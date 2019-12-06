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 Політика України
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Все про:Венеціанська комісія (83) закон (803) українська мова (316) мова (412) нацменшини (120)

 Створює підстави для дискримінації нацменшин, - Венеціанська комісія щодо Закону про українську мову

Венеціанська комісія вважає, що закон про функціонування української мови як державної слід переглянути. Крім того, Україні слід терміново підготувати закон про національні меншини.

Про це йдеться у висновку Венеціанської комісії, ухваленому під час сесійного засідання у Венеції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної не зміг встановити необхідний у суспільстві баланс між популяризацією української мови та належним рівнем захисту мовних прав національних меншин, вважають члени комісії.

Експерти радять Києву призупинити імплементацію тих положень мовного закону, які вже набули чинності, доти, поки до Верховної Ради не буде подано закон про нацменшини.

"Імплементація закону про державну мову без законодавчих рамок для захисту мовних прав нацменшин може призвести до дискримінації людей, які до них належать", - наголошується у висновку.

Прагнення української влади на законодавчому рівні зафіксувати заходи для просування державної мови є цілком зрозумілим і виправданим, визнають експерти РЄ. Водночас, на їхню думку, мовна політика є надзвичайно складним і чутливим питання в Україні, яке було і може стати у майбутньому джерелом напруги всередині держави та причиною конфліктів з материнськими-державами національних меншин, які проживають на території України.

У Венеціанській комісії звернули увагу, що у кількох важливих сферах застосування державної мови закон дозволяє паралельно використовувати мову нацменшин, при цьому посилаючись на закон про нацменшини. "Проте цей закон все ще не підготовлений", хоча "його варто було б ухвалити одночасно з законом про державну мову, щоб від самого початку забезпечити необхідним баланс", - сказано у висновку.

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Тому експерти РЄ закликають українську владу "переглянути закон про державну мову та підготувати закон про нацменшини, залучивши до консультацій всі зацікавлені сторони, особливо представників національних меншин та корінних народів".

У рекомендаціях українській владі експерти Венеціанки також радять скасувати положення закону про мову, які "передбачають диференційоване ставлення до мов корінних народів, мов національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, та мов національних меншин, які не є офіційними мовами ЄС".

Крім цього, Києву пропонують "розглянути можливість скасування механізму санкцій" за порушення норм мовного закону або "принаймні обмежити його лише до порушень у громадській сфері та щодо крайніх випадків".

Експерти також радять вилучити з тексту закону статтю 1.6, у якій йдеться про відповідальність, встановлену за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах.

Нагадаємо, Верховна Рада VIII скликання 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163942
 
 
 Топ коментарі
 
"Нацменшинство" за українську мову у Бахмуті людину вбило. Євромаразматики про це знають?
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КОНТИТУЦИОННИЙ СУД СКАЗАЛ ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО! А ВК ПУСТЬ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ОСТАВИТ ДЛЯ ПУЙЛА!
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Веніційська комісія чула, що в нас потрібно захищати укераїнську мову, за яку в нашій державі вбивають ?
Чи не знахабніла та меншість ?
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Так росія не держава, а смердюча імперія.
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Кацапе, завтра спитаю касира бензоколонки чи визнає він рішення цієї комісії.
А тепер чеши Nach Osten і лапті не забудь забрати. Тут вотткі нєт. І всі тіої пости будуть заспамлені. Кацапські тролі довго на Цензорі не живуть. Фсьо, пшло звідси!
СПАМ.
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Украина должна быть украинской. Не сразу, но и мешать ей быть такой никто не должен, даже евро-толерасты.
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Ну, теперь "Слуги народа" рады будут стараться вообще уничтожить украинский язык, им, типа, разрешили.
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Астанавитесь! :
Венецианская комиссия,

