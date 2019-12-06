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 Політика України
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Все про:Богдан (52) Вакарчук (152) Зеленський (3790) Тимошенко (3352) Шустер (153) Арахамія (170) нормандська четвірка (749)

 Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера"

Напередодні зустрічі в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у телевізійному політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Про це повідомляється на сторінці телепрограми в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

В анонсі телепрограми вказано, що політичне ток-шоу транслюватиметься сьогодні на телеканалі "Україна", початок о 21:00. Основною темою обговорення стане майбутня зустріч очільників країн у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня в Парижі.

Очікується, що, крім Зеленського, в ток-шоу візьмуть участь керівник Офісу президента Андрій Богдан, експрезидент Леонід Кравчук, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, колишній голова Верховної Ради, народний депутат від "Європейської солідарності" Андрій Парубій, представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков. Також серед гостей буде Міхеіл Саакашвілі.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163898
 
   
 Топ коментарі
 
мабуть сильно рейтинг шатается...требуется срочный пиар Зеленский сегодня придет на "Свободу слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 7717
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это когда монику обоссалась, испугавшись Маруси - или когда слуги урода решили ввести цензуру для блоггеров и фейсбука?))
Зеленский сегодня придет на "Свободу слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 9667
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Пойми - они Ликвидаторы Украины и оставят Нас всех у пустого корыта убежав с баблом в теплые края!!!
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"Федына и Зеробий" - 2 часть!
Экс-депутат Рады и бывшая журналистка Татьяна Черновол отличилась очередной экстравагантной выходкой.Она выложила в Сеть видеоролик, на котором призывает украинцев выйти на Майдан Независимости в Киеве.

Черновол для своего обращения облачилась в красное коктейльное платье и лихо вставила рожок с патронами в модернизированный автомат Калашникова - со складным прикладом и оптическим прицелом.
Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 4439
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Не обращайте на неё внимание - у неё справка и она неподсудна
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Рояль поставьте в студии. Шоу сразу оживится, с гарантией
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Павел b9a7a5f3
Рояль поставьте в студии. Шоу сразу оживится, с гарантией
Бо так і не дочекалися... Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 6008

Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 2429

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Так Зеля будет монолог и слиняет или ему вопросы будут?
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хорошая новость. кстати, сывочолый потужный борец за свободу слова Шустера лицензии лишил.
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Уж не знаю на чем записать такое счастье.Всю жизнь ждали этого момента.
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З 21 години на ЦН буде пусто. Хлєба і зрєліщ.
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можно отдохнуть от порохоботов.
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Можешь даже сдохуть в кругу малоросов и рашистов.
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А как же незабвенного Петечьку?.Забыли? Такого демократа,защитника свободной прессы забвыли?.

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Мокша малоросская ты побереги силы, бо тебе про Порошенко визжать ещё долго...
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А чего это он на ахметовский канал ходит? Тут все ЗЕбилы визжали шо мол Ахметка купил Шустера и полная зрада, а теперь их ЗЕкловун идёт на ахметовский канал, но теперь у ЗЕбилов уже перемога..странно..
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Мне вот интересно, он( )(уемграй ) к Савику со своим роялем пойдёт или нет? ))
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у настоящего маестро музыка в голове, рука в кармане...
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тока у меня на его скрип аллергия?
може титры какие пускать...
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как слышу ето "друззяаа" - рука тянется к мыше....
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Можешь даже сдохуть в кругу малоросов и рашистов.
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Скучает клоун по шоу...ничего,скоро встреча карликов в Париже.
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Не трать зря время. Посмотришь за 2 минуты все "перлы" этого "пиар-междусобойчика" в сети.
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Сьогодни буде Шоу ! Не зря на Прямом Петечька свою широкую груть в сплашной кровавый синяк привратил.А какие актавы берёть! Маладая Алка и рядом не стаяла!
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===По информации издания, бывший оружейник заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Петра Порошенко. Более того, в этом качестве он якобы уже заявлен со стороны обвинения. Бывшего украинского лидера Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревает в краже 34 млн гривен у армии, а Государственное бюро расследований (ГБР) - в попытке захвата государственной власти и злоупотреблении служебным положением.
По данным Германа, сам процесс над Порошенко может начаться ближе к весне 2020 года. «Мне дали 30% выживаемости до суда», - говорит Герман. Будущий суд он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом: «Там у Пороха комплексный п****ц [полный крах] будет». Чтобы не допустить этого, экс-президент, уверен Герман, «уже сейчас начнет отстреливать свидетелей».===
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Цікаво, яку шустрий намалює шмарклі підтримку аудиторії? Відсотків 150, мабуть.
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Зюзя дуже хоче продати українську землю тому і йде до Шустера.
Як відомо на цій передачі буде Ю.Тимошенко.
Не виключаю НКВДешні прийомчикі які будуть застосованні в олігарх студіі проти ЮВТ.Які були застосовані свого часу Ющенко і журналіздами канала Інтер.Весь час перебиваючі Юлю і недаючі слова сказати...
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Підтримую цей крок президента Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 6219
Вже давно так не схвалював його дії, як цю. Щиро і сміливо. Хочеться, щоб довіра до Вовіка відродилась, а його рейтинг припинив стрімке руйнування. Тримаю за нього кулаки.
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Скорее всегоm у Шустрого рейтинг никакущий, сейчас есть шоу получше; поэтому решил Зелю позвать.
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