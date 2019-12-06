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Все про:ВР (6305) Геращенко Ірина (965) Європейська Солідарність (179)

 Ми єдина правоцентристська сила в цій Раді, і до нас починають прислухатися навіть у монобільшості, - Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що їхня фракція - це "справжній парламентський спецназ, який поважають навіть опоненти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"В умовах інформаційної щоденної арт-атаки уклоністів про те, як все було не так попередні 5 років, ми зберігаємо підтримку наших виборців. Дякуємо за довіру і спільну роботу на країну", - зазначила Геращенко.

За її словами, фракції вдалося провести постанову ВР про необхідність отримання ПДЧ і збереження курсу до НАТО. Це важливо в умовах нинішньої зовнішньополітичної розмитості і мовчанки.

"Серед прийнятих більшістю притомних законів "їх авторства", зокрема, й про статус добровольців, і євроінтеграційних, чимало - просто переписані наші, але не з нашими прізвищами:) Ми голосували ЗА, попри цю несправедливість, бо головне - результат", -  підкреслила вона.

"Ми чи не єдина фракція, яка читає закони. Ще й розповідаємо потім про прочитане слугам. Нам вдалося зупинити чимало зовсім безумних проектів. Так, ми не можемо провести жодного свого закону, тому зосередилися на поправках й ретельно готуємо зміни до кожного законопроекту, намагаючись в комітеті і залі через 2 читання вдосконалити новшества слуг", - розповіла Геращенко.

Вона зазначила, що фракція "євросолідарності" робить все, щоб Рада працювала відповідно до регламенту.

"Ми стоїмо на сторожі націнтересів і суверенітету, контролюючи владу і не даючи перетнути червоні лінії. Ми залишаємося єдиною правоцентристською опозицією в ВР, робимо все для незмінності курсу на ЄС і НАТО. І до нас потихеньку прислухаються навіть в монобільшості", - заявила Геращенко.

Читайте також: Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко

Ми єдина правоцентристська сила в цій Раді, і до нас починають прислухатися навіть у монобільшості, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163908
 