" консультативный орган по конституционному праву, "
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ и не более того!
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До речі , в тій комісії все забито промосковською ватою . Вірменія , Азербайджан і ще ряд підкацапських запроданців . Тому сидячи в своєму кварталі , шіфер надіявся на повне зняття "етіх гадкіх квот" для ТВ і Радіо . Жидам українська мова муляє , а земля спати не дає .
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Да там вообще "каждой твари по паре".
Членами комиссии являются все 47 государств-членов Совета Европы, а также Алжир, Бразилия, Израиль,Казахстан, Южная Корея, Киргизия, Косово, Марокко, Мексика, Перу, США, Тунис и Чили; ассоциированным членом является Республика Беларусь, наблюдателями являются Аргентина, Ватикан, Канада, Уругвай,Япония; комиссия сотрудничает также с Палестинской национальной администрацией, Евросоюзом и ЮАР.
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То шо там прикормленных хватает, даже не вызывает сомнения. И не только х..лом.
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Тре робити як в козьерилих на росії,мови нацменшин ніби існують,але ні хто їх не вивчає. Тоді всі питання відпадуть.
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Как всегда,без Пети никак. Петя шоблу уставших от войны собственноручно уставал от неё, Петя не дает действующему правительству "показать зубы", Петя подталкивает Зе демонстрировать капитулянтские замашки. Петя заставляет зелебобов вместо требовать действий и отчетов- вылизывать косяки влады. Ясен пень- видя ТАКОЕ отношение другие страны поступают как и должны, в своей выгоде. А зелики ни при чем, они ничего поганого не сделали, они ни в чем не виновны, это все Петя...
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Ну и что это должно показать? Каким образом подтвердить или опровергнуть написанное мной? Шо без Пети зеленявым никак...
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Хочеш працювати чи жити нормально в Україні, то повинен знати державну мову, а вона одна - українська!В протилежному випадку - житимеш в гетто як рюські на Брайтон біч, або вали на свою батьківщину.
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И тут зрада......
Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 7919
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Спасибо за совет но пойдите нах.Мы уже доуважались нацменшиства в Крыму и на Донбассе,что там до оккупации рашкой практически уже не было украинских школ и украинского языка.
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Пока я вижу в Украине только дискриминацию украинского языка, как государственного особенно в книгах,кино, частично в ТВ. в гос. учреждениях Юга и Востока Украины. Украинский язык это не эстонский,не казахский, любой человек понимающий по русски прекрасно его понимает, т.е. дискриминация какая-то возможна только в разгоряченном мозгу всяких кремлядей. Поэтому все,что они говорят по языку высосано из пальца.
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я би не сказав, що расєяні розуміють українську мову.
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Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 6540 morbius2014
я би не сказав, що расєяні розуміють українську мову.

Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 5848
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Просто взяли на себя они больше чем вынесут, в боку зависть жжет, а хребет то болит. Мы то можем на разных языках, а вот они... приезжают в нашу страну и тоже в магазине со своим русским, рядом блин нигер стоит и тот по украински что то шпарит, а лахудра рядом, больше понты теребит... *** какие люди кругом *******.. только о себе и думают, да как тут страну не потеряешь, когда в каждом едва рускоговорящем гражданиние внутри уже живет зе.
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ще як розуміють!
Я скільки не намагався спілкуватись жодного разу не було такого що хтось мене не розумів!
Зелегнойські падли намагаються повернутись до домайданних часів!
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Можливо ті що в Україні, але за поребриком навряд чи, хіба що ті, що на Кубані та бія Ростову.
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Ви пробували з росіянами у Росії говорити українською мовою?
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Кацапи? Панімают? Вони нє панімают якщо українець їм щось каже па-рузге. Без "акання", "Ы-кання" і Ѓекання. Втім я кацапів бачив лише в аеропортах Бодрум та Даламан. П'яні самці у "лаптіх"-в'єтнамках, затуркані баби і шмаркливі діти.
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Принятый закон (5670Д) итак слишком итак слишком мягкий и даёт много свободы меньшинам. Но комплекс второсортности наше всё!
Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 1698
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Вот это ВОНЗИЛОВО)))
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Комісія куплена лоббістами кремля. Дати їй під хвіст і йти далі по шляху збереження і захисту державної мови.
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Вот нагнешься и дашь ей під хвіст
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послухати. сказати - дякуємо за поради i далi робити свою справу.




