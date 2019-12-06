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 Політика України
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Все про:Закарпаття (848) туалет (15) школа (750) Новосад (52)

 Плануємо закрити питання з вуличними туалетами в сільських школах Закарпаття до наступного навчального року, - Новосад

З вуличними туалетами в сільських школах Закарпаття має бути покінчено впродовж 2020 року. Наступного року уряд виділить на завершення програми створення нормальних шкільних туалетів 26 млн гривень.

Про це заявила міністр освіти Анна Новосад на пресконференції в Закарпатській ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Туалети на вулиці - це те середньовіччя, яке ми не маємо права допустити в сучасній Україні. Кожна дитина в нашій державі має право на гідність. Попередній уряд в це інвестував, тому велика частина вуличних туалетів нарешті були перенесені в приміщення. Наше завдання - завершити цей процес", - сказала Новосад.

Вона зазначила, що зараз на Закарпатті 102 школи з туалетами на вулиці.

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"Наступного року ми як уряд адресно виділимо на це 26 млн гривень. З розмови з представниками Закарпатської ОДА сьогодні я зрозуміла, що тут це підтримає також влада на місцях. Сподіваємося, що до початку наступного навчального року в закарпатських школах це питання буде закрито", - зазначила міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163926
 
 
 Топ коментарі
 
Можно взамен уличных запустить систему электронных туалетов...)
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Хорошая мысль! "Туалет в смартфоне".
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а шо,скучаешь рядом с унитазами,кацапырло?
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Х¿йовий Пропов†дник‏ @resurrecti0n_ua 27 мин.27 минут назад

Пріпіздент зиленской: немедленно снизить тарифы!
-Гончарук: у меня есть революционная идея на 30% снизит платежки!
-Нарид: нунаканецта! Вот нито шо баригі - утіпляйтесь, ікономне, теплиєкридити.учитесь! -Гончарук: готовы?- нада утіплятся и ікономить!
-Нарід: ********************.
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Разве в укратнских школах есть уличные туалеты?
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а шо,скучаешь рядом с унитазами,кацапырло?
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Шо сказать то хотел, лаптеногий? На кацапии срут в ведра, а опосля выливают в окно. И это порядок вещей. 100 км ат Мацквы канализации нетути... Дикие люди...
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поєтому их так на наши унитазьі тянет: хоть постоит как ваза в доме.
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Да я нашёл уже почему в Закарпатских. Там мальчонка недавно в туалете провалился. К счастью жив-здоров, не считая психологической травмы конечно. Наверное поэтому и вопрос был именно про Закарпатье.
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Да не может быть. Значит вопрос о кацапе, который вылез похезать в свой уличный WC возле двухэтажного многоквартирного дома, где он проживает потом там провалился и попал к дидам в поносносном амбре к теме беседы приобщить не удастся?
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Можно взамен уличных запустить систему электронных туалетов...)
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А якщо так званий вуличний туалет не дощанийЮ як в москалів, а окремий будиночок де є світло опалення і гаряча холодна вода? Чи новосад треба щоб обов'язково у школі смерділо гівном, і тільки цим вона вимірює цивілізованість.
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Я колись в Норвегії, на віддаленому гірському перевалі, відвідував такий туалет з дизель-генератром, освітленням і гарячою водою. Враження залишились на все життя.
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Покончат с уличными туалетами, а потом обяжут школьников носить памперсы...
Креативно, метафизично и метафорично...)
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Сначала уберут уличные туалеты, затем закроют эти школы под предлогом отсутствия туалетов
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нарешті міністерка справжньою роботою займеться... тувалєти мають стати показником роботи міністерства освіти!!! бо шо то за жість без тувалєта... по 3 тувалєта в кожне село!! і так років через 5 можна і за освіту взятися
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А чим Педро цілих 5 років займався крім набивання своїх кишень?
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а тобі за комент з Педро скільки заплатити? на хлібець вистачить?
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