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 Окупанти 3,5 години не випускали кримського татарина з окупованого півострова, йому стало погано

Житель Криму Нурі Джаферов прямував у Херсон і Миколаїв, щоб купити кроликів. На адмінмежі окупанти 3,5 години знущалися над ним, намагаючись знайти докази причетності Джаферова до терористичної діяльності.

Про це правозахисникам розповів сам Джаферов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

За його словами, під час проходження паспортного контролю окупанти відвели його в будку для допиту.

"Провели обшук особистих речей, оглянули телефонну книгу, роздягли до пояса. Почали ставити запитання. На всі запитання я відповідав, телефон розблокував, показав, що мені нема чого приховувати - я добропорядний громадянин. Питали чи ходжу я в мечеть, я відповів, що так. Почали ставити запитання про якихось терористів, Сирію. Я відповів, що нічого такого не знаю і можу лише розповісти те, що бачу кожен день по телевізору. Вони почали подібними запитаннями чинити моральний тиск. Мені стало погано, кажу: давай, відпускай мене. Потім я попросив викликати швидку", - розповів Джаферов.

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З адмінмежі його госпіталізувала швидка допомога. У чоловіка почалися судоми, через які лікарі не змогли зробити йому укол.

Після огляду лікарів у лікарні Джаферов вирушив додому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163951
 
 
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А кому сейчас хорошо?
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Крымские татары абсолютно не вписываются в концепцию "русского мира".
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Нет.Они кроликов едят.
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