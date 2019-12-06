 Резніков підтвердив, що бере участь у боротьбі за збереження Кличка на посаді голови КМДА

Олексій Резніков підтвердив, що представляє інтереси 51 народного депутата минулого скликання, які просять Конституційний Суд України визнати незаконним призначення на посаду голови КМДА кого-небудь, крім обраного міського голови Віталія Кличка.

"Мене дійсно вказали як одного з можливих представників при розгляді в Конституційному Суді цього подання. Це було влітку. Як юриста мене запросили тоді представляти цю позицію", - заявив Резніков під час вчорашнього ефіру "Право на владу". Під час ефіру ведуча Наталія Мосійчук запропонувала йому підтвердити або спростувати чутки про те, нібито в Офісі Президента планують призначити його главою КМДА.

"Ви з одного боку представляєте інтереси Кличка, а з іншого боку президент Зеленський говорить про те, що, очевидно, пану Кличку доведеться посунутися. Ви з ким? Ви на якій стороні?", - запитала чиновника Наталя Мосійчук.

"У мене немає жодного доручення від Віталія Кличка представляти його в Конституційному Суді. Якщо почитати звернення 45 народних депутатів минулої каденції до Конституційного Суду, там прізвище Кличка в підписному листі не стоїть", - відповів Резніков.

Нагадаємо, народний депутат України VIII скликання Юрій Левченко за інформацією своїх джерел повідомив, що головою Київської міської державної адміністрації нібито планують призначити Олексія Резнікова, кандидатуру якого активно просуває Офіс президента і який є давнім соратником мера столиці Віталія Кличка. "Це черговий доказ того, як заступник голови ОП Єрмак домовився з Кличком, розділив з ним корупційні потоки і тепер вони разом, разом з новими "смотрящими" Тищенком і Комарницьким керують Києвом", - зазначив Левченко.

Він повідомив, що Резніков був секретарем Київради при першій каденції Кличка, а потім його заступником і радником. Він зазвичай присутній на всіх неформальних "стратегічних нарадах" мера. За словами Левченка, саме Резніков курирував корупцію в київській рекламі.

Зазначимо, в середині листопада в інтерв'ю виданню Гордон Резніков всіляко хвалив Віталія Кличка, називаючи його "реальним лідером". Коментуючи інформацію про те, що Кличко втратив контроль над столицею, а реальну владу отримали так звані смотрящі, Рєзніков заявив, що Кличко - "точно не маріонетка".

"Кличко - реальний лідер. На мою думку, для нього як для особистості зараз прекрасна пора. Він на власні очі може переконатися, хто поруч з ним зрадник і боягуз. Його команда повинна пройти тестування і сортування", - заявляв Резніков.

Також він виправдовував ситуацію з корупцією в столиці тим, що "Віталій Володимирович дуже довіряє людям". "[Кличко] прив'язується, йому складно розлучатися, навіть якщо людина" пустує ". Йому не хочеться вірити в погане. Буває, хтось помилився, оступився, наговорюють", - заявив він в інтерв'ю.

Крім того, Рєзніков в інтерв'ю несподівано схвально відгукувався про помічника президента України Андрія Єрмака, коментуючи питання "нормандських" переговорів.

"Ключовим членом команди є помічник президента Андрій Єрмак. Він залучений в процес ментально, емоційно, технічно і організаційно. Він, в першу чергу, забезпечує гармонізацію та взаємодію в рамках мінського і нормандського форматів, комунікує зі сторонами. По суті, події, що відбуваються в Мінську , відкривають двері для саміту на вищому рівні. Єрмак задає тон всій команді, але цей тон завжди узгоджений з президентом", - заявив він.

Олексій Резніков - український юрист, партнер юридичної фірми "Астерс" з листопада 2018, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Згідно з декларацією, володіє двома квартирами в Києві площею 103 і 167 кв. м., а також шістьма земельними ділянками в селі Кийлів Київської області. З рухомого майна у Рєзнікова Audi A8, елітний позашляховик Volkswagen Amarok, багі і квадроцикл марки Kawasaki.

Зазначимо, в декларації за 2017 рік у графі доходів Резніков зазначив лише зарплату держслужбовця, яка за рік становила трохи більше півмільйона гривень. При цьому, судячи з декларації, поданої вже в 2019 році, його доходи за останні роки різко зросли. Як зарплату в юридичній фірмі "Астерс" він вказав суму в більш ніж 13 мільйонів гривень.