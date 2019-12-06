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 Політика України, Суспільство
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Все про:Угорщина (520) Закарпаття (847) освіта (655) Новосад (50)

 Учителів української мови підготують для угорських шкіл на Закарпатті, - Новосад

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад після зустрічі з угорцями Закарпаття в Ужгороді заявила, що в уряді будуть продовжувати роботу з впровадження Закону України "Про освіту" відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У рамках робочої поїздки на Закарпаття у нас була зустріч із представниками угорської громади області. Ми знаємо, що уже кілька років тривають суперечки навколо Закону "Про освіту". Сьогодні на зустрічі в Ужгороді ми донесли до представників громади позицію нашого уряду в цьому питанні. Вона полягає у тому, що ми продовжимо впровадження Закону "Про освіту" 2017 року, виконуючи усі рекомендації, які нам дала Венеційська комісія, та спираючись на рішення Конституційного Суду, який визнав закон конституційним," - заявила Новосад.

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Вона наголосила, що на цій зустрічі було важливо донести до представників угорської громади дві речі.

"Перша — аби кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до якісної освіти і володіла українською мовою, і ми як держава повинні це забезпечити. Друге — у липні Конституційний Суд дуже чітко сказав, що Закон "Про освіту" є конституційним, і тому повертатися до розмов, що у ньому є якісь обмеження для представників нацменшин в Україні, ми не будемо" - сказала вона.

Новосад зазначила, що наразі урядом продовжується імплементаційний період цього закону до 2023 року, а з 23-го року діти в державних школах з угорською мовою викладання будуть вивчати українську мову у збільшеному обсязі. При цьому їхнє право на навчання рідною мовою зберігається.

Нагадаємо, згідно з висновком Венеціанської комісії від 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати стан мовної статті закону "Про освіту". 14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроєкт (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року.

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Раніше посол Угорщини Ійдярто заявив, що нова система освіти на Закарпатті призведе до того, що діти ні угорською, ні українською не говоритимуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163903
 
   
 Топ коментарі
 
А чи будуть українські школи на Закарпатті?
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Це так сильно здивувало, як так вийшло, що через 28 років існування держави Україна (за СиСиСеР взагалі мовчу), в ній існують населенні пунки, де а ні української, а ні російської не розуміють.
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А пробували, хоча б раз, наглувато-хитро*опим українойовбикам просто не видати атестат про середню українську освіту? Іншими словами, а як вони, взагалі, раніше здобували даний атестат? Адже середня освіта (хоча б не повна) в Україні - обов'язкова!
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Це так сильно здивувало, як так вийшло, що через 28 років існування держави Україна (за СиСиСеР взагалі мовчу), в ній існують населенні пунки, де а ні української, а ні російської не розуміють.
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Ти мав на увазі - Чи будуть українські школи в Угорщині?
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В Ужгороде из 21 среднеобразовательной школ одна венгерская, №10 і одна венгерская гимназия. сть в УЖНУ венгерскимй факультет.
Тьі, как Жириновский, думал, что у нас здесь все говорят по мадярски или русски?
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Вони не те ще "будуть", вони й були. Були й 30 років назад і тепер.
А "послам" венгерським треба показати на КАРТУ й послати "додому" . В СЕБЕ хай вчать хоч молдавський, а що і як викладати в Україні - вирішим самі без підказок сепарні.
Розкудахтались. Лізуть з своїми "савєтами".
Окремо потрібно зробити персонами нон-грата "вумних" ті їх свиту. А за сепаратизм давно пора давати мінімально 10 років без можливості УДО, а ще краще від 15. Даунів типа "єта била территория венгрии" поубавиться. А то якось не хочеться проснутися не в Україні. А повзучих сепарів пора садити. Надовго.
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Петики, сколько зрад сегодня!
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Обломы их укрепляют.
Там, где должен быть мозг, наростает кость.
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Лучше бы их мозги начали думать... Но это нереально, согласен.
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Поговорив сам із собою з двох екакнтів? Хоч айпі різні, га, зебульчику?
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Ты не только Стар.
Ты еще и Болен. Учителей украинского языка подготовят для венгерских школ на Закарпатье, - Новосад - Цензор.НЕТ 5526
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А пробували, хоча б раз, наглувато-хитро*опим українойовбикам просто не видати атестат про середню українську освіту? Іншими словами, а як вони, взагалі, раніше здобували даний атестат? Адже середня освіта (хоча б не повна) в Україні - обов'язкова!
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за бабло, как и все в демократической, вильной, свободной,нищебродной украине
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Знав у 70-тих одну дівчину. Вчилася на філфаку КДУ (українська та румунська мови). зрозуміла що єдиний шанс вирватися із совка - це поїхати на стажування за кордон і знайти там чоловіка. Не знаю всіх обставин, але вона протягом року вивчила (в Києві) базовий рівень угорської і таки звалила. Приїздила до Києва під час кінофестивалів, у залі Будинку кіно синхронно перекладала під час демонстрації угорських та румунських фільмів.
Висновок: якщо є сильна мотивація - то все можливо.
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Багатьом ще важко у це повірити, але українська мова є найголовнішим геополітичним фактором. Чому ще досі нема україномовних держав на усіх континентах?
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Ну ну, цікаво подивитися, де ви знайдете людей, які поїдуть туди працьювати.
І це ж по всім предметам викладачів потрібно, і не в одну школу...
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