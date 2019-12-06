EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2166  62
Матеріали за темою:
Все про:Венеціанська комісія (83) Верховний Суд (477) судова реформа (913) ВККСУ (344)

 Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду

Комісія за демократію через право Ради Європи (Венеціанська комісія) вважає, що законодавчі зміни судової системи України, зокрема і скорочення удвічі кількості суддів Верховного Суду країни, загрожують її стабільності та незалежності.

Відповідні висновки ВК ухвалила за результатами пленарного засідання у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у висновках нагадують, що закон №193 передбачає нові правила, що стосуються структури та ролі суддів Вищої ради правосуддя (ВРП), а також складу та статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), скорочує вдвічі кількість суддів Верховного Суду та вводить суворі дисциплінарні заходи стосовно суддів і членів ВРП і ВККС.

"Венеціанська комісія схвалює той факт, що ці два органи судового управління були наближені один до одного, і що проект із підпорядкування голів ВККС і Державної судової адміністрації, що діяли у період із 2013 до 2019 року, закону про очищення влади (люстрація) було скасовано. Також варто звернути увагу на те, що урядова більшість, очевидно, відкрита для подальших змін судової системи, щоб усунути недоліки нового закону, який було ухвалено за дуже швидкою процедурою, без достатнього врахування думок усіх відповідних зацікавлених сторін", - констатують у ВК.

Читайте також: Венеціанська Комісія розглядає судову реформу Зеленського

Експерти комісії наголошують, що стабільність і незалежність судової системи "нерозривно пов'язані". ВК нагадує, що реформа процесу відбору суддів і нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, була "помітним поліпшенням порівняно з системою, що була раніше", а всіх суддів Верховного Суду було недавно призначено після всебічного процесу оцінки роботи та їхньої чесності.

"Ініціювання після виборів ще однієї реформи, яка призведе до серйозних змін у складі Верховного Суду, направляє повідомлення і суддям, і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості у парламенті залежить, чи зможуть судді Верховного Суду залишатися в офісі (на посаді - ред.) чи ні. Це - очевидна загроза їхній незалежності", - заявляють у Венеціанській комісії.

У ВК вважають, що реформу Верховного Суду може бути здійснено після того, як буде зменшено його величезне навантаження, зокрема за допомогою реформи судів першої та другої інстанції, що має стати ключовим напрямом реформи.

Також читайте: Рада суддів і ВРП блокують створення комісії з оновлення ВККС, передбаченого судовою реформою

"Після розпуску ВККС 7 листопада 2019 року процедура призначення до судів першої та другої інстанцій повністю припинилася, що викликає жаль. У цих судах необхідно терміново заповнити понад 2 тисячі вакансій, деякі з яких взагалі не працюють через відсутність суддів. Венеціанська комісія заявляє, що терміново має бути призначено нових суддів, які пройшли процедуру переоцінки", - йдеться у документі.

У комісії також вважають, що скорочення кількості суддів Верховного Суду до 100, стосовно чого "не було надано достатнього обґрунтування, фактично рівнозначно повторній перевірці та підлягає скасуванню".

"Перевірка всіх суддів Верховного Суду, коли є сумніви у чесності деяких із них, явно не пропорційна. Крім того, скорочення кількості суддів нині призведе до ще більшого відставання у розгляді справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Цілі скоротити кількість суддів може бути досягнуто на пізнішому етапі, коли буде знято поточне навантаження. Скорочення кількості суддів, імовірно, може бути досягнуто шляхом природного скорочення (виходу на пенсію) чи добровільного переведення", - радять у ВК.

