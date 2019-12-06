 Держборг у 2024 році не повинен перевищувати 40% ВВП, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Ми дуже чітко для себе визначили, що граничний обсяг державного боргу відносно ВВП має бути зменшений кардинально. У 2018 році це 52,3%, в 2019 році - 50%, в 2020 році - 45,3%. І в 2024 році він має становити не більше 40%", - сказала Маркарова.
Вона зазначила, що в 2019 році поставлені цілі з управління боргом було досягнуто.
Маркарова також підкреслила, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом виконується, "а коли ми з неї випустимося і нам не потрібна буде підтримка МВФ, тоді основою для інвесторів стануть виключно наші довгострокові трирічні бюджети, і ми побачимо, що це відіб'ється в рейтингу (України. - Ред.)".
Нагадаємо, раніше Маркарова заявляла, що що через рік-два державний борг перестане бути проблемою.
Також повідомлялося, що Кабмін створить агенцію, яка займатиметься державним боргом України. В уряді розраховують, що таким чином питання державного боргу вдасться деполітизувати.
не зелеправительство?
"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики", - добавила Маркарова.
Кроме Привата в частное владение вернут Укргазбанк.
"В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. Приватбанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с **** о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - резюмировала министр.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345111-privatbank_planirujut_otdatj_chastnomu_litsu
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