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Все про:Італія (331) Росія (21546) санкції (2441) Євросоюз (2722) Луїджі Ді Майо (1)

 Італія підтримає продовження санкцій ЄС проти РФ, - глава МЗС Ді Майо

Саміт Євросоюзу підтвердить санкції щодо Росії, Італія підтримала це рішення, заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільній з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим прес-конференції в Римі.

"Ми обговорили також тему, що стосується санкцій. У понеділок, найближчими днями, будуть важливі зустрічі в Раді Європи щодо міжнародних справ, на яких обговорюватимуть відновлення санкцій щодо Росії з боку Євросоюзу", - сказав глава МЗС Італії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "Італія долучилася, звичайно, до європейських рішень".

"Підкреслюю все таки важливість "мінських угод" для того, щоб розморозити цю ситуацію", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення санкцій проти РФ може стати запобіжником, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163907
 
   
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Шо там у кацапских писькандеров, хто в курсе ??? Италия поддержит продление санкций ЕС против РФ, - глава МИД Ди Майо - Цензор.НЕТ 3799
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Правильно, макаронник. Хоть у вас в крови не осталось ни капли крови Цезаря, Августа и Траяна, все равно, давите мразь кацапскую!
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От як воно НАСПРАВДІ!!
ОФІЦІЙНО.. голова МЗС ІТАЛІЇ заявив що ґебельси х@ла БРЕШУТЬ!!
і МЗС Угорщини і їх ПРЕЗИДЕНТ завили що ПІДТРИМУЮТЬ САНКЦІЇ проти фєдєрастії..
а ґебельси пукіна хуцпато продовжуть брехати=дуркувати
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