дети учатся в украинских школах. Не лучше ли помочь им обосноваться в Украине на постоянное место жительство?
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...только после сдачи экзамена по украинскому языку, литературе и истории В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет - Цензор.НЕТ 456
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За пять лет они выучили и українську мову, работая, например, там, где такие требования. Я живу в Сумах, и точно знаю, что большинство коренных сумчан старшего возраста не сдаст экзамен по украинскому языку.
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Кого ви вважаєте корінними сумчанами?
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Хотя бы тех, кто родился и проживает там с советских времен.
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...не знал, что у Сум есть свой флаг, аналогичный флагу США
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Ты на флаг не смотри. У меня в браузере включено приложение Browsec.
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Да, шифруюсь. Не отрицаю. Часто посещаю кацапские сайты, чтобы потроллить всяких нoвороcов. Они блокируют меня. А приложение Browsec позволяет моментально переключить страну, т.е. фактически поменять айпи адрес. Рекомендую.
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Это мотивация малообеспеченным жителям Сумской области сдать свою землю ***** и получить бесплатно квартиру в Киеве или Тернополе ?
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жители ЛЮБОЙ области Украины не способны сдать свою землю ***** или ещё кому.
для защиты ВСЕЙ территории Украины на налоги граждан Украины содержатся армия и другие силовики.
дальше, думаю, сам докумекуешь
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Это ты мне про невозможность на примере Дамбаза рассказываешь ?
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Принаймні у Києві вони "абаснавалісь" без сторонньої допомоги. За свідченням знайомого ріелтера вже є будинки зі 100% данецьким контингентом в окремих під'їздах або в усьому будинку. І у підземних паркінгах "Царського села" власники автівок "АН" вже поміняли номери на "АА". Той ріелтер має чудову пам'ять на автомобілі.
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он их, видимо, гвоздями шкарябает, авто, шоб не перепутать.
сказочник детский
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а они, наверно, по выходным ездят поевать на Дамбаз, чтобы отбить свои утерянные квартиры ?
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Чому ти в ніку вжив слово "Royal"? В англійські мові "рояль" звучить як Grand Piano. Клавішник ти наш ЗЕлений.
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так ты не знаешь, шо таке Port Royal ??????
темнота, а ещё умничаешь Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 8458
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"Номерний", ти тут не втрачай рефлекси самозбереження. І думай головою кого можна тролити, а від кого доцільно триматися на безпечній дистанції.
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убогий, угрожаешь, шоле?
бычок комнатный
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Шат ап, нулевко. Я тебе попередив, а далі вмикай рефлекси. Твої висери нижче порогу моєї уваги.
Кацап детектед. СПАМ.
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Я й сам бачу що ти дурик. Але твою свободу срати на Цензорі буде обмежено.
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ты жене будешь указывать и перед ней надувай щёки, идиот
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Переселенцям і карти в руки -- безвіз. Ще 17 років тому сотні тисяч українців нелегально за неабиякі гроші поїхали на Захід на заробітки (я теж), і за кілька років заробили на квартири і більше. Нам ніхто в Україні не давав даром ні житла, ні хліба. А переселенці з Донбасу самі й заколотили війну, а тут не хочуть української мови, не хочуть працювати, поводяться так, ніби ми їм ще й винні.
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ну они тоже заработали на жильё там, но ГОСУДАРСТВО не защитило их от российской агрессии.

или вы хотите сказать, что никакой российской агрессии нет?
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мы хотим сказать, что кацапская агессия возможна только та, где она желанна
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я не о себе, а о нас, о налогоплательщиках
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эх, где ж ваши голоса, када за ваши деньги назначают себе охренительные з/п всякие казлы из бюджета ? Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 384
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зачем ты так о работниках Офиса Президента ?
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Хотів поставити "плюс", але краще не "випускати Дуньку в Європу" (я мав на увазі данецьких "дуньок"). Бо тоді омріяний поколіннями безвіз може захитатися.
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не дождуться.

Гордый дамбасский народ хочит бисплатную квартиру минимум в областном центре
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ну ты ж не хочешь в село? Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 7109

и с какого перепугу таким, как ты, решать где и кому жить.
решалка то не выросла ещё Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 7109
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Так я и квартиры бесплатной в областном центре не требую, в отличие от этих гордых дамбазцев
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Так поменяйся своей квартирой с донбасцем,а потом требуй бесплатно в областном центре?
Не знаешь шо делать надо?
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я свой дом не от государства получил

и не вижу смысла, почему за счёт моих налогов должны подарить квартиру какому-то владельцу ларька в Горловке, который колорадские ленточки распространял, зовя *****, а потом у него Моторола ларёк отжал и оно припёрлось ныть сюда, ненавидя меня
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С такой же точно аргументацией я могу подать претензию на Майдан, который помешал моему бизнесу.

И как апофеоз апогея - на Государство Украина, которое отказалось в 2013 году подписать Ассоциацию.

