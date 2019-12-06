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 Суспільство
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Все про:Єдина Росія (70) Крим (7914) Херсонщина (485) Кучерявий (1)

 Єдиноросу Кучерявому, затриманому контррозвідкою СБУ під час поїздки за українським закордонним паспортом, повідомили про підозру

Члену партії "Єдина Росія" з окупованого Севастополя Ігорю Кучерявому, який після затримання контррозвідкою СБУ перебуває в Херсоні, українські правоохоронці повідомили про підозру.

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат Кучерявого Ігор Мокін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, про підозру повідомили представники СБУ і прокуратури АРК за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Взяти коментар у самого Кучерявого виданню поки не вдалося. В одному з готелів Херсона, де, за припущенням ЗМІ, може проживати Кучерявий, кореспонденту "Крим.Реалії" повідомили, що "не мають права розголошувати інформацію про клієнтів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформити український закордонний паспорт, затримали на КПВВ "Каланчак", - ЗМІ. ВIДЕО

Про затримання контррозвідкою СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсоном, на пункті пропуску "Каланчак", члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. Наступного дня в СБУ повідомили, що Кучерявий прямував на материкову Україну за українським закордонним паспортом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163913
 
   
 Топ коментарі
 
Ниче так задержали - "проживает в отеле Херсона" "Единороссу" Кучерявому, задержанному во время поездки за украинским загранпаспортом контрразведкой СБУ, сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 5900
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Крисянин за украінським борщем засумвав.
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Может ему лучше проживать в хостеле у Деда Лукьяна, а не в отеле Херсона?!
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Ниче так задержали - "проживает в отеле Херсона" "Единороссу" Кучерявому, задержанному во время поездки за украинским загранпаспортом контрразведкой СБУ, сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 5900
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дело в том, что кр. б. писал вчера о том что шыкаладная гэбня уже отпустила кудрявого.
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Надеюсь, предателю на зоне кучеряво будет житься Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 5719
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на какой зоне?))) Его никто не арестовывал
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На даче, на горыщи, шапка лежит дедова, меховая.
Так я ее сварю и сьем если посадят)))
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Я более чем не верю зеленой плесени, но тут конкретный калиброваный предатель. Клейма негде ставить. Побоятся разголосу. Как минимум, кандидат на обмен...
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Так уже отпустили, осталось только обуть лыжи.
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ПРОСТО ПАРОДИЯ УБИЙЦІ СЕПАРІ ЕЗДЯТ СВОБОДНО И ИМИ НЕ КТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
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Может ему лучше проживать в хостеле у Деда Лукьяна, а не в отеле Херсона?!
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Пишут что его юридически не задерживали, он просто сотрудничает с СБУhttps://interfax.com.ua/news/general/628581.html
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Вы вообще лЯглы под *****, причем всей страной. Так что заткнись, шалава прокацапская Єдиноросу Кучерявому, затриманому контррозвідкою СБУ під час поїздки за українським закордонним паспортом, повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 4387
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Крисянин за украінським борщем засумвав.
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Виписати путівочку на "курорт" за гратами, а не в отелі зберігати.
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То що, паспорт йому ще не зробили?
Дуже повільно.
Може ветеринарний отримує скоріше?
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