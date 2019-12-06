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Все про:СБУ (4996) втрати (1512) найманці РФ (923)

 Найманці "ДНР" досі не повернули тіло загиблого офіцера спецназу СБУ Каплунова

Терористи "ДНР" досі не повернули тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова. Україна продовжує переговори з представниками "ДНР" для повернення сім'ї тіла загиблого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

З різних причин кілька разів переговори зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) і СММ ОБСЄ до представників "ДНР" про передачу тіла військовослужбовця. Він загинув під час виконання бойового завдання у так званій сірій зоні.

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"Наша країна погоджувалася на всі умови, висунуті представниками "ДНР", але тіло Дмитра досі не повернуто. Зараз переговори тривають і ми віримо, що сім'я найближчими днями отримає можливість попрощатися з рідним", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 1 грудня під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163933
 
 
 Топ коментарі
 
Хай Сівоха домовляється. Вибачиться і пропрацює "чорним тюльпаном"
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Ці рашинські вилупки бояться і ненавидять навіть неживих українців, як з ними наводити мости.
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no comment.........
P.S. орки-мрази еще и условия выставляют.........😡
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Про те, що тіло воїна не повернуто, дізнчємо лише тепер. Чому про це не повідомляли раніше?
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вони з самого початку каламутили...як нажаль каламуть і натепер...
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Хай Сівоха домовляється. Вибачиться і пропрацює "чорним тюльпаном"
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напишіть тому лайну на фейсбук, коментарі були відкриті
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Мене немає у соцмережах, нажаль. Взагалі
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І вапше . Сівохо ! так пора налаживать контакти зі своїми упирями ? нє ?
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Ці рашинські вилупки бояться і ненавидять навіть неживих українців, як з ними наводити мости.
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no comment.........
P.S. орки-мрази еще и условия выставляют.........😡
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Дээнэровцы заявили что тело отдадут только родителям погибшего
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ну как можно было при отсутствии огневого контакта бросить тело такого бойца...???
кучу оружия-бп-снаряжения и спецтехники...???
почему не оборонять-вызвать бронь-эвакуировать всё...???

рс= тело бойца со всем гамузом бандиты забрали только через сутки...
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це ще раз доводить неправдивість офіційної версії.
інакше тіло не опинилось би у рашистів.
чому вони були поруч ?
диверсанти заходили ?
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ну как можно было при отсутствии огневого контакта бросить тело такого бойца...???

Как? Бегством они спасались-вот как!
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а ты бежало аж до Польши пока не остановилось
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Еще и дальше побегу Найманці "ДНР" досі не повернули тіло загиблого офіцера спецназу СБУ Каплунова - Цензор.НЕТ 5037
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А потому что Зеленский открыл доступ секретной информации для непонятных людей с сомнительной репутацией. Сейчас идет полный слив служебной информации прямиком в кремль. В том числе и по проведению спецопераций в серой зоне.
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Дикуни і виродки.
Вам одна дорога - в пекло.
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А Старший казав що будуть спільні патрулі Наемники "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего офицера спецназа СБУ Каплунова - Цензор.НЕТ 3572
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Выкуп хотят от родственников. "Русский мир" он такой, варварский.
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кто там за амнистию выступал?????????????????
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хочется чтобы те, кто хочет простить и понять, вступили бы в переговоры по выдаче тела, может любовь к ближнему и готовность простить поможет им в переговорах..., потом пусть пообщаются с родственниками и детьми, объяснят им что нибудь про взаимопонимание....
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ЦИНИЗМ РУССКОГО МИРА ВО ВСЕЙ КРАСЕ А ТУТ ПРАВДА СОВМЕСТНЫЕ ПАТРУЛИ И ВСЯКИЙ БОЛЬНОЙ БРЕД ВАТАНИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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и этих ублюдков хотят интегрировать в Украину...!?
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