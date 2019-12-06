 Італія підтримає продовження санкцій ЄС проти РФ, - глава МЗС Ді Майо

"Ми обговорили також тему, що стосується санкцій. У понеділок, найближчими днями, будуть важливі зустрічі в Раді Європи щодо міжнародних справ, на яких обговорюватимуть відновлення санкцій щодо Росії з боку Євросоюзу", - сказав глава МЗС Італії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "Італія долучилася, звичайно, до європейських рішень".

"Підкреслюю все таки важливість "мінських угод" для того, щоб розморозити цю ситуацію", - сказав міністр.

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