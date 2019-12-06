 Росія очікує від саміту нормандської четвірки додаткових домовленостей, які дадуть змогу припинити конфлікт на Донбасі, - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що ми будемо очікувати від "нормандського формату"? Очікуватимемо додаткових домовленостей, які дозволять цей конфлікт ліквідувати, які дадуть змогу гарантувати надійно безпеку людей на Донбасі, дадуть змогу забезпечити їхні права, які закріплені в мінських домовленостях, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав Лавров.
"Напевно, це неможливо зробити за один день, але потрібно терпляче домагатися цього, і що швидше ми будемо робити це, то краще для всієї України", - додав він.
За словами міністра, Росія також очікує на саміті почути від президента України Володимира Зеленського, як він сам бачить рух вперед.
Нагадуємо, зустріч лідерів України, Франції та Німеччини і РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.
Каждый день обстрелы, убитые, раненые
fixed
питання в тому, шо вводилось, шоб вивести в результаті певних поступок.
і поки поступок не буде, ніхто нічого не виведе.
а поступки мають бути такі, шо вже і незрозуміло, шо страшніше - поступки, чи повноцінна війна.
Последние события открыли окно возможностей для "восстановления мостов" между РФ и Украиной, а также между Россией и Западом. Для того же, чтобы восстановить эти мосты, нужны "большие политические шаги" от всех сторон и предстоящая встреча "нормандской четверки" может поспособствовать их реализации.
Такое мнение выразил глава ОБСЕ Томас Гремингер во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает УНИАН.
По его словам, в Украине сейчас можно наблюдать "окно возможностей", которое частично обеспечила и ОБСЕ. Он также выразил надежду, что встреча "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже, станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.
"Эти сдвиги демонстрируют одну вещь - что возможно восстанавливать мосты как политически, так и практически. И совершать малые шаги для улучшения жизни людей. Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах, чтобы восстановить мосты между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - сказал Гремингер. tps://tsn.ua/ru/svit/v-obse-prizvali-k-vosstanovleniya-mostov-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1455600.html
https://tsn.ua/ru/svit/v-obse-prizvali-k-vosstanovleniya-mostov-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1455600.html
😏 Це жах!
Конституция Украины
"...
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;"
а президент только проводит эту политику, он не самодержец...
Кацманавт, ти де?
- погибших 13 000
- разоренные дома
- уворованные оборудование заводов
- разоренный бизнес
И т д
И вернуть Крым
а монике больно не будет?
"Россия" просто ни что, если взорвется Украина!
В МІСЦЯХ ВІДВЕДЕННЯ військ по зеленському.