Крім того, має бути спрощено дисциплінарну процедуру: апеляцію на дисциплінарні рішення Вищої ради суддів мають подавати безпосередньо до Верховного Суду, а не до нереформованого Окружного адміністративного суду міста Києва та Апеляційного адміністративного суду. З іншого боку, має бути відновлено деякі з термінів у дисциплінарному провадженні, які скоротив закон №193.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163945
 
 
 Топ коментарі
 
Вы текст читали? При каких здесь порохоботы?
"Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского ...."
 показати весь коментар
 
Зебилы собираются ещё и суды угробить? Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 2718
 показати весь коментар
 
...вальдемар, поигрался с булавой - и будя, положи ее туда, где взял... Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 6336
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Так что, порохоботы, отменяем её и закон про мову? Потому что-то одно отменять из-за ВК, а другое нет - не выйдет.
 показати весь коментар
 
 
Вы текст читали? При каких здесь порохоботы?
"Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского ...."
 показати весь коментар
 
 
Раскритиковала и языковый петин закон тоже. Чел так и написал, петинец.
 показати весь коментар
 
 
Какие именно были замечания к языковому закону?
 показати весь коментар
 
 
Языковый закон хороший, а вот векомиссия дерьмо, которая признала участие рф в пасе.
 показати весь коментар
 
 
"Раскритиковала и языковый петин закон тоже."

В чем состояла критика?
 показати весь коментар
 
 
Знов зєлєботи і порохоботи воюють.
Вату давити треба і лахтоботів. Бо зараз будете сперечатись, як виглядає слон, хоча кожен бачить його зі своєї сторони.
 показати весь коментар
 
Задавать на форуме вопросы по существу это воевать?
Вас явно заносит не туда.
 показати весь коментар
 
 
Якщо дивитись правді в очі то всі порохо-зеле-юле-риго і т.д.боти воюють за допуск того чи іншого мафіозного клану до корита, чи то пак до влади, підтримуючи тим самим на плаву всю нашу гнилу мафіозну Систему яка з задоволеною посмішкою потирає руки спостерігаючи за їх на диваннними баталіями.
Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду - Цензор.НЕТ 8236
 показати весь коментар
 
Когда векомиссия критикует Зе суд закон, то для пеботов это хорошо, а когда Пе языковый закон, то плохо. Векомиссия себя дескредитировала.
 показати весь коментар
 
зелин закон или петин закон стал лучше от того, что ты тут высрался? оба закона плохие..
 показати весь коментар
 
 
Козломордый кацап, срать мимо унитаза можешь ты.
 показати весь коментар
 
 
Я не давала оценок "хорошо", "плохо".

Почему Вы не отвечаете на вопросы, а несете околесицу?
 показати весь коментар
 
 
Тебя интересует критика векомиссии или суть законов, которые она критикует?
 показати весь коментар
 
Петю за его законы сняли. За зелины, тебе в бошку гвоздь забьют. И я буду первым Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду - Цензор.НЕТ 5337
 показати весь коментар
 
А Каммісія не критикувала зменшення базової зарплати цим суддям з 75 до 55 прожиткових мінімумів? Реально 200 суддів отримують по 250 тисяч в місяць. А їх помічники, секретарі божим духом пітаються? Найбільший Верховний суд в Європі на 35 млн реального населення.
Де Зєлєпуті брати гроші на РЕІНТЕГРАЦІЮ дАУНБАСУ? Бойовики також істи хочуть.
 показати весь коментар
 
 
Те, що ти лайкав лахтобота у попередній темі, чітко окреслює твій світогляд.
"Нам с тобой не по путі, грязний овц**б" (с) Джей.
 показати весь коментар
 
 
Класика! Аж захотілося передивитись Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 1399

Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 9555
 показати весь коментар
 
 
По-перше, порохоботи ще після 21 квітня виїхали з країни або втратили роботу і от вже померли з голоду. По-друге, порівнювати довжину крокодила з його кольором трохи не коректно... Чи ви можете відповісти на питання "крокодил більш зелений чи довший"?
 показати весь коментар
 
 
За кого будешь на следующих през. выборах голосовать?
 показати весь коментар
 
А шо, ЦВК вже опубліковала перелік кандидатів та партій???
 показати весь коментар
 
 
А наші суди найкращі і найсправедливіші в світі?
 показати весь коментар
 
 
Реформа низовых судов планировалась на 2020 год.
 показати весь коментар
 
 
Он хотел сказать суды, "реформированные" петей.
 показати весь коментар
 
 
Ну те лайно, яке по команді портнова приймає рішення на користь бені та іншої сепарні, чіпати не будуть. Не хвилюйтесь
 показати весь коментар
 
 
Це випадково не та комісія, що визнала правомірність перебування Мокшандії в Раді Європи?
 показати весь коментар
 
 
...вальдемар, поигрался с булавой - и будя, положи ее туда, где взял... Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 6336
 показати весь коментар
 
 
Що треба брати? Корумповане кишенькове "кривосудие"?
Хоч думайте, перш ніж писати комент.
 показати весь коментар
 
 
А чому цензор не пише про те ,що ця комісія фактично визнала анексію Крима?

