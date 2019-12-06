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 Суспільство
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Все про:заробітна плата (603) Кабмін (3372) вчитель (128)

 Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн. ДОКУМЕНТ

Кабінет міністрів призупинив дію постанови попереднього уряду про встановлення найнижчого посадового окладу вчителя в розмірі 3 прожиткових мінімумів.

Про це йдеться у листі Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти і науки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо Постанови Кабінету міністрів України №822 від 10.07.2019 р. інформуємо, що на засіданні уряду 15.11.2019 р. було прийнято Постанову КМУ, якою передбачено зупинення дії Постанови КМУ №822 на 2020 рік", - йдеться у листі.

Також Бабак повідомив, що у держбюджеті на 2020 рік, який ВР ухвалила 14 листопада, передбачені додаткові видатки у обсязі 3 753 209,8 тис. гривень на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

"За розрахунками уряду, збільшення зазначених видатків дозволить, зокрема, запобігти дефіциту освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2020 році", - йдеться у листі.

Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн 01

Нагадаємо, в липні 2019 року уряд Гройсмана прийняв постанову про поетапне продовження підвищення зарплати освітянам до 2023 року. Водночас, після зміни уряду очільниця МОН Анна Новосад заявила, що в проєкті бюджету на 2020 рік коштів на це не було закладено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163949
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть слугу народа смотрят, там простой учитель стал президентом и прочая лапша. Зеробили їх разом. 😀
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Ухаха)) Покращеня от Шапито 95, теперь ЗП официально можно платить уже меньше 6К, не то что при бариге мародёре только от 6К.
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Депутатам и правительству даже за квартиры платить не чем. Кто-то угол у тещи снимает, а кто-то за квартиру не платит по нескольку лет.
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Так депутатам до зарплати в 4 тис баксів грошей не вистачає. А вчителі будуть кушати вухами.
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Депутатам и правительству даже за квартиры платить не чем. Кто-то угол у тещи снимает, а кто-то за квартиру не платит по нескольку лет.
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Невже виставлять нижню межу $4000? Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн - Цензор.НЕТ 4312
Оце діло!
ВЄрім блаЗЄнському!
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На жаль, черговий етап на шляху вглиб.
Скоро постукають знизу.
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Це зелена кришка. У дні. А там ще одне дно.
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Пусть слугу народа смотрят, там простой учитель стал президентом и прочая лапша. Зеробили їх разом. 😀
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Это очень "крутая" зарплата.. Наверное ровно столько, каждый день прожирают наши избранники.
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Лише три по 100$ і без табу для "слуги урода" Яременко 😕
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Яковенко Владислав,наивный Вы человек!За такие "деньги" наши избранники чашечку достойного кофе выпивают!!!
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Ухаха)) Покращеня от Шапито 95, теперь ЗП официально можно платить уже меньше 6К, не то что при бариге мародёре только от 6К.
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Ну конечно приостановил.Какие 6306 грн.? 4000 $ как бубочка и обещал. Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн - Цензор.НЕТ 8101
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Наверное будут в конвертах по домам развозить. Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн - Цензор.НЕТ 2417
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Це зрозуміло тому що 4 тис. доларів в гривнах значно більше.
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Зарплата - р-равняйсь! Смир-рно!
Слушать мою команду!
У учителей ниже 6306 грн - не быть!
Кто будет - того накажем!
Вольно!..
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Наоборот, новость о том, что у учителей зарплат будет как раз ниже 6306 грн.
Был бы Порошенко и Гройсмана, зарплаты и пенсии росли бы как и было запланировано, а теперь, увы, - "конец эпохи бедности", настала эпоха нищеты.
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Про всяк випадок, мій комент вище - відвертий сарказм.
Бо насправді буде саме так, як ви написали.
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"конец эпохи бедности" - ну что ЗЕбилы, подержались за конец?
ЗЕбилы, ЗЕлена шмаркля вытерла свою жопу вашим рылом. Привыкайте, идиоты, вами так будут подтираться еще 4,5 года. Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8989 Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8989 Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8989
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"Конец эпохи бедности" - это отмена повышения зарплат учителям и отмена, вопреки действующему закону, планового повышения пенсий в марте 2020 года.
Ура! Зебилы, вы чувствуете, что вас нае...ли?
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Ни в коем разе!
"Порошенко специально Зеленского поставил, чтобы окончательно добить украинцев" ((c) Зебы)...
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Выборы прошли ЗЕбилохторат своё дело сделал, теперь время стричь лохов...
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Ви зробили це разом... на...я? На...я обрали блаЗЕня? А це ж тільки початок...
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От проклятий гончарук! Треба терміново просити ********** шоб подзвонила бубочці - він же не знає! А М-42 (дитинка Моніка, 42 рочки) зразу набере бакланова, шоб той розібрався з цим чортом! Ви зробили це разом! Радійте, Ісус Зе! любить вас! А як саме любить - дивіться в "Камасутрі"
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У Зеленского и компашки 6306 грн. для учителя это много.
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В общем, не до жиру - Бене же надо "Приватбанк" возвращать, да и пенсии сепарам в Лугандоне из чего платить? Зебилы, дружно, с улыбкой и нескрываемым оптимизмом затягивайте пояса, желательно на собственных шеях...
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Для ЗЕбилов стоит сложная задача, во первых - как это снижение планки зарплаты подать как перемогу?? А во вторых - как к правительству Гончарука приплести Порошенко и скинуть на него всю вину?? Как думаете ЗЕбилы справяца??
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Лохторат думал, что с началом агрессии паРаши должна была резко возрасти зарплата, а тот рост, во время агрессии, был недостаточен, как им натрындели ЮВТ с Г+Г...
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Приходиш такий в магазин купити смартфона, обрав бажану модель, заплатив...
І тут тобі дають кнопкове лайно, виходить менеджер (з охоронцями ************* статури) - "дякуємо за покупку, але... тут продавець-консультант помилився - нормальний смартфон коштує набагато дорожче. Ми віримо, наступного разу ви принесете більшу суму і купите модель вашої мрії. Ніт, відмовитись від покупки і повернути гроші, на жаль, не можна. Якщо є претензії - поспілкуйтеся з охоронцями. Дякуємо за покупку!"
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Зебіли, поясніть мені хоч хтось, чому при мародер, який крав все і вся і відправляв у панамські офшори грошей вистачало і на вчителів, і на субсидії, і школи з лікарнями ніхто не закривав, і зарплати тільки зростали. А тепер коли бариги не ає, зростають лише зарплати збідованих депутатів? Як так? Де гроші?
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Тут некоторые ЗЕбилы визжали шо Петя увеличил состояние в 82 раза, и украл 100 мульярдов!! Но мудрый нарит наконец то оторвал баригу от корыта!!! так по идее без бариги который всё воровал бабла должно стать немерянно. Так где тогда деньги Зин?? И кто теперь ворует??
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у зе так урядують що бюджет з кожним місяцем втрачає десятки мільярдів надходжень тому все логічно,готуються до того, що може і нижче цієї планки впасти з/п.
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Друзі, зверніть увагу - тут НІХТО В ЗАХИСТ ЗЕ НЕ ВИСТУПИВ. Невже це не читають ЗЕ-прихильники? Чому ж тоді не захищають свого кумира? Невже розчарування?
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Эте - мощный удар по соевым недобыткам!
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Олексій‏ @A_G_2007 4 ч.4 часа назад

Панове з @dbr_gov_ua, та відкрийте вже справу на Порошенка за закупівлю зброї!

Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8456
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то коли на допит прибіжить? чого сситься, раз такий хороший і палєзний був? Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 4753
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