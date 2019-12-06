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 Інтерпол відмовився шукати викрадачів і вбивць кримського татарина Аметова - першої жертви окупації півострова

Інтерпол відмовив прокуратурі Автономної республіки Крим в оголошенні в міжнародний розшук ймовірних викрадачів кримського татарина Решата Аметова, закатованого на початку березня 2014 року.

Про це в коментарі виданню "Українська правда" заявив прокурор Автономної республіки Крим Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура АР Крим звернулася із відповідним запитом до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Інтерполу для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук та виставлення "червоних карток", - пояснив він.

За словами Поночовного, в Інтерполу були свої аргументи для відмови в оголошенні в розшук. Так, в організації послалися "на заборону здійснення будь-якого втручання в діяльність політичного, воєнного релігійного або расового характеру, а також посилаючись на те, що використання каналів і можливостей організації не можливо у справах щодо створення та участі в не передбачених законом збройних формувань".

Нагадаємо, кримський татарин Решат Аметов - перша жертва російської окупації Криму. 3 березня 2014 року вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради міністрів у Сімферополі. Аметов був викрадений з пікету. 16 березня було знайдено його тіло зі слідами тортур.

Прокуратура АРК повідомила, що встановила осіб викрадачів і вбивць Аметова. За даними слідчих, це 2 "бійця" НЗФ "Самооборона Криму" - Олександр Баглюк і Олександр Руденко. Ними керував колишній військовослужбовець ЗС Росії Євген Скрипник.

Усіх трьох підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 КК України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163932
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто інтерпол не має права розшукувати і представників ІДІЛ, та інших терористичних груп? Цікавий прецедент ті дебіли створили.
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Хорошо что запрос от кацапов на Мазура приняли.
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шо проблема татарам їх знайти і покарати? В Інтерполі кацапи рулять.
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шо проблема татарам їх знайти і покарати? В Інтерполі кацапи рулять.
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Хорошо что запрос от кацапов на Мазура приняли.
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Тобто інтерпол не має права розшукувати і представників ІДІЛ, та інших терористичних груп? Цікавий прецедент ті дебіли створили.
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где штаб квартира Интерпола.. во Франции а Макрон у нас кто денщик Путина.. какие еще нужны аргументы?????
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интерпол стал цепной собачкой рашки - это позор для такого органа...после этих слов им остается только розыск пропавших котов...
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Интерпол никогда не был и не будет "цепной собачкой рашки", у организации есть правила и она их придерживается.
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Не вірю.

Всякі "FIFA" також мають правила. Але у них то "платіні" зловлять на хабарі, а то "катар_росія" отримують право чемпіонтів мало не щороку та, зверніть увагу, з мало не на 20 років перед самим чемпіонатом. Аякже, треба освоїти гроші клієнтів, поки мають посади в "фіфах". Інтерпол відмовився шукати викрадачів і вбивць кримського татарина Аметова - першої жертви окупації півострова - Цензор.НЕТ 760
Що "інтерпол" не буде песиком "зімбабве" вірю, а от з кацапією -- проблема. Yes, sir.
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по каким правилам задерживали Мазура в Польше ?
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Вице-Президент организации - кацапский генерал-майор А.Прокопчук. Все запросы от Украины в большинстве идут через него. Кацапье все блокирует. Чтобы у Интерпола не было возможности "лавировать" - в Украине нужно создать свой список террористических и экстремистских организаций, куда внести все эти козачьи объединения, лнр/днр и на официальном уровне утвердить. Составить список членов этих организаций.

Перед отправкой запроса в Интерпол соответственно соотносить разыскиваемое лицо с той или иной запрещенной в Украине организацией. Кацапы так делают. То есть не просто разыскивается член НВФ путин, а разыскивается член экстремистской организации - путин.
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а еще Интерпол не работает в Африке - там крокодилы. там опасно. Інтерпол відмовився шукати викрадачів і вбивць кримського татарина Аметова - першої жертви окупації півострова - Цензор.НЕТ 2510

по какой статье Интерпол задерживал Мазура? не за мнимый ли терроризм?
а здесь прямое обвинение по конкретному делу.
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