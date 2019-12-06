 У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент заслухав доповідь про оперативну ситуацію в районі проведення ООС і поспілкувався з військовослужбовцями.
"Ми вдячні вам за вашу велику роботу, за те, що захищаєте нашу рідну землю", - підкреслив Зеленський.
Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки - годинники.
"Глава держави долучився до святкового обіду з військовими, подивився дитячі малюнки, які їм прислали як привітання, і послухав розповіді про будні на передовій", - йдеться в повідомленні.
СПРАВА 2, присл. З правого боку; протилежне зліва.
на него даже броник не повесили и кацку )))
Висять червоні праори.
Декомунізація з декацапізацією ?
"сегодня твои губы заменят ему пианино"
"соевая членососка ты все никак невыберешся с гей клуба"
...
Тут якось складно почути щось про квантову механіку або ретрофутуризм у живописі
А коли у Молдові вбив і з'їв брата - він що його, без молдавського вина схарчив?
(та Ви мабудь вже й бачили ))))
І так, не всім жінкам личить матюччя - але в Яніни воно немов річечка журчить 😍😍😍
А ************ за "Небесная Сотня - фейк" захотілося втопити у вунітазі - хоч і вийшла б якась сантехнічна рекурсія...
Думаю,это еще одна попытка донести до общества месседжи,которые будут звучать на Нормадской четверке.
Будет присутствовать еще один Президент Украины.
Не,нет тот о котором вы подумали.)
Тот от стадиона еще не отошел.
Первый Президент.
.А то Зе ...По ...
Не обессудьте, братья-украинцы, есть, как есть!!!
Беларусь тоже скоро будет с Вами в ЕС, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ!!!
Не те, що попередник: "гражданскіх отсєч", - казав.
Тобто особисто мені він міг би бути хіба що братом (трохи старшим), але точно не батьком.
Втім... не хотів би мати такого братуху, якщо чесно )))
А когда он жмет руку военным и говорит, что он президент, это просто высший класс. Никто не знает, он пианино с собою взял или нет?
На губах у женщины с трудом сдерживаемая презрительная усмешка.
Выразительные кадры...
- Баба Яга в тылу врага, в деревянных плавках......