Ведь это же государство отказалось в 2013 году подписать ассоциацию ?
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Подайте.

Кстати очень грамотная арнументация.
Переселенка из Донецка подала иск в суд против Кабмина и СБУ, обвиняя их в бездействии из-за которого была создана "ДНР" в 2014 году. Такой иск поступил в Окружной административный суд города Киева, - сообщает "Depo.Донбасс" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Всё логично.

А зачем тогда эта бессмысленная программа по выдеоению денег без решения судов ?
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ты по религиозным соображениям не читаешь статьи, под которыми комменты пишешь

или по другим причинам ?
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Три раза перечитал ничего про выделение денег не нашел.
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у тебя особая техника чтения ?

ибо сказано в Писании :

средства на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов и ВПЛ нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения - и до конца года надо их использовать.

Источник: https://censor.net.ua/n3163958
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Вважаю, що переселенцям треба пропонувати будинки в селах, де вони стоять порожніми, або разом із землею коштують не дуже дорого.
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...в городах-спутниках Киева уже целые даунбасские анклавы пособирались, в какой новостройке на паркинг не зайдешь - сплошь "АН" и "ВВ" на номерах всяких занюханых меринов, аудюх и лохусов...
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Я теж бааив. Нехай їдуть тепер в інші області України.
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...ага, хрен теперь их оттуда вытравишь, бедненьких...
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Можно и в селах, но для этого нужны средства для покупки недвижимости у частных лиц. После покупки такой недвижимости переселенцам прекращают выплачивать помощь от государства - компенсацию аренды временного жилья. А селах обычно работы нет, по сравнению с городами. Такие села должны располагаться недалеко хотя бы от областных центров.
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Приклад не з інтернету: моєму товаришу за трьохповерховий будинок і 15 соток на Кировоградщині пропонують 6000 грн. Будинок у відмінному стані, поруч ліс... Там люди займаються сільською роботою.
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Вот для этого и нужна государственная программа, направленная на адаптацию переселенцев: сбор информации о подходящей недвижимости, вариантах работы, обучение специальности, индивидуальный подбор и пр.
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а для коренных жителей такая программа не нужна ?

Почему ?

Потому, что какой-то Васылько вырос в селе в доме, который стоит максимум 1000 гривень и считается по этой причине обеспеченным в селе, где нет работы ?
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Для коренных жителей сел нужна одна программа, для адаптации переселенцев - другая.
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У тебя сегрегация в мозгу. Будь посерьезнее.
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а можно не про мой мозг, а по сути ?

почему одна категория безквартирных украинцев должна иметь преимущество над остальными категориями безквартирных украинцев ?
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По сути это не сегрегация, ты перепутал. У переселенцев есть статус переселенца, зарегистрированный в реестре ВПЛ, некоторое ограничение прав, особый контроль со стороны государства и пр. Они тоже граждане Украины. Поэтому, как я уже выше написал, для коренных жителей сел нужна одна программа, для адаптации переселенцев - другая. Это не получение преимущества, это различные программы, с определенными целями, задачами и способами их решения.
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Ну вот и договорились.

Сначала программа для коренных безквартирных жителей, а потом уже (или одновременно с этим) программа для переселенцев.

Но не раньше.
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и ты что-то слышал о программе для не переселенцев ?
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так а зачем ты про рыбу без грошей ?
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"про рыбу без грошей" - в книгу рекорда Гиннесса занесен читатель Цeнзopа c ником 133133, у которого обнаружен мозг и он умеет мыслить. Ученые продолжают исследование...))))
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судя по всему, аргументы в пользу программы раздачи квартир лугандонцам на шару у тебя закончились

и ты не нашел ничего остроумнее, чем перейти на обсуждение моих умственных способностей.
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"моих умственных способностей" - Апелляционная комиссия удалила из книги Гиннесса рекорд читателя Цeнзopа c ником 133133, т.к. человек с мозгом оказался чукчей. Увы, сенсации не произошло.﻿..
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Можешь прицепить себе на груди очередную медальку за выдуманную победу в споре. Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 4145
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А шо делать коренным жителям сёл, находящихся далеко от областных центров ?

Выходить с кацапскими тряпками в надежде стать переселенцами после захвата ****** их сёл ?
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Коренные жители сел, например у нас в Сумкой области, особенно поближе к границе, если что, так в любой момент готовы выйти с кацапскими тряпками. Они с виду такие тихие, но мозги забиты кацапской пропагандой. Есть такие, что еще хуже чем переселенцы с Донбасса.
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так если они поймут, что за митинг "Путин введи войска !!" дают бесплатную квартиру в Житомире, то они так и сделают.
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А кто речь ведет за бесплатные квартиры? Пусть берут кредиты. Кстати, некоторые, кто участвовал в пропутинских митингах, выехали в Чехию, взяли кредит где-то под 2% и купили жилье. Зачем им какой-то Житомир?
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Ты для начала пойти в банк и узнай о возможности получить переселенцам кредит, достаточный на покупку жилья. При Порошенко приняли мораторий, запрещающий кредиторам взыскивать пеню и штрафы с внутренне перемещенных лиц.
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А ты для начала пойди в банк и узнай о возможности получить кредит не переселенцу, чей дом в селе стоит 1000 гривень.
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Дай хоть одну интернет ссылку на объявление о продаже жилого дома в селе за 1000 гривен. За 1000 гривен разве что сарай на слом.
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Дома по 1000 гривень продаются не по интернету )))

