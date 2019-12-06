 На прохання Єврокомісії "Нафтогаз" провів переговори з "Газпромом" про врегулювання питань Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від Газпрому у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу ($3 млрд).
Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо Нафтогазу буде компенсовано невиконання Газпромом своїх зобов’язань за поточними контрактами", - зазначив Вітренко.
Виконавчий директор НАК підкреслив конструктивність української позиції: "покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися".
"Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори і розповідати європейцям, як ми сумлінно і добросовісно обговорювали ці питання", - резюмировал он.
И не понадобилось бы строить СП1, СП2, Южные потоки. Все бабки бы шли Украине. А теперь все получат немцы и турки.
Хозяева в Кадыровском Гареме
- забыли тебя покормить?
А кацапсинів і так видно, хоч би вони і презервативи на голову натягували
більш потужний ніж ПП2.
кацапів скоро випруть з ринку.
Будет скандалить, шантажировать, воевать. Но не отдаст
«О Москве Ивана Грозного Записки немца-опричника (1578 г.)
Вони вон силу сибіру протягли на 3тис км який взагалі ніколи не окупиться.
Для скаженої собаки 10 км не крюк
и редатору пендюль дайте !
я все правильно понял?