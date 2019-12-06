 Нацкорпус відвідав приймальні нардепів з партії "Слуга народу" з вимогою зупинити розпродаж української землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі "Національного корпусу".
Протести партії відбулися одночасно в 10 містах України й у Львівській області. Зокрема, це: Івано-Франківськ, Рівне, Запоріжжя, Харків, Суми, Вінниця, Конотоп, Кропивницький і Одеса. Активісти прийшли до приймалень місцевих депутатів із ЗеКоманди з плакатами "Ні капітуляції", "Захистимо українську землю", а також - мішками землі, що символізують пролиту за рідну землю кров українських військових.
Нардепам Національний корпус передав свої вимоги про неприпустимість зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі в інтересах окремих олігархів і закордонних компаній.
"Ми висловили наші вимоги щодо неприпустимості скасування мораторію на продаж землі в нинішніх складних умовах війни й економічної нестабільності. Також ми закликали "слуг народу" не здавати країну транснаціональним корпораціям шляхом розбазарювання української землі і не голосувати за законопроєкт про відкриття земельного ринку в 2 читанні", - повідомили в Національному Корпусі.
Зауважимо, що в деяких містах активістам так і не вдалося поспілкуватися з народними обранцями, адже, незважаючи на робочий день, в приймальнях нікого не виявилося. При цьому патріоти зазначили, що окремі представники команди президента зараз обслуговують бізнес-інтереси американського трейдера Джорджа Сороса і саме тому лобіюють ліквідацію мораторію на продаж української землі.
Також нагадаємо, що 4 грудня 2019 в Києві під стінами ВРУ пройшла акція аграріїв, які виступили проти відкриття ринку землі в Україні. Очолили акцію представники так званого Об'єднаного штабу захисту української землі, в який також входять члени Нацкорпусу.
пусть за копейки эта земля будет в аренде в олигархов!!!
Альо, гараж. Заголовок не відповідає тексту.
ті ж ...нацкорпус...
тепер хай борються...
уже привыкли
Чи просто так, нишком, тишком, хочуть продати українську землю?
Як кредити будуть видавати на купівлю фермерами землі? Через Кабмін?
ЗЕМЕ́ЛЬНИЙ БАНК - іпотечний банк, основною діяльністю якого є надання послуг із земельного кредиту під заставу землі або іншого сільськогосподарського майна. Діяльність З. б. сприяє розвитку с. госп-ва, оскільки через них надають пільгові кредити аграр. сектору економіки, як правило, за рахунок держави або за її підтримки. У Рос. імперії існувала досить розвинена система З. б. Земел. кредит виник із заснуванням 1753 Держ. дворян. позик. банку. Перші З. б. у Рос. імперії з'явилися на укр. землях: 1864 в Одесі засн. Земський банк Херсон. губ., 1871 у Харкові О. Алчевський відкрив перший акц. З. б. 1882 створ. Держ. селян. поземел. банк, який 1883 відкрив свої відділ. у 9-ти губ., зокрема Київ. і Полтав., 1885 - Держ. дворян. З. б. Після перевороту 1917 більшовики націоналізували землю, тому перестав існувати й земел. кредит. Нині у США діють федерал. З. б., банки довгострок. с.-г. кредиту, банки з кредитування с.-г. кооперативів. Зі здобуттям незалежності в Україні також засн. низку земел., селян і фермер. банків. Проте в умовах платіж. й екон. кризи та, насамперед, через відсутність правового забезпечення застави землі спеціалізація З. б. не набула розвитку. Найпотужніший спеціаліз. агропром. банк «Україна» після приватизації (в осн. фіз. особами) практично трансформувався в універс. фінанс.-кредитну установу, яка не в змозі була надавати достатню кредитну підтримку с.-г. виробникам як через недостатність ресурсів, так і через високий ризик неповернення кредитів і неможливість їхнього забезпечення заставою землі.
Бо Аваков його друг (поки що)?
Песдякули,,а нацкорпус ще нацжони чи вде путріоти?
Нажаль, з другою складовою, там величезні проблеми.
Но сейчас запустить майдан несравнимо сложнее, чем это было в 2013 году. Тогда большинство олигархических СМИ, ТВ-каналов раскручивали события и страшно нагнетали. А это очень важно. Конечно раскручивали не с учетом интересов народа, а группа олигархов стремились к своей выгоде.
Сейчас они все будут молчать, хотя сейчас причина к майдану для народа несравнимо важнее.
Очень интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=2w6CghSO9Cg