"Парламентська асамблея Ради Європи не повинна відмовляти у визнанні повноважень депутатів делегації Росії. До такого висновку в п'ятницю, 6 грудня, прийшла Европейська комісія "За демократію через право" відома як "Венеціанська комісія" яка фактично визнала анексію та делегацію РФ яка складалася з депутатів анексованого Криму. Venice Commission on non-recognised territories
 показати весь коментар
 
 
А ви бачите, як подають новини? "Венеціанська комісія про мовний закон"- всі обурюються, і посилають комісію у відомому напрямку.
А потім "Венеціанська комісія про судову реформу"- і критики вже не можуть послатись на авторитет ВК, бо у минулій новині посилали її чимдалі.
 показати весь коментар
 
 
Да, это было заметно, что в законе о языке "Петя" виноват....
 показати весь коментар
 
 
Судя по Википедии Венецианская комиссия это сброд типа наших экспердов из наших же СМИ, собранная на основе исключительно политическиэ мотивов.
 показати весь коментар
 
 
Инициирование после выборов еще одной реформы, которая приведет к серьезным изменениям в составе Верховного суда, направляет сообщение как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться в офисе (на должности. - Ред.) или нет. Это - очевидная угроза их независимости", - заявляют в Венецианской комиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3163945

А хіба богдану, коломойскому, портнову потрібні незалежні суди?
 показати весь коментар
 
 
Божечки!.. какая политкорректная статья.. Когда при власти был Порошенко, то выливались кубометры кала, а чичас просто "душечка" Зеленский и неправильная Венецианская комиссия..
 показати весь коментар
 
 
Эту комиссию надо повозить на экскурсию по фазендам наших судей, думаю после этого они изменят свое решение , и призовут уволить наших сук в мантия, как минимум еще 3\4
 показати весь коментар
 
 
Просто Узеленского считают. что единственный реформированный суд (Верховный) - слишком независим от них и хотят его уполовинить, оставив только лояльных.
 показати весь коментар
 
 
и шо ей, той комиссии, не понравилось?
шо друзьям все, а остальным закон?

и шо интерстно она ждала от комеков, фотографов и педикюрш?
от тока не говорите, шо законов.
а вообще слуги, конечно, начинают утомлять...
мистер Линч хорошо знал противоядие от етого беспредела.
 показати весь коментар
 
 
Украинская судебная система настолько "стабильна и независима", что превратилась в государство в государстве, населенное "небожителями", которые рассматривают Украину и "пересичных" как кормовую базу...
 показати весь коментар
 
 
Ну а кто у нас теперь типа през -малоросс, который мову не знает и сдает все интересы страны... Кто с моникой церемонится будет? Это при Порохе все тихо сидели...
 показати весь коментар
 
 
та ну...квартало-бєнівські піаністи ж під себе писали...а венеціанці не підтримали...хто ж в цій ситуації тупий?
 показати весь коментар
 
 
моника-реХформаторО опять облажалось )))
 показати весь коментар
 
 
я бы сказал больше.. Зеленский вообще угрожает существованию Украины, как независимому государству...
 показати весь коментар
 
 
Наши суди можуть втратити"независимость".??! Та комісія мабуть на Марсі
.
 показати весь коментар
 
 
То есть как?!Я,щось не розумию куме.
-Та,шо тут розумiти?!Все порешали в тамбуре Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду - Цензор.НЕТ 7995
 показати весь коментар
 
В Украине нет никакой судебной системы! Есть банда, под прикрытием мантий решающая споры в пользу более крупной взятки. Реформы в данном случае это переделка выгребной ямы в кондитерскую. Венецианская комиссия, - это наивные идиоты.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору