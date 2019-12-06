 Плануємо закрити питання з вуличними туалетами в сільських школах Закарпаття до наступного навчального року, - Новосад

Про це заявила міністр освіти Анна Новосад на пресконференції в Закарпатській ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Туалети на вулиці - це те середньовіччя, яке ми не маємо права допустити в сучасній Україні. Кожна дитина в нашій державі має право на гідність. Попередній уряд в це інвестував, тому велика частина вуличних туалетів нарешті були перенесені в приміщення. Наше завдання - завершити цей процес", - сказала Новосад.

Вона зазначила, що зараз на Закарпатті 102 школи з туалетами на вулиці.

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"Наступного року ми як уряд адресно виділимо на це 26 млн гривень. З розмови з представниками Закарпатської ОДА сьогодні я зрозуміла, що тут це підтримає також влада на місцях. Сподіваємося, що до початку наступного навчального року в закарпатських школах це питання буде закрито", - зазначила міністр.