 Ми єдина правоцентристська сила в цій Раді, і до нас починають прислухатися навіть в монобільшості, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"В умовах інформаційної щоденної арт-атаки уклоністів про те, як все було не так попередні 5 років, ми зберігаємо підтримку наших виборців. Дякуємо за довіру і спільну роботу на країну", - зазначила Геращенко.

За її словами, фракції вдалося провести постанову ВР про необхідність отримання ПДЧ і збереження курсу до НАТО. Це важливо в умовах нинішньої зовнішньополітичної розмитості і мовчанки.

"Серед прийнятих більшістю притомних законів "їх авторства", зокрема, й про статус добровольців, і євроінтеграційних, чимало - просто переписані наші, але не з нашими прізвищами:) Ми голосували ЗА, попри цю несправедливість, бо головне - результат", - підкреслила вона.



"Ми чи не єдина фракція, яка читає закони. Ще й розповідаємо потім про прочитане слугам. Нам вдалося зупинити чимало зовсім безумних проектів. Так, ми не можемо провести жодного свого закону, тому зосередилися на поправках й ретельно готуємо зміни до кожного законопроекту, намагаючись в комітеті і залі через 2 читання вдосконалити новшества слуг", - розповіла Геращенко.



Вона зазначила, що фракція "євросолідарності" робить все, щоб Рада працювала відповідно до регламенту.

"Ми стоїмо на сторожі націнтересів і суверенітету, контролюючи владу і не даючи перетнути червоні лінії. Ми залишаємося єдиною правоцентристською опозицією в ВР, робимо все для незмінності курсу на ЄС і НАТО. І до нас потихеньку прислухаються навіть в монобільшості", - заявила Геращенко.

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