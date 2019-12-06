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Все про:обстріл (5767) Донбас (13997) операція Об'єднаних сил (1832)

 Ворог від початку доби 6 грудня провів 10 обстрілів. Травмовано 1 українського воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінським домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • тричі біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також 5 разів обстріляв укріплення Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • біля Водяного і Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • неподалік Миколаївки - зі станкових протитанкових гранатометів.

6 грудня бойового травмування зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ здійснили потужний і тривалий обстріл позицій ЗСУ під Авдіївкою зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163938
 
 
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ВОТ КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 9 декабря переговоры, если враг стреляет?
А раша подвозит снаряды .
?????
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Який прєзєдєнт такими будуть і перемовини. Враг с начала суток 6 декабря совершил 10 обстрелов. Травмирован 1 украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6299
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Война... обстрелы.. а воин - травмирован... Споткнулся??? Что-то много стало травмированных... Хотя на войне это называется ранение.
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Колись всім тим військовим які виконували незаконні розпорядження зєбілів і замовчували втрати військових і брехали "бєз патєрь" прийдеться відповідати.
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Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!
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єто шо за новояз зебилоидный, - "боевое травмирование"? Скоро "боевые порезы" будут
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