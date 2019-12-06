 Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера"

Про це повідомляється на сторінці телепрограми в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
В анонсі телепрограми вказано, що політичне ток-шоу транслюватиметься сьогодні на телеканалі "Україна", початок о 21:00. Основною темою обговорення стане майбутня зустріч очільників країн у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня в Парижі.
Очікується, що, крім Зеленського, в ток-шоу візьмуть участь керівник Офісу президента Андрій Богдан, експрезидент Леонід Кравчук, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, колишній голова Верховної Ради, народний депутат від "Європейської солідарності" Андрій Парубій, представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков. Також серед гостей буде Міхеіл Саакашвілі.
Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.
Экс-депутат Рады и бывшая журналистка Татьяна Черновол отличилась очередной экстравагантной выходкой.Она выложила в Сеть видеоролик, на котором призывает украинцев выйти на Майдан Независимости в Киеве.
Черновол для своего обращения облачилась в красное коктейльное платье и лихо вставила рожок с патронами в модернизированный автомат Калашникова - со складным прикладом и оптическим прицелом.
Рояль поставьте в студии. Шоу сразу оживится, с гарантией
Бо так і не дочекалися...
може титры какие пускать...
По данным Германа, сам процесс над Порошенко может начаться ближе к весне 2020 года. «Мне дали 30% выживаемости до суда», - говорит Герман. Будущий суд он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом: «Там у Пороха комплексный п****ц [полный крах] будет». Чтобы не допустить этого, экс-президент, уверен Герман, «уже сейчас начнет отстреливать свидетелей».===
Як відомо на цій передачі буде Ю.Тимошенко.
Не виключаю НКВДешні прийомчикі які будуть застосованні в олігарх студіі проти ЮВТ.Які були застосовані свого часу Ющенко і журналіздами канала Інтер.Весь час перебиваючі Юлю і недаючі слова сказати...
Вже давно так не схвалював його дії, як цю. Щиро і сміливо. Хочеться, щоб довіра до Вовіка відродилась, а його рейтинг припинив стрімке руйнування. Тримаю за нього кулаки.