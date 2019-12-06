 Учителів української мови підготують для угорських шкіл на Закарпатті, - Новосад

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У рамках робочої поїздки на Закарпаття у нас була зустріч із представниками угорської громади області. Ми знаємо, що уже кілька років тривають суперечки навколо Закону "Про освіту". Сьогодні на зустрічі в Ужгороді ми донесли до представників громади позицію нашого уряду в цьому питанні. Вона полягає у тому, що ми продовжимо впровадження Закону "Про освіту" 2017 року, виконуючи усі рекомендації, які нам дала Венеційська комісія, та спираючись на рішення Конституційного Суду, який визнав закон конституційним," - заявила Новосад.

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Вона наголосила, що на цій зустрічі було важливо донести до представників угорської громади дві речі.

"Перша — аби кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до якісної освіти і володіла українською мовою, і ми як держава повинні це забезпечити. Друге — у липні Конституційний Суд дуже чітко сказав, що Закон "Про освіту" є конституційним, і тому повертатися до розмов, що у ньому є якісь обмеження для представників нацменшин в Україні, ми не будемо" - сказала вона.

Новосад зазначила, що наразі урядом продовжується імплементаційний період цього закону до 2023 року, а з 23-го року діти в державних школах з угорською мовою викладання будуть вивчати українську мову у збільшеному обсязі. При цьому їхнє право на навчання рідною мовою зберігається.

Нагадаємо, згідно з висновком Венеціанської комісії від 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати стан мовної статті закону "Про освіту". 14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроєкт (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року.

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Раніше посол Угорщини Ійдярто заявив, що нова система освіти на Закарпатті призведе до того, що діти ні угорською, ні українською не говоритимуть.