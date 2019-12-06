 Масовий підкуп лікарів: представники групи фармкомпаній витратили 140 млн грн на те, щоб медики виписували саме їхні препарати

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи та представники групи компаній систематично надавали лікарям закладів охорони здоров’я на території міста Києва та інших областей неправомірну вигоду. За це медики, використовуючи свої повноваження, під час призначення пацієнтам ліків надавали перевагу медичним препаратам саме цієї групи компаній. За попередніми даними сума наданих "винагород" становить 140 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Аби отримати кошти для хабарів лікарям, представники групи фармкомпаній ухилялись від сплати податків. Вони замовляли рекламні послуги або послуги з проведення медійних заходів, гроші за них переказували на картки підконтрольних ФОПів, а послуги насправді ніхто не надавав.

Оперативники провели обшуки вдома у ймовірних учасників "схеми".

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Покарання за першою з цієї статей становить штраф від 5950 до 11 900 гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до 4 років.

Санкція за другою з цих статей - штраф від 255 000 до 340 000 гривень, конфіскація майна і позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.