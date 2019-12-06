EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  3070  66
Матеріали за темою:
Все про:армія (2633) Зеленський (3790) Донецька область (2347)

 У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область відвідав місця дислокації військового підрозділу, який виконує завдання у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 01

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 02

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 03

Президент заслухав доповідь про оперативну ситуацію в районі проведення ООС і поспілкувався з військовослужбовцями.

"Ми вдячні вам за вашу велику роботу, за те, що захищаєте нашу рідну землю", - підкреслив Зеленський. 

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на Донбасі присвоїв почесні найменування бойовим підрозділам. СПИСОК

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 05
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Державу, яка не піклується про свою армію, ніхто не поважатиме, - Зеленський. ВIДЕО

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 07
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 08

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 09
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 10

Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки - годинники.

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 11
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 12
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 13
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 14

"Глава держави долучився до святкового обіду з військовими, подивився дитячі малюнки, які їм прислали як привітання, і послухав розповіді про будні на передовій", - йдеться в повідомленні.

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 15
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 16
У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163911
 
 
 Топ коментарі
 
Ну по фоткам сразу видно что передок, возле окопов самолет припаркованный, все выстроены😁
 показати весь коментар
 
знову зброю у всіх військових позабирали...... В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области - Цензор.НЕТ 1841 от мерзота сциклива
 показати весь коментар
 
самый-самый передок...))))
на него даже броник не повесили и кацку )))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
знову зброю у всіх військових позабирали...... В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области - Цензор.НЕТ 1841 от мерзота сциклива
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Справа у військового мабуть шоколад "рошен"
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области - Цензор.НЕТ 9144
 показати весь коментар
 
 
справи - в прокурора..... а з права - мабуть, бувший тілоохоронець каломийського
 показати весь коментар
 
 
це особиста охорона. Військові без зброї.
 показати весь коментар
 
 
А це також особиста охорона тримає військові знамена? У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області - Цензор.НЕТ 2716
 показати весь коментар
 
 
зебил.. два ОХРАНИКА моники - с оружием. А все военные - без оружия, бо моника - зассал.. как и лететь на военном самолёте)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Слепые, не комментируйте фото, НЭДОБАЧАЕТЭ, попросите Косого, со знаменами все с автоматами. А остальные публика.
 показати весь коментар
 
 
Ну по фоткам сразу видно что передок, возле окопов самолет припаркованный, все выстроены😁
 показати весь коментар
 
 
самый-самый передок...))))
на него даже броник не повесили и кацку )))
 показати весь коментар
 
 
Но это лучше, чем Пэтруха в гопитале, который сказал, я вас пришел не поздравить, а обнадежить, выздоровите и на фронт, мы против разведения. Осчастливил ребят.
 показати весь коментар
 
 
Петруха к Азову на ноль ходил и у них даже БК не забирали. Пиши еще про героическую Монику)))
 показати весь коментар
 
До сьогодні , до пори
Висять червоні праори.
Декомунізація з декацапізацією ?
 показати весь коментар
 
 
Цитую дописувача:
"сегодня твои губы заменят ему пианино"
"соевая членососка ты все никак невыберешся с гей клуба"

...
Тут якось складно почути щось про квантову механіку або ретрофутуризм у живописі
 показати весь коментар
 
По версії порохоботів він не п'є то все діабет не переплутайте .
 показати весь коментар
 
 
Як це "не п'є"?
А коли у Молдові вбив і з'їв брата - він що його, без молдавського вина схарчив?

 показати весь коментар
 
 
Звичайно! Як завжди, вогонь!
І так, не всім жінкам личить матюччя - але в Яніни воно немов річечка журчить 😍😍😍
А ************ за "Небесная Сотня - фейк" захотілося втопити у вунітазі - хоч і вийшла б якась сантехнічна рекурсія...

У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області - Цензор.НЕТ 2089
 показати весь коментар
 
 
І не побоявся? Там же ж Маруся з Софійкою (під вогневим прикриттям Зоряна і Шкіряка) могли перейти фронтлайн - та як вгатити зі стовбура!

 показати весь коментар
 
 
Судя по всему Мариуполь...больше его самолету вроде негде там сесть..
 показати весь коментар
 
 
А зброю у військових від гріха подалі відібрали..
 показати весь коментар
 
 
Сегодня Президент будет у Шустера в студии.
Думаю,это еще одна попытка донести до общества месседжи,которые будут звучать на Нормадской четверке.
Будет присутствовать еще один Президент Украины.
Не,нет тот о котором вы подумали.)
Тот от стадиона еще не отошел.
Первый Президент.
 показати весь коментар
 
 
Пля (кац ) ! У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області - Цензор.НЕТ 7829 Тут в дописах хош один привітав наших славних воїнів !?.
.А то Зе ...По ... У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області - Цензор.НЕТ 4981
 показати весь коментар
 
А ви привітали цією світлиною презедента?
 показати весь коментар
 
Стыдно смотреть на шибздика (73%), даже если бы он был бы самым "умным", таких надо срочно в утиль.
Не обессудьте, братья-украинцы, есть, как есть!!!
Беларусь тоже скоро будет с Вами в ЕС, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ!!!
 показати весь коментар
 
 
Ми з бєларусами підемо в ЄС, а вас не візьмемо, будете жити з лаптєногами і скрєпоголовами. У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області - Цензор.НЕТ 5365
 показати весь коментар
 
оце і є народний Президент! Зе - справжній батько народу.
Не те, що попередник: "гражданскіх отсєч", - казав.
 показати весь коментар
 
 
Е-е-е... Зеленському в січні виповниться 42, мені у квітні буде 41.
Тобто особисто мені він міг би бути хіба що братом (трохи старшим), але точно не батьком.
Втім... не хотів би мати такого братуху, якщо чесно )))
 показати весь коментар
 
 
Все заметили, как президенту Зеленскому идет военная форма, настоящий полководец!
А когда он жмет руку военным и говорит, что он президент, это просто высший класс. Никто не знает, он пианино с собою взял или нет?
 показати весь коментар
 
А эти губки бантиком! А глазки - большие-прибольшие! Так и хочется закричать "Накажи меня, гетьман, накажи!" У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області - Цензор.НЕТ 5741
 показати весь коментар
 
Женщина в военной форме свысока смотрит на трусливого низкорослого человечка.
На губах у женщины с трудом сдерживаемая презрительная усмешка.
Выразительные кадры...
 показати весь коментар
 
Смотрю на вояж уклониста на задний "передок" и вспоминается детская кричалка:
- Баба Яга в тылу врага, в деревянных плавках......
 показати весь коментар
 
зеля любит фоткаться не важно где не важно с кем
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору