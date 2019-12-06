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Все про:ОБСЄ (2343) Росія (21531) Донбас (13974) Гремінгер (29)

 "Ми потребуємо більших політичних кроків для відновлення мостів між Росією і Україною", - генсек ОБСЄ Гремінгер

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що останні події в Україні створили вікно можливостей для "відновлення мостів" між Україною і РФ.

Про це він сказав під час пресконференції після засідання ради міністрів ОБСЄ у Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Останні події в Україні, за його словами, створили вікно можливостей, яке частково забезпечила в тому числі й ОБСЄ.

"Цей розвиток демонструє одну річ – мости можливо відбудувати, політично і практично і зробити невеликі кроки в напрямку покращення життя людей", - сказав Гремінгер.

"Тепер ми потребуємо більших політичних кроків для відновлення мостів між Росією і Україною, між Росією і Заходом" - заявив він.

Генсек висловив сподівання, що саміт "нормандської четвірки" наступного тижня стане сильним сигналом у досягненні миру на Донбасі.

Читайте також: Генсек ОБСЄ Гремінгер сподівається на відновлення роботи Нормандського формату

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163902
 
 
 Топ коментарі
 
А украинцев спросили хотят ли они какие то мосты наводить с российскими фашистами? Кубань и Крым на бочку, репарации 1 триллион долл., восстановление Донбасса до уровня оккупации и будем думать!
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Какие шаги??? У меня в городе целые сектора кладбища убитых на бамбасе военных!!! Они погибли от рук сепаров и орков, защищая Украину, ее территориальную целостность!!!! Сепара и оккупанта - на гилляку!!! Вот и все примирение!!!
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"Мости" з кацапами треба знищити в тому числі і "Кримський міст".
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"Мости" з кацапами треба знищити в тому числі і "Кримський міст".
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А украинцев спросили хотят ли они какие то мосты наводить с российскими фашистами? Кубань и Крым на бочку, репарации 1 триллион долл., восстановление Донбасса до уровня оккупации и будем думать!
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Какие шаги??? У меня в городе целые сектора кладбища убитых на бамбасе военных!!! Они погибли от рук сепаров и орков, защищая Украину, ее территориальную целостность!!!! Сепара и оккупанта - на гилляку!!! Вот и все примирение!!!
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Щось мені підказує - що все вже вирішено. Залишилось кудись подіти незадоволених українців - десь 10-15 млн.
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А ти думал почему выбрали клоуна? Любой вменяемий политик не стал бы совать руки в ето.
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Единственный "мост" возврат украденого и компенсация пострадавшим.
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РАсіяне, толерантна Європа пропонує вам загарбати частину її території і дозволяє вбити пару десятків громадян. Це дуже допоможе в налагоджені ваших дружніх стосунків з ЄС
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Все-таки треба було зробити для танків Захєрченка коридор до Європи, як він мріяв поставити на коліна саксонців.
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Які мости? Ці тварюки вбили близько 14 тисяч українців. Мільйони стали біженцями. Рищкрадені заводи і обладнання. Знищена інфраструктура. Захоплено вкликі території України. І ЦЕ НЕ У МИНУЛОМУ!!!! Це все продовжуються дотепер. Які мости? Цей таємний прихильник садо-мазохізму цілу націю вважає мазозістами? Які мости? Рів, крокодили і мінні поля. А придуркам, які мости думають будувати, відрубувати руки. По лікоть.
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А говорили в ОБСЕ слепые, оказывается они и умом не блещут.
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Уже строили в Станице так там "та сторона" скамейку оттяпала и мост в придачу
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Євро щур в своєму репертуарі. Європейці багато мостів зводили з фашистами в Німетчині!? Соціалістам потрібно затикати пельки час від часу.
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да-да... 14 000 убитыми - охрененный мост.
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На не портрібний мост з тіл наших загиблих воїнів. Хочете мост - будуйте своїми трупами. Чи ви вже згодні з Бєнєю - що 2-3 роки і все забудеться? Так простіть йому 470 млрд, що він відмародерив у вас.
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«Останні події в Україні дозволили»! -ненавиджу цих європейських мерзотників!
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Не хочу я мосты с рускими мразями... нахер мне те мосты сплющились... Эуропа, вы шо, не понимаете, шо по тем мостам ***** привезет в Украину армию? Нет тямы??? Совсем изнежились? Да, и вот еще... хотите втюхать мою страну в лаптестан? Так у вас проблем будет меньше??? Да нет, коллаборанты, ************* ракеты просто переместятся ближе к вашим границам...
От же ж... то ли повымирало то поколение, что через берлинскую стену прыгало, то ли память у европейцев короткая...
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НА ЧТО ОН НАМЕКАЕТ, КАКИЕ ТАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШАГИ? ОПЯТЬ БЛА БЛА БЛА БЛА
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Політичні кроки - це в їх розумінні здатися і виконати будь-яку забаганку наших ворогів.
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Какие шаги??? У меня в городе целые сектора кладбища убитых на бамбасе военных!!! Они погибли от рук сепаров и орков, защищая Украину, ее территориальную целостность!!!! Сепара и оккупанта - на гилляку!!! Вот и все примирение!!!
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продажные твари прорашистские из ОБСЕ НУЖДАЮТСЯ ..но народ Украинский имея мосты.получил окупацию рашиста,потерю части территорий ,замороженный военный конфликт и 15000 смертей-это мосты.которые помогла рашисту ,окупану Украины строить гейропейская продажная тварь во главе с фрицами,французами и прорпшистским ОБСЕ...
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Лучший мост с руснёй - это "железный занавес".
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У дяди никто не погиб и дом ему не разрушили вместе с жизнью и здоровьем. Так откуда ему знать, что до мостов лет 200 при благоприятном раскладе.
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Пошёл на хрен со своей россией, тупой европеец!
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