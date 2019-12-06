 Єдиноросу Кучерявому, затриманому контррозвідкою СБУ під час поїздки за українським закордонним паспортом, повідомили про підозру

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат Кучерявого Ігор Мокін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, про підозру повідомили представники СБУ і прокуратури АРК за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Взяти коментар у самого Кучерявого виданню поки не вдалося. В одному з готелів Херсона, де, за припущенням ЗМІ, може проживати Кучерявий, кореспонденту "Крим.Реалії" повідомили, що "не мають права розголошувати інформацію про клієнтів".

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Про затримання контррозвідкою СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсоном, на пункті пропуску "Каланчак", члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. Наступного дня в СБУ повідомили, що Кучерявий прямував на материкову Україну за українським закордонним паспортом.