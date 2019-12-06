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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (775) Донбас (13997) нормандська четвірка (749)

 Росія очікує від саміту нормандської четвірки додаткових домовленостей, які дадуть змогу припинити конфлікт на Донбасі, - Лавров

Росія очікує, що "нормандський" саміт у Парижі дозволить досягти додаткових домовленостей, які дадуть змогу врегулювати ситуацію на сході України.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ми будемо очікувати від "нормандського формату"? Очікуватимемо додаткових домовленостей, які дозволять цей конфлікт ліквідувати, які дадуть змогу гарантувати надійно безпеку людей на Донбасі, дадуть змогу забезпечити їхні права, які закріплені в мінських домовленостях, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав Лавров.

"Напевно, це неможливо зробити за один день, але потрібно терпляче домагатися цього, і що швидше ми будемо робити це, то краще для всієї України", - додав він.

За словами міністра, Росія також очікує на саміті почути від президента України Володимира Зеленського, як він сам бачить рух вперед.

Нагадуємо, зустріч лідерів України, Франції та Німеччини і РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.

Читайте також: Берлін оприлюднив розклад нормандської зустрічі в Парижі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163936
 
 
 Топ коментарі
 
границу под контроль ВСУ и мир наступил.
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Заберите своих ихтамнетов, оружие и технику и не будет никакой войны на Донбассе, мерин.
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Раша убралась из Украины - и мир сразу
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границу под контроль ВСУ и мир наступил.
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Раша убралась из Украины - и мир сразу
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...любители "рускавамира" дружно сдрыснули в эрэфию - и уже близко к миру Россия ждёт от саммита нормандской четверки дополнительных договоренностей, позволяющих прекратить конфликт на Донбассе, – Лавров - Цензор.НЕТ 1313
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Хде???
Каждый день обстрелы, убитые, раненые
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...так они еще не сдрыснули, увы, а собираются получать пенсии от Украины Росія очікує від саміту нормандської четвірки додаткових домовленостей, які дадуть змогу припинити конфлікт на Донбасі, - Лавров - Цензор.НЕТ 7597
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...думаю, мир наступит при соблюдении львовского правила всеми гражданами Украины Росія очікує від саміту нормандської четвірки додаткових домовленостей, які дадуть змогу припинити конфлікт на Донбасі, - Лавров - Цензор.НЕТ 3064 Росія очікує від саміту нормандської четвірки додаткових домовленостей, які дадуть змогу припинити конфлікт на Донбасі, - Лавров - Цензор.НЕТ 8213
Росія очікує від саміту нормандської четвірки додаткових домовленостей, які дадуть змогу припинити конфлікт на Донбасі, - Лавров - Цензор.НЕТ 2272
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А ПиДа Рассея не хочет сказать когда вернет контроль над границей? Это прекратило бы войну в очень короткие сроки.
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Навіщо "ждать"? Виводьте війська і зброю з наших територій і буде мир!
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а они именно для того ввели, чтобы просто так сейчас вывести ?
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Вперше чую, що вивести важче, ніж ввести.)
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та вивести, як два пальця об асфальт.

питання в тому, шо вводилось, шоб вивести в результаті певних поступок.

і поки поступок не буде, ніхто нічого не виведе.

а поступки мають бути такі, шо вже і незрозуміло, шо страшніше - поступки, чи повноцінна війна.
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ЗЄ хоче нам впердолити,що путін чекав тільки на нього,щоб вивести іхтамнєт.А насправді,ця стрєлка для продажу України за $100млрд..
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Які ж складнощі у раші вивести своїх головорізів і бойову техніку, а то складається враження, що на них Україна напала і воює...
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Заберите своих ихтамнетов, оружие и технику и не будет никакой войны на Донбассе, мерин.
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Прекратить не конфликт, а обстрелы и это можно сделать в мгновения ока. А то что рф делает это шантаж убийствами и калечениями.
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Оце відео треба х...лу перед зустріччю показати, буде йому серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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Закрийте свій "воєнторг", заберіть "іхтамнетов", а гроші віддайте на захист русськи в московії. От і все! "Конфлікт" випарується, як роса на сонці!
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Кони сытые бьют копытами Россия ждёт от саммита нормандской четверки дополнительных договоренностей, позволяющих прекратить конфликт на Донбассе, – Лавров - Цензор.НЕТ 3770
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Забирайте своїх посіпак і буде мир, який ви так чекаєте
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Для восстановления отношений нужны "большие политические шаги".
Последние события открыли окно возможностей для "восстановления мостов" между РФ и Украиной, а также между Россией и Западом. Для того же, чтобы восстановить эти мосты, нужны "большие политические шаги" от всех сторон и предстоящая встреча "нормандской четверки" может поспособствовать их реализации.
Такое мнение выразил глава ОБСЕ Томас Гремингер во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает УНИАН.
По его словам, в Украине сейчас можно наблюдать "окно возможностей", которое частично обеспечила и ОБСЕ. Он также выразил надежду, что встреча "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже, станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.
"Эти сдвиги демонстрируют одну вещь - что возможно восстанавливать мосты как политически, так и практически. И совершать малые шаги для улучшения жизни людей. Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах, чтобы восстановить мосты между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - сказал Гремингер. tps://tsn.ua/ru/svit/v-obse-prizvali-k-vosstanovleniya-mostov-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1455600.html

https://tsn.ua/ru/svit/v-obse-prizvali-k-vosstanovleniya-mostov-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1455600.html

😏 Це жах!
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Что же там Зелемойский наговорил, в своих поездках?

Конституция Украины

"...
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

...
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;"

а президент только проводит эту политику, он не самодержец...
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До повноважень президента теж належить сфера зовнішньої політики, але зараз ми маємо зневагу від багатьох країн після його недолугої політики.
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Раше положено выплатить Украине за нанесение убытков
- погибших 13 000
- разоренные дома
- уворованные оборудование заводов
- разоренный бизнес
И т д
И вернуть Крым
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Зеленский и его Команда, должны понимать: шаг в сторону от суверенитета и независимости Украины, это будет социальный взрыв и раздел ЗЕкоманда на атомы..
"Россия" просто ни что, если взорвется Украина!
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Не сумнівайся, що зекоманда буде робити кроки, які порушують Конституцію і суверенітет України😏
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врет мерин как дышит - кацапня ждет он встречи отмены санкций и никаких шевелений с кацапской стороны.
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кінь таки нагадав про себе, прямо цирк.
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Порошенко сьогодні відвідував хлопців в госпіталі... Тяжкопоранених.
В МІСЦЯХ ВІДВЕДЕННЯ військ по зеленському.
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Порошенку болить.А ЗЄ хоче дагаварняк з путіним на $100млрд.
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Лавров,когда ты уже сдохнешь? До чего же мерзкая тварына.
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Конь ты пидальный, какой конфликт..? Свалите со своими бурятами, и через две недели там будет мир и порядок!
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Какая циничная тварь. Надеюсь в следующей жизни оно родится на россии и слепым
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было бы круто провести ракетные стрельбы на дистанцию 1200 км. перед нормандской стрелкой.
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