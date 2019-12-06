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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3420) Переатестація (73) Лємєнов Олександр (9)

 Сумнівне майно і низькі професійні якості: 16 із 48 прокурорів не пройшли фінальну частину переатестації

За підсумками першого тижня фіналу переатестації прокурорів ГПУ у вигляді співбесід відсіялися 16 осіб.

Про це повідомив член кадрової комісії ГПУ Лемен, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за сьогодні 7 із 14 прокурорів не пройшли співбесіди, а всього за тиждень не пройшло 16 із 48 прокурорів.

"Проблеми стандартні: незрозумілі джерела походження коштів щодо майна родичів/друзів, якими користуються прокурорські сім'ї; слабкі професійні якості, які не дозволяють повноцінно реалізуватися в рамках роботи в ГПУ; сумнівні досягнення в науковій галузі за наявності відповідного ступеня", - написав Лемен, додавши, що кількох прокурорів залишили в Генпрокуратурі з проханням підтягнути свій рівень знань.

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Він також дав пораду тим прокурорам, яким ще слід пройти співбесіду: "Не приховуйте реальний стан справ за своїми "поясненнями". Відразу видно, де людина говорить правду і намагається по-справжньому деталізувати ситуацію, а де - просто обманює і маніпулює".

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів стосовно реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Сумнівне майно і низькі професійні якості: 16 із 48 прокурорів не пройшли фінальну частину переатестації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163920
 
   
 Топ коментарі
 
Хотелось бы узнать: Асудьиих кто? Там с имуществом все впорядке?
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У остальных 32 профессионалов всё имущество переписано на родственников...)
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Вони ще зеДепутатів не перевіряли! Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации - Цензор.НЕТ 3318
Оце концерт буде
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Хотелось бы узнать: Асудьиих кто? Там с имуществом все впорядке?
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У остальных 32 профессионалов всё имущество переписано на родственников...)
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Обнадійливий результат. Ми думали буде гірше.
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Вот с с сомнительным имуществом не согласен, все имущество нажито не посильным трудом и очень рискованным.
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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Вітаю з ДНЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ! Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации - Цензор.НЕТ 6747
Слава Україні!
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Не кожний птах долетить до середини Москви-ріки Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации - Цензор.НЕТ 2730
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Ничего страшного! Они подтвердят свой профессионализм, когда ЕСПЧ присудит штраф за незаконное увольнение ...Ну, а заплатит народ...
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Это "птенцы" Луценко. Сколько их еще осталось?
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А кто проводит собеседование , есть уверенность в их профессиональных качествах ?
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