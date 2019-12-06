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 Політика України
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Все про:Газпром (511) Нафтогаз (666) Вітренко Юрій (83)

 На прохання Єврокомісії "Нафтогаз" провів переговори з "Газпромом" про врегулювання питань Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

На прохання Єврокомісії НАК "Нафтогаз України" провів переговори з "Газпромом" про врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки Росія включає це в "пакет" для переговорів щодо транзиту.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від Газпрому у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу ($3 млрд).

Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо Нафтогазу буде компенсовано невиконання Газпромом своїх зобов’язань за поточними контрактами", - зазначив Вітренко.

Виконавчий директор НАК підкреслив конструктивність української позиції: "покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися".

"Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори і розповідати європейцям, як ми сумлінно і добросовісно обговорювали ці питання", - резюмировал он.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП

На прохання Єврокомісії Нафтогаз провів переговори з Газпромом про врегулювання питань Стокгольмського арбітражу, - Вітренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163948
 
   
 Топ коментарі
 
Кацап, тут воТкі нЄт. Вали на маілСру По просьбе Еврокомиссии "Нафтогаз" провел переговоры с "Газпромом" об урегулирование вопросов Стокгольмского арбитража, - Витренко - Цензор.НЕТ 9410
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Еще США украло территори у Украины и убивает украинцев.В Англии так глворят?Или ты не из Англии?😂😂
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Так Європпа ж прохає. Як відмовитися. Панять і простіть.
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короче-мы между молотом и наковальней...есть шанс обуть рашку-но мы его кажется про-ли... На прохання Єврокомісії "Нафтогаз" провів переговори з "Газпромом" про врегулювання питань Стокгольмського арбітражу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2846
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А могли бы получать 10 миллиардов долларов в год за транзит и каждый год эта сумма бы росла. Учитывая предстоящий отказ ЕС от угля и АЭС.
И не понадобилось бы строить СП1, СП2, Южные потоки. Все бабки бы шли Украине. А теперь все получат немцы и турки.
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США руками украинцев пыталась перекрыть транзит москальского газа в ЕС. И пропихнуть дорогой газ из США в Европу. Из-за США Украина потеряла десятки миллиардов долларов, не получив ничего взамен.
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Еще США украло территори у Украины и убивает украинцев.В Англии так глворят?Или ты не из Англии?😂😂
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Для захвата рынков США целые страны (Ирак, Ливию, Сирию и т. д.) превращают в пустыню. Организовать гражданскую войну, теракты, убийства, создать любое общественное мнение с помощью грантоедов и подктрольных стран - это обычная практика США.
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Так это США оккупировали территорию Украины?Это американские солдаты убивают украинцев?Это их сапог топчет украинскую землю?
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А еще они убили всех индейцев и имеют огромный внешний долг. Мало креатива, на лахте кризис жанра.
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Чего скулишь свинособака?
Хозяева в Кадыровском Гареме
- забыли тебя покормить?

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Всі хто заходить на сайт Цензор під VPNом це кацапсини. На їх території Цензор заборонений. Тому сумніву немає, що він кацап.
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Не зовсім так, Грицю. Знаю тут на форумі декілька людей, патріотів, що пишуть через ВПН.
А кацапсинів і так видно, хоч би вони і презервативи на голову натягували
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Я знаю откуда он.Просто они так сильно этого стесняются😂
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в турків свій газопровід
більш потужний ніж ПП2.
кацапів скоро випруть з ринку.
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Jesli by zyzeny gaz doroze cem gazproma na zapade ego nepokupali.Cena resyla sto pokupat vygodnej
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Останній аргумент кремля - "ноздрёвщина".
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Кацапам обмануть, что два пальца обоссать
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Много денег с бюджета идет на зарплаты Нафтогаза, а может его давно пора распустить.
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ни в коем случае, а как байденов будем курумпировать?, а так любому дать зарплату миллион и все
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Готові зєлєпуті на все. На догоду бюргерам і з радістю віддатися Пуйлу. Плювати на інтереси України.
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Газпром не отдаст эти деньги, потому что их у него нет.
Будет скандалить, шантажировать, воевать. Но не отдаст
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Завтра кацапстан включит в пакет капитуляцию Украины, так , что , сразу под козырек брать по просьбе евроторгашей?
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І шо ж ви будете робить, коли московія закрутить вентиль взимку? Відбирати своє і нічого не давать Європі чи робити "вєєрні відключення"? У вас хоть глиста в дупі має мізки?
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не в темі - пишеш дурниці. А якщо метелоріт впаде?
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Тобто московія нам ніколи вентиль не перекривала і їй можна вірить? Ви це хочете сказать?
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«Купцы и все деловые люди Московии все время лгут, и очень легко обманывают, им нельзя доверять никаких денег - их могут присвоить. Верить в долг русским невозможно, всякие оставшиеся без присмотра товары непременно будут разворованы»-Генрих Штаден

«О Москве Ивана Грозного Записки немца-опричника (1578 г.)
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Бубочка пробачить пуйлу всі заборгованності перед Україною. Він дуже любить росію і прагне з нею миру, любою ціною
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Теперь у паРаши будут деньги на достройку СП-2...
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вони в будь-якому разі його добудують, якщо проти газогона не введуть прямі санкції.
Вони вон силу сибіру протягли на 3тис км який взагалі ніколи не окупиться.
Для скаженої собаки 10 км не крюк
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Какая-то дикость в духе татаро-монгольского улуса - решение суда является не предметом для исполнения, а предметом переговоров.
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Предмет переговоров - СПОСОБ исполнения решения суда. Что не так?
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Боже! Які невігласи зібралися! Не грошей не газу не буде!
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Po tranzitu ne naftgaz resit,a novi operator i on podpiset dogovor s gazpromom.Naftgaz on mozet tolko delat pokubki gaza s rosiji ili drugix stran.
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очептяки в тексте поправьте !
и редатору пендюль дайте !
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Мсполнительный директор НАК подчеркнул консруктивность украинской позиции: "покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться".
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Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд).Источник: https://censor.net.ua/n3163948 Суд присудив $3 млрд а не газ. Нічого вони вам не дадуть. І щось не дуже віриться щоб Європа втручалась в справи суду. Мабуть бреше. Особливо дивує що:" Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже"
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Т.е. мы готовы отозвать иски на миллиарды если кацапы подпишут контракт на транзит?
я все правильно понял?
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... але не по виграних вже ісках якщо правильно зрозумів вже я
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Не когда не дам агресору, греть мой чайник.
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мову агресора теж принципово не вчив ?
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Якщо це буде виключнлю нашою поступкою на перемовинах - то особисто я буду задоволений (це я про Нормандський формат зараз)
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Падлюки, вже готові рідну мати продати за газ.Забули "газові війни" з кацапами,не дивлячись на договір?З окупантами тільки зрадники домовляються.Вітренко на гиляку!
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