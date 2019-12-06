 Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду

Відповідні висновки ВК ухвалила за результатами пленарного засідання у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у висновках нагадують, що закон №193 передбачає нові правила, що стосуються структури та ролі суддів Вищої ради правосуддя (ВРП), а також складу та статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), скорочує вдвічі кількість суддів Верховного Суду та вводить суворі дисциплінарні заходи стосовно суддів і членів ВРП і ВККС.

"Венеціанська комісія схвалює той факт, що ці два органи судового управління були наближені один до одного, і що проект із підпорядкування голів ВККС і Державної судової адміністрації, що діяли у період із 2013 до 2019 року, закону про очищення влади (люстрація) було скасовано. Також варто звернути увагу на те, що урядова більшість, очевидно, відкрита для подальших змін судової системи, щоб усунути недоліки нового закону, який було ухвалено за дуже швидкою процедурою, без достатнього врахування думок усіх відповідних зацікавлених сторін", - констатують у ВК.

Читайте також: Венеціанська Комісія розглядає судову реформу Зеленського

Експерти комісії наголошують, що стабільність і незалежність судової системи "нерозривно пов'язані". ВК нагадує, що реформа процесу відбору суддів і нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, була "помітним поліпшенням порівняно з системою, що була раніше", а всіх суддів Верховного Суду було недавно призначено після всебічного процесу оцінки роботи та їхньої чесності.

"Ініціювання після виборів ще однієї реформи, яка призведе до серйозних змін у складі Верховного Суду, направляє повідомлення і суддям, і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості у парламенті залежить, чи зможуть судді Верховного Суду залишатися в офісі (на посаді - ред.) чи ні. Це - очевидна загроза їхній незалежності", - заявляють у Венеціанській комісії.

У ВК вважають, що реформу Верховного Суду може бути здійснено після того, як буде зменшено його величезне навантаження, зокрема за допомогою реформи судів першої та другої інстанції, що має стати ключовим напрямом реформи.

Також читайте: Рада суддів і ВРП блокують створення комісії з оновлення ВККС, передбаченого судовою реформою

"Після розпуску ВККС 7 листопада 2019 року процедура призначення до судів першої та другої інстанцій повністю припинилася, що викликає жаль. У цих судах необхідно терміново заповнити понад 2 тисячі вакансій, деякі з яких взагалі не працюють через відсутність суддів. Венеціанська комісія заявляє, що терміново має бути призначено нових суддів, які пройшли процедуру переоцінки", - йдеться у документі.

У комісії також вважають, що скорочення кількості суддів Верховного Суду до 100, стосовно чого "не було надано достатнього обґрунтування, фактично рівнозначно повторній перевірці та підлягає скасуванню".

"Перевірка всіх суддів Верховного Суду, коли є сумніви у чесності деяких із них, явно не пропорційна. Крім того, скорочення кількості суддів нині призведе до ще більшого відставання у розгляді справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Цілі скоротити кількість суддів може бути досягнуто на пізнішому етапі, коли буде знято поточне навантаження. Скорочення кількості суддів, імовірно, може бути досягнуто шляхом природного скорочення (виходу на пенсію) чи добровільного переведення", - радять у ВК.

Крім того, має бути спрощено дисциплінарну процедуру: апеляцію на дисциплінарні рішення Вищої ради суддів мають подавати безпосередньо до Верховного Суду, а не до нереформованого Окружного адміністративного суду міста Києва та Апеляційного адміністративного суду. З іншого боку, має бути відновлено деякі з термінів у дисциплінарному провадженні, які скоротив закон №193.