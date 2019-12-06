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Все про:Одеса (2225) пожежа (1897) смерть (3672)

 Кількість загиблих під час пожежі в одеському коледжі зросла до 4. ВІДЕО (оновлено)

Кількість загиблих під час пожежі в одеському коледжі збільшилася до чотирьох осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Надії, що в будівлі залишаються вижилі, немає", - заступник начальника облуправління ДСНС Крицький про хід рятувальних робіт в одеському коледжі

"Усього внаслідок пожежі загинуло 4 особи: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні, 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. Станом на 15:30 6 грудня під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Раніше в поліції повідомили, що дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцької обгоріле тіло ще однієї людини - жінки.

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.

У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".

"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.

Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163894
 
 
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Сгорело 20 человек, детей, а голубь мира ни пол слова.
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если ты о порохе то да ...
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почему "ни пол слово"??/
оно сразу же выскочило и начало орать - "давайте не будем искать виновных!"(с)зе!лох-42
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Не то что икона, когда убивали пацанов, ото то парад принимало то офшоры оформляло. Вот это действительно "голупь" мира.
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Оно побоялось что назовут виноватой рашу и помчалось её защищать
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Ему некогда - оно сейчас выполняет план Пуйла по сдаче Украины
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В УКРАИНЕ ЕСТЬ МИНИСТР МЧС?
За такое идут в отставку. Почему лидеры партий молчат ?
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Помнится мне Шуфрич и Ющенко пожар тушили.
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