В какой области тебе подыскать ?
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А, ну да, жилые дома по 1000 гривен продаются только по блату. Какие ты еще сказки знаешь?
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Такие дома не продаются по блату.

Такие дома вообще не продаются.

Они и нахрен никому не нужны, чтобы их покупать.

Я не понял, ты сомневаешься в наличии в Украине заброшенных сёл

или какого горбатого ты мне лепишь ?
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"Такие дома вообще не продаются. Они и нахрен никому не нужны, чтобы их покупать" - Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 5869 Но ты же утверждал, что "дом в селе стоит 1000 гривень". Твои слова, тебя никто за язык не тянул. У тебя все с головой в порядке?
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у меня с головой всё в порядке.

ты хочешь купить дом в заброшенном селе ?
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это как сопряжено с целесообразностью введения программы раздачи на шару квартир для лугандонцев ?
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переселенцям треба зробити резервації і тримати там до тих пір поки не почнуть утікати назад на Донбас. Там їх зачекалися земляки.
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ну ты ж не хочешь в село? Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 1687

и с какого перепугу таким, как ты, решать где и кому жить.
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це білокоровичі ...військове містечко 50ї ракетної дивізії ...на вскидку можна знайти ще з десяток схожих ...welcom


В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет - Цензор.НЕТ 8868

...
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от гарсонам бы на етом сосредоточится, не - ганяют и ганяют в той раде
балду из штанины в штанину - кива темп задал.
кстати сам на себя он не хочет заяву настрочить?
перезаряжаюсь, мол, в рабочее время, временами - тип аморальный со всех сторон.
не?
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Зелена монобільшість прийняла закон про "незаконне збагачення". Де конфісковані палаци Охендовського? Підрахуя Кірєєва? Та більшість палаців країні належать колишнім чиновникам, що ні дня не працювали в бізнесі.
Альо! Зелені! Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 2514
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Так может быть нонешний "радетель" за ВСУ и народ поселит к себе две - три семьи ветеранов и переселенцев? Ну хотя бы в свой дом , что в элитном клубном поселке "Маєток", что в селе Иванковичи. Здесь у него собственный дом на 350 квадратов. Или в киевской квартире, на 132 кв.м. Ну хотя бы у своей жены поселит несколько семей. Ведь
В Киеве жена Зеленского является владелицей таких объектов: квартираплощадью 284 квадратных метров; нежилые помещения площадью 337,8 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Ларисой и Еленой Шефирами; нежилые помещения площадью 305,9 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Сергеем Шефиром.
Ну, я понимаю, что в квартирке на 92 метра но стоимостью 42 миллиона грн., той, что в Великобритании две семьи не приютить, ну хотя бы холостяка одного мог бы. И вот к примеру жилой дом в Италии на 413 квадратов пустует да и 5 недостроенных гостиничных номеров в Грузии, общая площадь которых 218 квадратных метров без дела стоят. Чем не жильё для переселенцев и ветеранов АТО?
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Та ты шо!Пока у их нежных ушек не разорвётся дорогой бренд,они в отключке Житла потребують близько 50 тис. учасників бойових дій і 1 млн переселенців, - заступник міністра у справах ветеранів Колумбет - Цензор.НЕТ 5796
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Вопрос в том где покупаать!!! если в Киеве то это 100 квартир,
а если в Крыжополе то можно и 400!
А переселенцы должны селится поближе к своему Дамбассу! а не в Киев лезть, а потом еще и на самое дорогое жилье претендовать!
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Держава Україна не змогла захистити своїх громадян на Донбасі та в Криму і вони рятуючи власне життя змушені були полишити те житло яке вони мали на Донбасі і пересилитися вглиб країни. Звідси держава несе повну відповідальність за забезпечення житла тим людям які змушені були полишити власні домівки та квартири з вини української недоармії та недодержави. Вони б ніколи не стали внутрішніми біженцями та переселенцями якби Україна мала армію а українці власну державу! Зе їм нічого не обіцяв і нічого не винен. Принаймні він та всі "яценюки" так вважають ...
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Ну да, люди 2 или 3 сорта, даже карта такая была. Ничего не меняется.
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Патриоты у бабушек прячуться, приходиться превликать бомжей.
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Вместо обещаной земли под строительство жилья, кабальные кредиты под проценты и дырка от бублика от власти мошенников
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