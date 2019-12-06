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Все про:рейдерство (196) Найєм (275) Укроборонпром (560)

 В "Укроборонпрому" вкрали 2 будівлі заводу "Маяк" вартістю $7 млн, - Найєм

Дві належні концерну "Укроборонпром" будівлі заводу "Маяк", що перебувають під арештом, переписали в реєстрах на приватну фірму.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми дізналися, що за місяць до нашого приходу у Концерну вкрали дві будівлі. Буквально. Внесли зміни в реєстрі і переписали на приватні структури", - написав він.

За словами Найєма, йдеться про дві будівлі заводу "Маяк". Одну з них колишній заступник директора заводу Юрій Лошаков намагався продати за ціною в чотири рази нижче за оціночну. Його затримали на спробі отримати хабар в $2 млн. Все майно "Маяка" зараз заарештовано судом.

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"А вчора ми отримали витяг з реєстру на цю ж будівлю, і виявилося, що поки СБУ затримувала шулерів, в систему були внесені зміни. Тепер будівля належить не заводу, а якомусь ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачі квадратних метрів підписав той самий Юрій Лошаков.

Тобто, вдумайтеся! Будівля під офіційним арештом як державна, а у реєстратора, уповноваженого державою, на цей рахунок своя думка - він упевнений, що майно вже приватну", - написав Найєм.

Оціночна вартість 2 будівель і землі, за його словами, становить близько 160 млн грн, з експертизи 2018-му - $ 7 млн.

Заступник гендиректора "Укроборонпрому" наполягає, що шахраї не зможуть скористатися вкраденими будівлями.

"Ви не отримаєте жодного квадратного метра в цьому будинку. Ні в оренду, ні у власність. Ми повернемо його заводу, а всі причетні до схеми стануть фігурантами кримінальних проваджень і можуть розраховувати на кілька квадратних метрів неподалік від Концерну, в Лук'янівському СІЗО", - пообіцяв він.

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В Укроборонпрому вкрали 2 будівлі заводу Маяк вартістю $7 млн, - Найєм 01
В Укроборонпрому вкрали 2 будівлі заводу Маяк вартістю $7 млн, - Найєм 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163892
 
   
 Топ коментарі
 
Кому продали, почему не пишите, хотя и так ясно, кому то из порошенковской банды.
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Так і на 412 авіазаводі якийсь шухер. Чи закрили кого- не знаю, проте поверх з бухгалтерією опломбовано, всю документацію вилучено.
Сбушники перестараються, і спалять оборудку Богдана, де він отримав від 412 плату за юридічні послуги у 3 рази вищу, ніж відсудив у відповідача на користь заводу.
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Закон як дишло - куди повернеш, туди і вийшло
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Во какие большие мешки, все туда влазит, украсть 2 здания и где то спрятать.
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Кому продали, почему не пишите, хотя и так ясно, кому то из порошенковской банды.
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Мустафа нервничает. "Все уже украдено до нас...."
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Реєстр під надійним контролем досвідчених прохфесіоналів..
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Так і на 412 авіазаводі якийсь шухер. Чи закрили кого- не знаю, проте поверх з бухгалтерією опломбовано, всю документацію вилучено.
Сбушники перестараються, і спалять оборудку Богдана, де він отримав від 412 плату за юридічні послуги у 3 рази вищу, ніж відсудив у відповідача на користь заводу.
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Наверно 410 завод ЦА? 412 - это в Ростове. Можно по-подробнее? Богдан в какой-то период времени оказывал юридические услуги 410 Заводу ЦА?
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Перепрошую, 410.
https://108.in.ua/zavod-ukroboronpromu-upyatero-pereplatyv-firmam-zastupnyka-bogdana/
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Проте він вже давно не цивільної авіації (хоча назва лишилась).
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прекрасно..., особенно то, что украсть здание и землю оказывается так просто - переписал данные в реестре - и все, аллес капут, теперь уже прошлый собственник должен доказывать в судах, что он не верблюд, а тот на кого переписали, может спокойно и "законно" пользоваться "своим" имуществом..., за это надо выпить - мы открыли новый способ приобретения имущества, любого!
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Оттяпать у "Маяка" корпуса могли с помощью представителей МБТИ г.Киева., один из заместителей которого обвиняется в получении взятки за снятие ареста на имущество ( суд в Шевченковском р-не Киева) и входит в состав Громадської Ради Минюста. Опыт и допуск к реестрам у них имеется.Просто и красиво.
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Скажите ЗЕ а государство еще существует в правовом поле или уже кто хочет тот и тянет Ваша беспомощность просто поражает и тупые отмазки я не лох просто умиляют
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Крысы .....С-ки .....
Давно пора наши мирные гуманные уголовные статьи резко ужесточить в связи с рашинской агрессией.... Вплоть до расстрела!!!!
Что бы свинорылые и иже с ними очком играли, когда у армии и народа Украины красть !!!
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"У "Укроборонпрома" украли 2 здания стоимостью $7 млн, - Найем" - министр юстиции Петренко талантливый аферист, столько принёс бед людям, и никто его ещё не взял за жо.у, а может его надо наградить за такую простую, и без риска для жизни, схему воровства через черных регистраторов.
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уроды конченные, только массовые расстрелы спасут страну. надо расстрелять пару тысяч чиновников/судей, тогда порядок в стране будет.
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У нас свинарчук пять лет жизни украл…
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Что прям так взяли два здания погрузили в камазы ночью и вывезли?!! Если вы выяснили что здания были украдены то какие проблемы оформляйте дело и через прокуратуру возвращаете наворованное обратно! а если кто то успел перекупить наврованное то это проблемы того кто купил! нефиг покупать ворованное!!
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У оборонного предпреятия во время войны крадут здания.Где дно у этого бардака?
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Черговий "облічітєль"? "Гдє ж ти раньше бил, нє єдінствєнний мой"...? Результат -то - НУЛЬ!
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Никто ничего в этой стране не возвращет. Возвращают только лапшу на уши.
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Все это по двум простым причинам
1. Безнаказанность
2. Уверенность о возможности "уехать" с Украины.

Возьмем Данию. Свиноматке голосящей за "ркцкий мир" дали 14 лет. У нас **** штепа - дома. Параллели.
Израиль своих преступников ищет по всему миру, включая северный полюс. Находит и карает. Жестко и жестоко. У нас боров по ВТОРОМУ кругу продает. Нет слов. А ведь в совке этому мудила дали бы вышку - только в путь за такие ПОВТОРНЫЕ заслуги. Дать бы ему пожизненное, чтоб другие "свинорылые" чинуши задумались, а то уже нажраться в 3 рыла не могут. Взятки по 50к баксов, по 100, 200. На кой им СТОЛЬКО денег????
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