 Росія очікує від саміту нормандської четвірки додаткових домовленостей, які дадуть змогу припинити конфлікт на Донбасі, - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ми будемо очікувати від "нормандського формату"? Очікуватимемо додаткових домовленостей, які дозволять цей конфлікт ліквідувати, які дадуть змогу гарантувати надійно безпеку людей на Донбасі, дадуть змогу забезпечити їхні права, які закріплені в мінських домовленостях, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав Лавров.

"Напевно, це неможливо зробити за один день, але потрібно терпляче домагатися цього, і що швидше ми будемо робити це, то краще для всієї України", - додав він.

За словами міністра, Росія також очікує на саміті почути від президента України Володимира Зеленського, як він сам бачить рух вперед.

Нагадуємо, зустріч лідерів України, Франції та Німеччини і РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.

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