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 Масовий підкуп лікарів: представники групи фармкомпаній витратили 140 млн грн на те, щоб медики виписували саме їхні препарати

Поліція викрила "схему" підкупу лікарів, організовану представниками однієї з груп фармацевтичних компаній. Медикам платили за те, щоб вони призначали своїм пацієнтам препарати виробництва саме цих компаній. Витрачені на це 140 млн гривень отримали шляхом ухилення від сплати податків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи та представники групи компаній систематично надавали лікарям закладів охорони здоров’я на території міста Києва та інших областей неправомірну вигоду. За це медики, використовуючи свої повноваження, під час призначення пацієнтам ліків надавали перевагу медичним препаратам саме цієї групи компаній. За попередніми даними сума наданих "винагород" становить 140 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Аби отримати кошти для хабарів лікарям, представники групи фармкомпаній ухилялись від сплати податків. Вони замовляли рекламні послуги або послуги з проведення медійних заходів, гроші за них переказували на картки підконтрольних ФОПів, а послуги насправді ніхто не надавав.

Оперативники провели обшуки вдома у ймовірних учасників "схеми".

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Покарання за першою з цієї статей становить штраф від 5950 до 11 900 гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до 4 років.

Санкція за другою з цих статей - штраф від 255 000 до 340 000 гривень, конфіскація майна і позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163921
 
 
 Топ коментарі
 
Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду.

Клоуны. Та это десятилетиями происходит. Как и то, что, для того чтобы (условно говоря) у человека занозу из пальца вытянуть, его на узи и мрт отправляют. Врачи - такие же взяточники и вымогатели, как и судьи.
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Если врач посылает пациента в конкретную аптеку, лабораторию, как правило это уже "схема" в которой есть "интенрес" доктора.
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схема есть уже в самом понятии медпредставник фармакомпании ....... и их тысячи,если не десятки тысяч
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Та ну вывсеврети. Дохтур Супрун же поборола фармакологическую махфию под чутким руководством сивочолого гецьмана.
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Тебе дураку про Роттердам+ уже разложил по полкам несколько раз, не доходит, разложить по медреформе? Дойдет?
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а ты на пальцах разложи бо в полках оказалось тройное дно
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СУПРУН ВОЮВАЛА з мафіозною мішпухою"сваі люді"І САМЕ ЗА ЦЕ ЇЇ мафіози відсторонилиМасовий підкуп лікарів: представники групи фармкомпаній витратили 140 млн грн на те, щоб медики виписували саме їхні препарати - Цензор.НЕТ 6846
Це ж і дітям зрозуміло! а ти тут про що дурканув?
Чи ти=наівний шлємазл= сподіваєшся що є ще дурніші за тебе?
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Боты,учите английский,неправильно написали.Или главный зебил не дает денег на аглийский?
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ты, смотрю, и на родном собачьем плохо пишешь, а другим советуешь языки учить Массовый подкуп врачей: представители группы фармкомпаний потратили 140 млн грн на то, чтобы медики выписывали именно их препараты - Цензор.НЕТ 6966
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Чмошник, ну нах этот гамноплев? По этому ролику уже было расследование, которое привело на засРашку, а прокуратура Панамы расследовало и закрыла все дела по эпизодам.
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Удивили.Ты вы шо? А цены в аптеках при больницах почему больше чем в аптеках вне больниц?
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А это как в буфете театра: ресторанная наценка ...
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потому что аптека платит за помещение больнице.
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А остальные лекарства на газетке на улице расстелили, и торгуют?
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Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду.

Клоуны. Та это десятилетиями происходит. Как и то, что, для того чтобы (условно говоря) у человека занозу из пальца вытянуть, его на узи и мрт отправляют. Врачи - такие же взяточники и вымогатели, как и судьи.
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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Если врач посылает пациента в конкретную аптеку, лабораторию, как правило это уже "схема" в которой есть "интенрес" доктора.
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А якщо хворий приповзає чи його привозять на ношах, чи везуть в морг, це здається також чиясь схема, мудаче? Массовый подкуп врачей: представители группы фармкомпаний потратили 140 млн грн на то, чтобы медики выписывали именно их препараты - Цензор.НЕТ 4312
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У тебя похоже тяжелый случай, я пишу о реальных схемах, а не о ургенте.
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воно таке було завжди, тільки хтось з лікарів вівся на це а хтось ні
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Лет 20 назад этого еще не было. Коньяк и шоколадка были самой распространенной "взяткой".
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тоді і ціни були адекватні як ціни поповзли, то і .................
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Та то тебе НАДУРИЛИ!!

