 Ворог від початку доби 6 грудня провів 10 обстрілів. Травмовано 1 українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також 5 разів обстріляв укріплення Об'єднаних сил:

двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Водяного і Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки - зі станкових протитанкових гранатометів.

6 грудня бойового травмування зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

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