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Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 7524 Mora Zfayfer
послухати. сказати - дякуємо за поради i далi робити свою справу.

Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 6047
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Их просили дать свои рекомендации ещё полтора-два года назад. Они полгода шо-то там исследовали а потом дали заключение, что всё нормально! Желательно только переходной период пролить.
Вот только какого пуя они вылезли сейчас,когда их не просили???!!!
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правда. саме так було.
комiсiя вже давно була погодилась iз законом, лише рекомендувала подовжити перехiдний перiод.
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чего вы возбудились...обратите внимание - выводы комиссии носят "рекомендательный" характер...при том - по всем вопросам
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Закон придётся согласовывать с Венецианской комиссией, иначе Венгрия будет всё время мешать любым инициативам Украины по вступлению в ЕС и НАТО. А если Венецианская комиссия даст заключение, что закон соответствует нормам, а Венгрия всё ещё будет предъявлять претензии, то можно будет просить другие страны ЕС, чтобы вмешались и поставили венгров на место. К сожалению, перспективы Украины в какой-то степени зависят от Венгрии, а не наоборот. Это реальность и её нужно учитывать.
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Венецианская комиссия это обычные чиновники, которые действуют по шаблону. Иногда это правильно, иногда- наоборот. Ни в Италии, ни в Венгрии, ни в Словении за то, что человек разговаривает на государственном языке не убивают. В Украине - убивают. Как недавно в Бахмуте. Но чиновники в Венеции живут мире бумаг, обычаев, и понять, что в Украине нужно защищать именно Украинский язык они не могут. Западный уклад мыслей никогда не сможет понять, что творится в странах с византийским менталитетом
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если какоето меньшенство не знает украинский ему нехер делать на територии этой страны !
на каком меньшенство разговаривает в быту, матерится или поет песни нам похер !
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Какое нахер нац меньшинство? Потребности большинства перевешивают потребности меньшинства. Живут в Украине то пусть выучат язык и вообще молчат в тряпку, что не постигла судьба лихая. Хотя хватает по городу пройтись, о войне не сном ни духом, одни недовольные жизнью нытики и зеленые болванчики. А донбабве со своими обезьянами дальше тешат себя мнением что у них есть права и свободы. Хрен вам моржовый от ***** лично выпадет.
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Упоротые украинофобы и российские СМИ: - В Украине притесняют русский язык и русскоязычное население! Реальность: - В Бахмуте отморозки до смерти избили на улице волонтера, услышав, что он говорит на украинском языке. Убийцу отправили под домашний арест.
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Плевать на венецианскую комиссию, плевать на Европу, Украина понадусе.
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это правда. на фоне войны с рф, всё же, не стоит перегибать палку и бороться с русским языком.
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тебе забули спитати.
вчи українську.
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не мене, а тебе забули спитати, копійчана ти соєва сєпарня.
вчи українську і російську.
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Чим більше російських матюків ти знаєш, тим більше ти людина???
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Сможет ли бомж переть, против тех, кто подаёт подачки?
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Рішення Венеціанської комісії мають виключно рекомендаційний характер та не є обов'язковими до виконання! Жодних поступок ворогу (кацапам/мокшанам) в цьому принциповому питанні не може бути. Мова - це фундамент нації.
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УКРАИНА НИ КАКИЕ МЕНЬШИНЫ НЕ ДЕРЖИТ !!! А ВОТ АННЕКСИЕЙ МЕНЬШИНЫ УГРОЖАЮТ ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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