в часи совка лікарняний на 3дні - 10руб...Інвалідність треба? =плати по таксі... але лише"своїм" та по-"рекомендації
а з ґоїв можно і шоколадку на шару.. за пілюльку чи пляшечку..
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схема есть уже в самом понятии медпредставник фармакомпании ....... и их тысячи,если не десятки тысяч
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Зробили відкриття. Цим займаються всі фармфірми. І не тільки в Україні.
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А ПАТОМ ВРАЧИ ЖАЛУЮТСЯ ЧТО ЗАРПЛАТА МАЛЕНЬКАЯ! НУ ТАК САМИ ЖЕ ВЗЯТОЧКИ БЕРУТ А ПОТОМ НОЮТ
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а зарплата таки маленька, по совдепівському звичаї, тому потрібно вибирати між моргом і ЛІКАРНЕЮ, по кацапські "БОЛЬНИЦЕЙ"
Маєш гроші їздиш на авто, немаєш грошей, їздиш "на двох"
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членам ЦИК,Судьям,прокурорам,****** народа ,чинушам зарплату дали мотивируя не дадим больших зарплат ... будут брать взятки, а теперь вопрос ,а чем врачи хуже ?
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Может врачей не тому учат в медуниверситетах?
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а что в юруниверситетах учат любить право за бабки ?
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это вопрос на вопрос к вам, нельзя от одних права требовать за бабки , а от других здоровья без бабок а из любви к профессии
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Так потому и берут, что зарплата мизерная
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ти їхні ставки бачив? Медсестри втікають з лікарень
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Да если зацепить аптечные киоски в больницах, то окажется, что лекарства в них - это бесплатные лекарства предназначенные для больных стационара, причем дележ происходит в открытую, не стесняясь, сразу по привозе, в присутствии пациентов.
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Гады , а не врачи! Зарплаты как у Коболева и судей ВС, а им мало! То больничные продают, то с аптеками сотрудничают! Уменьшить зарплаты , хотя бы до министерских, чтобы знали как баловаться!
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Про лаборатории. Сейчас врачи спрашивают, в какую лабораторию пациент хочет пойти. Потом дают направление на фирменном бланке той фирмы, которую выбирает пациент.
Но проценты свои то всё равно получит врач.
А за все премиальные платит пациент
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Вот с этим страховая медицина успешно борется.
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Бывает, что Сначала вы оплачиваете. Потом вам деньги возвращают.
Но контроль, конечно , будет выше. Необоснованных анализов, обследований уже не будет
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Инвойс от врача вы отдаете страховой компании
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Это спонсоры медицины. Чтоб врачи совсем не загнулись от безденежья. И чтоб пациент получил нужный препарат, а не паленый.
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За это нужно сразу врача увольнять с волчьм билетом.
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Люди, из чувства самосохранения: если врач вам навязыварт определенное лекарство и только в определенной аптеке- СРАЗУ БЕГИТЕ .
Хороший врач скажет вам еще более дешевые аналоги и предложит варианты. И рисковать своей репутацией побоится
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Только зарплата у таких врачей в районе 5000 + устойчивое желание сменить работу...
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Вот поэтому вам, дыбилам, Суприн пыталась обязать врачей в рецептах писать не название конкретного лекарства конкретной фирмы, а ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО.
Но дыбилы типа

Alex Rozhenko
Та ну вывсеврети. Дохтур Супрун же поборола фармакологическую махфию под чутким руководством сивочолого гецьмана.

этого не в силах понять...
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ИМЯ ! Сестра, скажи ИМЯ !
Я хочу знать ИМЯ "групы фармацевтических компаний", а так же имена всех компаний группы. Их нужно расклеить на входах во все аптеки и поликлиники!
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