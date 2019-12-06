 Найманці "ДНР" досі не повернули тіло загиблого офіцера спецназу СБУ Каплунова

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
З різних причин кілька разів переговори зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) і СММ ОБСЄ до представників "ДНР" про передачу тіла військовослужбовця. Він загинув під час виконання бойового завдання у так званій сірій зоні.
"Наша країна погоджувалася на всі умови, висунуті представниками "ДНР", але тіло Дмитра досі не повернуто. Зараз переговори тривають і ми віримо, що сім'я найближчими днями отримає можливість попрощатися з рідним", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 1 грудня під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.
ии? Кол им в зад на Крещатике!!
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P.S. орки-мрази еще и условия выставляют.........😡
кучу оружия-бп-снаряжения и спецтехники...???
почему не оборонять-вызвать бронь-эвакуировать всё...???
рс= тело бойца со всем гамузом бандиты забрали только через сутки...
інакше тіло не опинилось би у рашистів.
чому вони були поруч ?
диверсанти заходили ?
Как? Бегством они спасались-вот как!
Вам одна дорога - в пекло.
ии? Кол им в зад на Крещатике!!