 
 Топ коментарі
 
Так, поправку, дякуючи котрій статус УБД могли б отримати російські найманці, Слугам народа протиснути не дали.
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Ну чому ж марити?- Слуги народа добре повсиралися скандалу, коли Зеленський хотів проштовхнути отой закон- про УБД для сєпарів.
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Мы... мы... только мы... если бы не мы... Земля, наверное, перестала вращаться, если бы не пэдроспецназовцы...
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Специального назначения - воняют, как здесь не обратишь внимание.
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Може тобі пора провітрити кімнату? Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1836
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Ну чому ж марити?- Слуги народа добре повсиралися скандалу, коли Зеленський хотів проштовхнути отой закон- про УБД для сєпарів.
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Так, поправку, дякуючи котрій статус УБД могли б отримати російські найманці, Слугам народа протиснути не дали.
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Более того партия ЕС эт о и есть большинство в раде которое победило путина ! Трындеть так трындеть - петя скот все схавает)))
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К вам прислушиваются потому что Зе-команда формировалась по старому доброму принципу - "плати и заходи в Раду". Поэтому и налезло туда всякой мрази и жулья под брендом Слуги народы, в т.ч. латентные или наспех переобувшиеся порохоботы.
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Еще бы) это сборище зеленых дебилов даже рыгов по идиотизму перегнали в раде-тем легче их строить нормальным людям
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Так и було на стадионе !Велика перемога!
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Та да, видели на фотках во что вы, даунбасцы, донецкий стадион превратили, свиньи прикацапленные...
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Про сами себя это каждый дебил знает ! Но щас речь шла про Киевский ситадион где Зе поимел петюлевински и петяшлюшек !
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І як же він його "поимел"? Брехнею, яку, доречі, потім сам і спростовував? Не робіть з людей гупій без пам'яті. Та поміняйте знов свої методички: "Вальцмана" вже викреслили, тепер настав час викреслювати "баригу" - адже в найкращого президента всесвіту є і бізнес на росії, і офшори, і олігарх... А якшо спиратись на звіт про стан оборонпрому та оборонзаказу за час правління бубочки, то і "мародера" теж викреслюйте з методичок... Залишаться лише "мальдіви" (власним коштом), але на них можна навести контраргумент про подорожі і богдана і гончарука, і самого! Ми єдина правоцентристська сила в цій Раді, і до нас починають прислухатися навіть в монобільшості, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7350 Ми єдина правоцентристська сила в цій Раді, і до нас починають прислухатися навіть в монобільшості, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9007
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Тобто по решті пунктів зауважень немає? Це добре. А Петя, звісно, винен, що регулярні війска московії зайшли на територію України і обстріляли колони наших воїнів, чи не так? Він повинен був особисто лягти на кордоні з іконою в рука шоб ніхто не пройшов.. А відвести війська на своїй території - то не злочин, нє! Хоча в мінському договорняку йшлося тільки про важке озброєння... Дамо Зе! ще 100 днів? Може наші війська тоді вже будуть стояти вздовж правого берега Дніпра? Подивимось, що він привезе з Парижу...
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тЫ ПРО 13 уголовных дел Порошенко? Откуда мне знать до вырока судди яж не депил фантазер ! Ну т о что петя шлюши радуютсясмертям в котле под Дебальцево в то время когда их бох говорил что никаких котлов нет - ты подтверждаешь!
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Ти, мабудь від самої школи, не був хоч якимось керівником. Начальник знає лише те, про що йому доповідають. Це про те інтерв'ю Петі, яке ти навів. А от 13 справ Труби, що ініційовані "ярим українським патріотом" портновим - це аргумент! За півроку так і не змогли найти докази хоч чогось, але справи клепають і надалі. Особливо подобаються записи розмов труби з ОПою, що потрапили в мережу... Доречі, трубадур так і не спростував, що то не його розмови! Він тілько сказав, шо це вигідно "ворогам"
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не розумию як ти спромоглося приеднрати смерти у дебальцевкому котли до продажнои Труби ! До речи не вникав - але у Триби не 13 дил на Порошенко якшо я розумию 13 дил розбросанно по разним инстанциям !
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Якщо виходити з твого мислення у Дебальцево винен Труба але не Порошенко!
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Я во время перед Дебальцево очень пристально слушал высказывания, интервью о всех событиях оттуда.Хорошо запомнил голосовые интервью военного руководства ДНР московскому спецкору.Как день прошёл. Да нормально - 200 укров двое,а 300 пятеро.А правда,что укры взвод положили.Да,правда.Сидели обедали за столом,мина в дерево попала над столом и 28 человек полегло.А что ещё?Да вот двое сидели в воронке да решили погреться огонь развели.Их через тепловизор засекли.Приехал танк и в три выстрела положил их.И так потихоньку подошли к Дебальцево. А что там?В нормально.Силы стягиваем и горло потихоньку затягиваем-будет настоящий котёл.Это во всеуслышание.Разведка бьёт тревогу.Наши бойцы криком кричат о большом скоплении сил с техникой.Надо ударить!
Но нет мой мирный план.И никакой реакции.
Так виноват Петя в том,что россияне зашли и обстреляли колонны наших воинов?
Кстати по Минскому логоворняку Дебальцево должно контролироваться должно нами.
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Цікаво... Та в попередньому коментарі я казав про те, що керівник знає лише те, про що доповідають йому підлеглі... Визнаю, що це схоже на "відбілювання" Петі, але мені здається ще більш неймовірним, що Петя дивився чи слухав ТВ та радіо на всіх каналах і проігнорував саме цю передачу.
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Ти скажи у вичи тим хто був у Дебальцево - що не було ниякого котла .......
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Вам захтілось порно в Раді? То радійте. Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7736
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Е у Вас на западенщине вумни люди ! Привет и респект из Донецка ! Если у нас в Украине есть такие значит не все потеряно!
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Мы... мы... только мы... если бы не мы... Земля, наверное, перестала вращаться, если бы не пэдроспецназовцы...
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Ну так про вас и так все понятно, про зепредателей...
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Правоцентристская? Цей дятел хоч знає про що меле?
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А цей дятел тільки заголовки читає? Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3334
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Правьіе везде как правило єтнические националистьі в своей стране. А вьі, евреи - псевдопатриотьі, не можете бьіть украинскими националистами. Вьі барьіги и слева и справа и в центре
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Лєвиє - лєвіти...? Всі олігархи чомусь тяжіють до лівизни...(ранній Порошенко теж...)...і це якийсь парадокс, бо лівизна, на відміну від правизни, тяжіє до державної власності...
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Там один пастух пасе 20 овець в своїй чавкаючій отарі.
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Інші свині у них по всіх ресурсах і сайтах розповзлися та пишуть, пишуть...
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А что им делать, если услышали от Лахты - Вальцман, а от бывшего советника ***** - порохоботы, вот эти свиньи до сих пор и хрюкают.
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Не стесняйтесь ставить вопрос о возвращении Украине ядерного оружия.
Украину гнусно обманули в Будапеште!
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а чому б і ні ?
весь світ озиратиметься
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По правді я б і сам озирався...стрьомно, як то кажуть...
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А чё это на фото - сердечники собрались что ли? )
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Вы социал-демократы... И ваш Порошенко все просрал... Выборы показали чего стоили ваши "реформы")))
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Опаньки... Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8131 Пепси, як завжди - все собі привласнили Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4424 ЄДИНІ правоцентристи... А до яких сил "Голос" відноситься?
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А почему здесь не публикуют новости от Вакарчука или Тимошенко ? Они же примерно равны по популярности с ПЕС.
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пояснюю

