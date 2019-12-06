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 Політика України
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Все про:НАБУ (2218) цигарки (434) тютюн (90) Холодов (4)

 Голосуючи за правку про тютюнову торгівлю, я відстоював інтереси малого і середнього бізнесу, - Холодов про відкрите НАБУ проти нього провадження

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що вважає абсолютно правильним те, що в ситуації з "лобіюванням" розбирається НАБУ, а не журналісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, це виведе ситуацію на правовий рівень з рівня фантазій.

"Тому цілком готовий до такого, нехай непростого морально, процесу. Якщо такий спосіб довести, що журналісти РС (Радіо свобода. - Ред.) помилились, – нехай. Які мотиви РС в тиражуванні маніпуляцій – цікаве питання, але досить риторичне", - зазначив він.

Він заявив, що вигодонабувачами після введення поправки є понад 100 компаній з ліцензіями оптових дистриб'юторів і 55-60 тисяч роздрібних торговців тютюновими виробами.

Читайте також: Детективи НАБУ відкрили провадження через розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний з нардепом від СН Холодовим. ДОКУМЕНТ

"Вони зможуть видихнути від свавілля монополіста, отримають змогу конкурувати і розвиватись....та, нарешті, може зможуть і видавати справжні фіскальні чеки, з якими, як показало розслідування, в них проблеми. В мінусі тільки той самий монополіст від наявності такої кількості конкурентів, що отримали рівні умови з ним", - підкреслив він.

"Я голосував! За цю правку, відстоюючи інтереси малого і середнього бізнесу, проти монополії. Упевнений, так і має бути", підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ відкрили провадження на основі розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний з нардепом від СН Холодовим.

Також читайте: "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми". ВIДЕО

Голосуючи за правку про тютюнову торгівлю, я відстоював інтереси малого і середнього бізнесу, - Холодов про відкрите НАБУ проти нього провадження 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163897
 
   
 Топ коментарі
 
человечишще...слезы душат и мешают писать...
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Возникает вопрос: что отстаивали другие, если дело открыто(пока) только против тебя?
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Отлично Андрей! Держим за Вас кулаки! Вперед, к табачной свободе навстречу! Надеюсь , что товарищи, голосовавшие с Вами, встанут в ряды Ваших защитников? И Вы не останетесь один на один с карателями из НАБУ.
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человечишще...слезы душат и мешают писать...
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я чего то думал что только пецков у ***** знатный пиsdyнец , а нет , есть ещё талантливее .
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Це той Холодов, що не проживає в Україні останні 5 років і є власником роздрібної табачної мережі, що складається з 3-х фірм?
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