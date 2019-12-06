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 Події, Суспільство
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Все про:Нацполіція (8617) смерть (3672) Артемівськ (77) Мірошниченко Артем (1)

 Смерть волонтера в Бахмуті: поліція перекваліфікувала справу про напад на Мірошниченка

Після смерті волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка, якого наприкінці листопада жорстоко побили на вулиці, поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за даним інцидентом на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Бахмутський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування поліцейські провели огляди місця події, обхід будинків, розташованих поблизу місця злочину. Оперативники і слідчі встановили і відпрацювали відео з камер спостереження, яке долучено до матеріалів кримінального провадження.

Призначено комплекс судових експертиз. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 29 листопада в Бахмуті стався резонансний злочин: внаслідок нападу невідомих важких травм зазнав місцевий волонтер Артем Мірошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. Вчора, 5 грудня, ввечері чоловік помер.

Поліцейські затримали підозрюваного впродовж доби після нападу. Ним виявився місцевий житель, 2003 року народження. Суд відправив його під домашній арешт. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності іншого неповнолітнього, 2002 року народження, який у момент скоєння злочину був поруч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163927
 
 
 Топ коментарі
 
Він вбивав, бо його дратувала українська мова.
Отаке в нашій країні робиться..
Думаю, прийшов час для добра з кулаками.
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Так какой говорите язык в Украине притесняется? Что то не слышал чтобы когда нибудь кого то убили за росийския язык. А вот за украинский ето не первое убийство
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Треба якнайширше інформувати, що вбили саме за вживання рідної української мови в Україні.
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Він вбивав, бо його дратувала українська мова.
Отаке в нашій країні робиться..
Думаю, прийшов час для добра з кулаками.
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И кто там возмущался , что кидались какашками за руськую мову? Это кацапьё УБИВАЕТ за украинскую, на территории Украины!
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Саме так. Але комплекс меншовартості не дає більшості це визнати.
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Так какой говорите язык в Украине притесняется? Что то не слышал чтобы когда нибудь кого то убили за росийския язык. А вот за украинский ето не первое убийство
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Які батьки,такі і діти!Повинна бути увага журналістів та людей до суду над вбивцею!
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Раньше убивали патриотов в ОРДЛО, а сейчас уже и нашей территории .Конечно ЗЕ устраивает сепарню.А где же Свобода , Правый сектор ? Ответ в жопе !!! Все больше убеждаюсь что это ФСБешные выкормыши появляются тогда , когда нужно сделать картинку для рос.ТВ !
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Суд отправил подозреваемого под домашний арест...
За убийство... Слава Зеленскому...
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Прицопане, міняй методичку. 06.12.19 17:03 "Венецианская комиссия рассматривает судебную реформу Зеленского"
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Посадити відморозків, но не за місцем проживання, а десь в Тернополі або у Рівному, тут навчать як любити Батьківщину і українську мову.
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Всі колонії України російськомовні. Фєня - трансформований ідіш.
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Не пишуть головного, що напад був скоєний на грунті ненависті до української мови.
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Треба якнайширше інформувати, що вбили саме за вживання рідної української мови в Україні.
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Згоден.... Якщо цей суд не зробити максимально публічним, то такі прояви українофобії на Сході будуть повторюватися знову і знову.... Безкарність породжує вседозволеність....
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Суд должен быть публичным... лучше всего на одном из украинских каналов.... Со всеми подробностями..... За что убивал?... За какие слова, и за какую украинскую речь? И влепить подонкам по-полной.... лучше всего пожизненное..... Чтобы так называемые русскоговорящие Донбасса или местная вата, и близко не подходила к украиноговорящему.... сто раз подумала, стоит ли человека за МОВУ бить или убивать!!!!!!
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"Покидьок, що вбивав людину , студент педучилища, в суді забажав перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української і лепетала перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу , тому що у покидька ранімая душа. Тому і громадськість видворили з залу суду, а далі, мабуть, вже разом гаварілі на понятном язике, тому що обрали допоміжний захід- домашній арешт. І щуку кинули у річку!" https://www.facebook.com/m.sonyachna/posts/2594968447216172

Вчителі.Адвокати.Судді. Дно.
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А вилупки з Венеціанської комісії сьогодні оприлюднили звіт, де вимагають захисту для "російсько-щелепних"... Смерть волонтера в Бахмуті: поліція перекваліфікувала справу про напад на Мірошниченка - Цензор.НЕТ 7898
"Венеціанка" розкритикувала мовний закон, хоча підтримала захист української мови
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а вот такими печальными фактами нужно заткнуть ротяку венецианской комиссии, венграм и рашкостану
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Такі сайти як цензор і далі продовжують вирощувати манкуртів не встановлюючи українською стартову сторінку!!
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І може ми нарешті українці почнемо себе поважати і вимагати обслуговування державною?? Інакше нас і далі вбиватимуть
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За українську мову в Україні вбивають і сьогодні. Серед найбільш резонансних вбивств за мову вже в Незалежній було вбивство Ігора Білозі́ра, українського композитора, виконавця, народного артиста України, лідера ВІА «Ватра». Його побили 8 травня 2000 року у кав'ярні «Цісарська кава», що на проспекті Шевченка у Львові, за те, що заважав своїми піснями групі відвідувачів москальського походження співати та слухати російський шансон. Врятувати життя Ігору не вдалось, він помер 28 травня 2000 року. А зараз, в Бахмуті за проукраїнську позицію, за українську мову вбили волонтера Артема Мирошниченка. Це сьогодні. Як продовження геноциду совєцької епохи. Історична довідка.
У 1930-1932 роках в в Бахмуті (совєтська назва - Артемівськ) проходять процеси над вчителями, звинуваченими в українському націоналізмі, більшовики арештовують і розстрілюють всіх ще живих на той час українських діячів визвольних змагань. В середині 1930-х тут спалено 70 % всього бібліотечного фонду міста.
Місто постраждало внаслідок геноциду українського народу, вчиненого урядом СРСР у 1932-1933 роках, кількість встановлених жертв - 3255 людей. Це дуже багато, бо за даними перепису 1926 року там проживало 37 354 людини.
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Як можна що на 29 році вбили за українську мову в Україні ?за неї вбили композиторів В,Івасюкаі І Білозіра ,а що змінилось ? До того як активізувались рашисти і наша п'ята колона ,"ущемляют русскоязичноє населения",приклад треба брати з балтійських країн ,незважаючи на тиск росії вони роблять свою справу,хоч і є різниця немає російськомовних :естонців,литовців і латишів ,чого не можна сказати в нас .
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