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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (77) держборг (42) МВФ (622) Маркарова (91)

 Держборг у 2024 році не повинен перевищувати 40% ВВП, - Маркарова

Граничний розмір державного боргу України щодо ВВП потрібно кардинально зменшити - з 50% у 2019 році до 40% у 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми дуже чітко для себе визначили, що граничний обсяг державного боргу відносно ВВП має бути зменшений кардинально. У 2018 році це 52,3%, в 2019 році - 50%, в 2020 році - 45,3%. І в 2024 році він має становити не більше 40%", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що в 2019 році поставлені цілі з управління боргом було досягнуто.

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Маркарова також підкреслила, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом виконується, "а коли ми з неї випустимося і нам не потрібна буде підтримка МВФ, тоді основою для інвесторів стануть виключно наші довгострокові трирічні бюджети, і ми побачимо, що це відіб'ється в рейтингу (України. - Ред.)".

Нагадаємо, раніше Маркарова заявляла, що що через рік-два державний борг перестане бути проблемою.

Також повідомлялося, що Кабмін створить агенцію, яка займатиметься державним боргом України. В уряді розраховують, що таким чином питання державного боргу вдасться деполітизувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163922
 
 
 Топ коментарі
 
Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4490 Маркарова вже може писати сценарії для кварталу..... за останні місяці набрали боргів, як сука блох..... ще й під 15%
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США ничего не должны, потому что долг в долларах и они могут напечатать любую сумму в долларах или эммитировать в электронном виде.
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борги набирає Україна, через довбнів при владі..... подивись, який дефіцит бюджету, станом на 1.12.2019
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Маркарова вже може писати сценарії для кварталу..... за останні місяці набрали боргів, як **** блох..... ще й під 15%
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так то маркарова долги набирает? Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3665
не зелеправительство?
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борги набирає Україна, через довбнів при владі..... подивись, який дефіцит бюджету, станом на 1.12.2019
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Макарову назначили при прошлой власти вообще то, вот только почему не меняют - непонятно
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ну,мабуть большие дяди сказали ее руками не трогать .во избежание...
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долги набираются из за долбанутого населения которое выбирает популистов и хочет газ по 1 грн)))) все равно все будут платить за все
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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з 1.09.2019 продали ОВДП більше, ніж на 40 млрд грн....під 15% річних
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а интересно, эта маркарова госдолг США видела
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США ничего не должны, потому что долг в долларах и они могут напечатать любую сумму в долларах или эммитировать в электронном виде.
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...Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что ПриватБанк будут обратно приватизировать. Об этом она рассказала в интервью Корреспонденту.По ее словам, еще в 2016 году правительство составило план, согласно которому должен развиваться ПриватБанк. По стратегии, через пять лет нахождения учреждения в "руках" государства, его снова стоит приватизировать.
"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики", - добавила Маркарова.
Кроме Привата в частное владение вернут Укргазбанк.
"В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. Приватбанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с **** о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - резюмировала министр.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345111-privatbank_planirujut_otdatj_chastnomu_litsu
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коли ці гніди починають рахувати відсотками зразу все встає на своє місце ... БАНДА ШАХРАЇВ
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Бедный Приват, его все нагибают по очереди...как ту шлюху немытую ((((((((((((((( Держборг у 2024 році не повинен перевищувати 40% ВВП, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6889
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