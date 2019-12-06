 Нацкорпус відвідав приймальні нардепів з партії "Слуга народу" з вимогою зупинити розпродаж української землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі "Національного корпусу".

Протести партії відбулися одночасно в 10 містах України й у Львівській області. Зокрема, це: Івано-Франківськ, Рівне, Запоріжжя, Харків, Суми, Вінниця, Конотоп, Кропивницький і Одеса. Активісти прийшли до приймалень місцевих депутатів із ЗеКоманди з плакатами "Ні капітуляції", "Захистимо українську землю", а також - мішками землі, що символізують пролиту за рідну землю кров українських військових.

Нардепам Національний корпус передав свої вимоги про неприпустимість зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі в інтересах окремих олігархів і закордонних компаній.

"Ми висловили наші вимоги щодо неприпустимості скасування мораторію на продаж землі в нинішніх складних умовах війни й економічної нестабільності. Також ми закликали "слуг народу" не здавати країну транснаціональним корпораціям шляхом розбазарювання української землі і не голосувати за законопроєкт про відкриття земельного ринку в 2 читанні", - повідомили в Національному Корпусі.

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Зауважимо, що в деяких містах активістам так і не вдалося поспілкуватися з народними обранцями, адже, незважаючи на робочий день, в приймальнях нікого не виявилося. При цьому патріоти зазначили, що окремі представники команди президента зараз обслуговують бізнес-інтереси американського трейдера Джорджа Сороса і саме тому лобіюють ліквідацію мораторію на продаж української землі.

Також нагадаємо, що 4 грудня 2019 в Києві під стінами ВРУ пройшла акція аграріїв, які виступили проти відкриття ринку землі в Україні. Очолили акцію представники так званого Об'єднаного штабу захисту української землі, в який також входять члени Нацкорпусу.