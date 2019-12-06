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Все про:Велика Британія (1098) привітання (444) посольство (342) ЗСУ (393)

 Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом

У посольстві заявляють, що раді забезпечувати підтримку і підготовку ЗСУ через місію Orbital, у рамках якої проходять тренування оборонного характеру.

Вітання розміщено на сторінці посольства Великої Британії в Україні в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство Великої Британії в Україні вітає військовослужбовців Збройних Сил України з професійним святом. Велика Британія незмінно підтримує незалежність суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в повідомленні.

У посольстві нагадали, що продовжують надавати Збройним Силам України підтримку через місію Orbital, в рамках якої проводять тренування оборонного характеру.

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"Велика Британія вважає за честь працювати поруч із такими сміливими військовослужбовцями і сподівається на збереження тісних зв'язків у майбутньому", - додали в посольстві.

Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163953
 
   
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