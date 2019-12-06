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 Події, Суспільство
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Все про:розслідування (1591) Труба (224) ДБР (703) Кирило Тлявов (23)

 Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти буде направлено до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної поді", - сообщил он.

Далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду. Там оберуть покарання для цих осіб.

Труба вірить, що покарання буде справедливим.

"Дякую слідчим за професійну роботу. Безумовно, життя дитини не повернути, але притягнути винних до відповідальності – наш обов’язок", - підсумував він.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163914
 
 
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Думаю что нет и дело рассыпется, но у Трубы сейчас жопа горит и ему нужен результат, а что там потом будет его мало тревожит
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Трубі, головне, "затрубить вуха" "лохам", про те, що "СПРАВА НАПРАВЛЕНА ДО СУДУ!!!". (А те, що справа в суді, розпливеться, як гімно між пальцями, справа десята...). Однокурсник колишній, що працював у військовій прокуратурі, розповідав, що подібний випадок у нього був. Вів справу про дезертирство. Висунув обвинувачення. Звинувачений з адвокатом заявляють клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи - у нього в дитинстві була відкрита черепно-мозкова травма. За даних обставин навіть міліція її призначає. Приходить слідчий до прокурора, доповідає. Той вислухав, і каже: "Відправляй на комісію...". "Так за комісійну платить треба! Де брать гроші? На стаціонарі - безплатно, та й надійніший висновок буде...". "Скільки строку слідства?". "Півтора місяця...". "Я продовжувать строк не буду! Відправляй у суд без експертизи!...". (стаціонарна - 3 тижні). Товариш "уперся"... Прокурор - теж. Забирає в нього справу, передає іншому. А його - у відпустку... Колега відхилив клопотання, закінчив справу, направив до суду. В суді адвокат знову підняв питання експертизи. Суд призначив. Отримав результат і закрив справу - не "суб"єкт військового злочину, не підлягав призову взагалі. Колега отримав догану... А прокурор - "не при ділах"...
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Ангелочку земля пухом. Це жахіття. Як і те що зараз в Одессі.
Винних до суворої відповідальності, що найменьше це має бути для них зламане життя.
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Нет оружия и признаний...соответственно не будет и реального срока!
Вот и все...мусора кроют мусоров.

Ребенку земля пухом...
Погиб из за двух тупых СКОТОВ...
подвесить бы их за одно место и содрать кожу...
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Так их еще и восстановят в полиции, выплатив компенсацию за вынужденный прогул....
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Бедный ребенок, Царство Небесное. Соболезнование родителям. Твари в погонах должны сидеть в тюрьме
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А полиция уже не занимается расследованием.???
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Цыплят по осени считают. Труба отчитался перед увольнением за преступления совершенные с участием полицейских. Теперь будем ждать результаты расследования записанных разговоров самого Трубы. Привлечение виновного в "скомпилированной " аудиозаписи - обязанность правоохранительной системы.
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Ага. Навіть зброю не змогли знайти,умисне заховану покидьками. Єдине,що зуміли-перекваліфікувати з умисного вбивства на "вбивство, вчинене через необережність".
Що характерно :"Обидва працювали в органах МВС ще до реформи, після - були звільнені, але поновились через суд."
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