Голос ще молокососи,а Юлєчка вже старушка

А ПЄтя ще о-го-го козак )))
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Следующим президентом будет Геращенко.
Если будете хорошо себя вести, это будет ИРИНА Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2684 Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2684
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Ну да. Были властью, коррумпировали все к чему прикасались. Теперь резко "очистились" вынув морды из корыта. И таки "да!" - на безрыбье и раком рыба, а на безптичье и жопа соловей.
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сумно лише одне...

як "косять ряди спецназу ЄС" Вибори
попередні з 190 мажоритарників Пєті залишили лише 3-х
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Хтось мені пояснить?


1) Як корелюють правоцентризм і прагнення країнців в Єс і Нато ?
2) яке має відношення політпроект Порошенко "ЄС" ,запущений перед виборами замість цілковито здискредитованого політпроекту БПП до якоїсь ідеології ?
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Может почитай сам что-нибудь, чтобы знать?
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щоб прислуховуватись до таких непотрібів, треба до них мати хоч крапельку поваги. про геращенко навіть не згадую, нема про що говорити. з іншого боку, помірковані люди там таки є. і для того щоб вони родили бодай щось варте уваги, їх треба було відірвати від державного корита. але, варто їх наблизити до корита знову, і знову нема про що говорити. тому, поки заяви від парашенки будуть озвучуватись якоюсь геращенко, до уваги нічого не береться, і це правильно.
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Я очень недоволен Зеленским. Почему Порошенко до сих пор не в тюрьме?
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А зачем делать из оффшорного барыги мученика за Украину??? Пусть сидят там тихонько в ВР с геращенками и парубиями.
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Так они продолжают гадить Украине и расшатывать ситуацию изнутри, на радость Путину
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вся ця балаканина героїчна - знаєте, як банку пусту консервну до машини прив"язати. Машина їде - так і банка ж теж! Але хто з них гучніший?!
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Геращенко - просто феерическая дура. Пять лет их фракция во главе с оффшорным олигархом Порошенко грабила Украину. Танцевала под дудку Ахметова и Фирташа. Сделала Украину самой бедной страной Европы. Уничтожила гривну. Уничтожила промышленность Украины. Проиграла войну и допустила разгром армии в многочисленных котлах. Новому парламенту и новому президенту приходится исправлять все, что они натворили за пять лет.
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Правий центр - це, звичайно, унікально.... Як на мене, це просто невизначеність - праві чи центр. Нагадує мавпу, яка не знає куди приєднатись - до розумних чи до красивих - і бігає туди-сюди. А насправді - чергова партія без ідеологічної основи, яка була при владі і хоче знову повернутися до корита. Історія показує, що більшості таких проектів це якщо і вдається (частково), то після перефарбовування. СДПУ(о), ПР, партія Литвина (назву вже забув ), Наша Україна, СПУ (хоч остання була і ідеологічна наче) - одних вже не пам'ятають, інші ще трохи тримаються на плаву. По-моєму, те ж буде і з ЄС
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Да!!!! За п'ять років правління неабиякий "авторитет" завоювали.... А скільки ще керувати, одна біда, працювати не вміють і не хочуть, кроми як язиками...
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===Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко===
К ПЕСам должны прислушиваться психиатры, т.к. они во главе с Порошенко критикуют Зеленского за то, что сделал Порошенко
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Я не фанат Зеленского-но порохоботы это твари конченые. Пока у меня нету восхищения от деяний Зеленского, но порох даже крепли того не делал.
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