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 Суспільство
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Все про:земля (470) Національний корпус (220) ринок землі (49)

 Нацкорпус відвідав приймальні нардепів з партії "Слуга народу" з вимогою зупинити розпродаж української землі

Представники політичної партії Національний Корпус провели всеукраїнську акцію проти зняття мораторію і розпродажу української землі. В рамках акції "Захистимо українську землю" активісти вирушили в приймальні депутатів із партії "Слуга народу" щонайменше в 10 містах і передали їм свої вимоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі "Національного корпусу".

Протести партії відбулися одночасно в 10 містах України й у Львівській області. Зокрема, це: Івано-Франківськ, Рівне, Запоріжжя, Харків, Суми, Вінниця, Конотоп, Кропивницький і Одеса. Активісти прийшли до приймалень місцевих депутатів із ЗеКоманди з плакатами "Ні капітуляції", "Захистимо українську землю", а також - мішками землі, що символізують пролиту за рідну землю кров українських військових.

Нардепам Національний корпус передав свої вимоги про неприпустимість зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі в інтересах окремих олігархів і закордонних компаній.

"Ми висловили наші вимоги щодо неприпустимості скасування мораторію на продаж землі в нинішніх складних умовах війни й економічної нестабільності. Також ми закликали "слуг народу" не здавати країну транснаціональним корпораціям шляхом розбазарювання української землі і не голосувати за законопроєкт про відкриття земельного ринку в 2 читанні", - повідомили в Національному Корпусі.

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Зауважимо, що в деяких містах активістам так і не вдалося поспілкуватися з народними обранцями, адже, незважаючи на робочий день, в приймальнях нікого не виявилося. При цьому патріоти зазначили, що окремі представники команди президента зараз обслуговують бізнес-інтереси американського трейдера Джорджа Сороса і саме тому лобіюють ліквідацію мораторію на продаж української землі.

Також нагадаємо, що 4 грудня 2019 в Києві під стінами ВРУ пройшла акція аграріїв, які виступили проти відкриття ринку землі в Україні. Очолили акцію представники так званого Об'єднаного штабу захисту української землі, в який також входять члени Нацкорпусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163940
 
 
 Топ коментарі
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А дядя ***** тобі що наказав? Ріденько гидити на українських сайтах?
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и точно!
пусть за копейки эта земля будет в аренде в олигархов!!!
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Якби Зеленський оголосив повну мобілізацію, оголосив військовий стан, то порохоботи б кричали "ні війні", запам'ятайте це
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"Нацкорпус посетил приемных нардепов"
Альо, гараж. Заголовок не відповідає тексту.
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прийняли на ручки...той прийомні...
ті ж ...нацкорпус...
тепер хай борються...
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Бачили очi, що брали, тепер iжте, хочь повилазьте.
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Вони що сироти були))) "нацкорус посєтіл прийомних нардєпов")))
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Теория масонсва в ходу у незрелых мозгов.Помешайники движению Украины в Европу и НАТО.Не зря их не любил Джон Маккейн.Не борятся с Ватниками,а борятся с ЛГБТ.Солидаризовались с Ордой и Угорщиной в соросоненавистничестве.
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Нацкорпус домой не хочет приехать помитинговать к Портнову,Мертветчуку?я вижу эти две мрази избранные,бессмертные,прокуророры боятся,сбу не трогает,зебилы продолжают гнать на пороха а этих и не вспоминают что надо посадить да и пуйло говорит что кума не трогали как то спелись они все
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Хтось з тої гоп-компанії нарешті почне створювати ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК?
Чи просто так, нишком, тишком, хочуть продати українську землю?
Як кредити будуть видавати на купівлю фермерами землі? Через Кабмін?


ЗЕМЕ́ЛЬНИЙ БАНК - іпотечний банк, основною діяльністю якого є надання послуг із земельного кредиту під заставу землі або іншого сільськогосподарського майна. Діяльність З. б. сприяє розвитку с. госп-ва, оскільки через них надають пільгові кредити аграр. сектору економіки, як правило, за рахунок держави або за її підтримки. У Рос. імперії існувала досить розвинена система З. б. Земел. кредит виник із заснуванням 1753 Держ. дворян. позик. банку. Перші З. б. у Рос. імперії з'явилися на укр. землях: 1864 в Одесі засн. Земський банк Херсон. губ., 1871 у Харкові О. Алчевський відкрив перший акц. З. б. 1882 створ. Держ. селян. поземел. банк, який 1883 відкрив свої відділ. у 9-ти губ., зокрема Київ. і Полтав., 1885 - Держ. дворян. З. б. Після перевороту 1917 більшовики націоналізували землю, тому перестав існувати й земел. кредит. Нині у США діють федерал. З. б., банки довгострок. с.-г. кредиту, банки з кредитування с.-г. кооперативів. Зі здобуттям незалежності в Україні також засн. низку земел., селян і фермер. банків. Проте в умовах платіж. й екон. кризи та, насамперед, через відсутність правового забезпечення застави землі спеціалізація З. б. не набула розвитку. Найпотужніший спеціаліз. агропром. банк «Україна» після приватизації (в осн. фіз. особами) практично трансформувався в універс. фінанс.-кредитну установу, яка не в змозі була надавати достатню кредитну підтримку с.-г. виробникам як через недостатність ресурсів, так і через високий ризик неповернення кредитів і неможливість їхнього забезпечення заставою землі.
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Прикольно. Почему на заставке видео Сорос, если зеленые собираются дерибанить землю между собой, с запретом продавать цивилизованным иностранцам?
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Саме це і я хотів запитати: чому не коломИйський на заставці? Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли - Цензор.НЕТ 7676
Бо Аваков його друг (поки що)? Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли - Цензор.НЕТ 7676
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Потому, что Коломойский, чтобы получить индульгенцию от Трампа, нападает на Сороса...
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Вчора так радісно Нацкорпус вітав всіх з проголосованим за ініціативою слуг закону про надання добровольцям статусу УБД, який 6 років не могли приняти "патріоти",а сьогодні вже треба подачки від олігархів відробляти.
Песдякули,,а нацкорпус ще нацжони чи вде путріоти?
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О чем бы Зеленский не договорился в Париже, порошены скажут что это шкапитуляция, буть то договоренность"всех на всех" обмен военнопленными или симметричный отвод войск по всей линии соприкосновения или конец войне, они скажут "зрада", чего еще от гнид ждать
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тебе сколько годиков? какой конец войне? разве ***** разжигал войну что бы безрезультатно закончить? война закончится только при капитуляции украины или смерти *****. другого не существует
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Якщо вона так каже, то вона далеко не все розуміє.
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Нацкорпус по защите земли эфективней других будет. Правда должна быть с кулаками тоже.
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з кулаками і з РОЗУМОМ.
Нажаль, з другою складовою, там величезні проблеми.
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Парадокс: селяне в основном все за то, чтобы иметь право продавать свою землю, но при этом против продажи земли.
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Никакого парадокса. Селяне прекрасно понимают, что зеленая плесень хочет всех обмануть.
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Не пойму почему майдан не готовят.
Но сейчас запустить майдан несравнимо сложнее, чем это было в 2013 году. Тогда большинство олигархических СМИ, ТВ-каналов раскручивали события и страшно нагнетали. А это очень важно. Конечно раскручивали не с учетом интересов народа, а группа олигархов стремились к своей выгоде.
Сейчас они все будут молчать, хотя сейчас причина к майдану для народа несравнимо важнее.
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Виктор Шишкин, бывший генеральный прокурор Украины об афере продажи земли
https://www.youtube.com/watch?v=2w6CghSO9Cg
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