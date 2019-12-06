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 Політика України
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Все про:СБУ (4996) США (5938) Тейлор (78) Баканов Іван (88) Кент (11)

 Глава СБУ Баканов обговорив із чиновниками США майбутню "нормандську зустріч"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов обговорив з чиновниками зі США хід підготовки до зустрічі в "нормандському форматі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Сторони обговорили зустріч у "нормандському форматі", яка має відбутися 9 грудня в Парижі.

"Українська сторона активно готується до зустрічі в нормандському форматі. Ми маємо чітку позицію для переговорів", - підкреслив Іван Баканов.

Крім того, вони обговорили питання реалізації запланованої реформи СБУ.

У зустрічі взяли участь заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент і тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163944
 
 
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Схоже очі у всіх очильників трохи відкрилися наприкінці року
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Брехуни !
В шпиталі хлопці, поранені в місцях відведення !
То яке перемир'я в нас ?
Це знущання !
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побакланили Глава СБУ Баканов обсудил с чиновниками США предстоящую "нормандскую встречу" - Цензор.НЕТ 229



каким боком бакланов и чиновники к норманди ?
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США не высказала жодных зауважень по переговорам.Я пидтрымую Президента.
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При чем там вообще американцы, да и "заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент" Это кто-то типа уборщицы в Госдепе?Источник: https://censor.net.ua/n3163944
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