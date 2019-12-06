 "Це метафоричний вислів", - Арахамія про заяву Єрмака щодо будівництва стіни на Донбасі

Про це заявив у кулуарах Верхновної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це метафоричний вислів. Це найгірший сценарій із тих, які розглядаються. Треба розуміти, що сценаріїв вісім - десять, але комбінації їх за сотню перевалюють ... Президент, коли готується до нормандської зустрічі, розглядає з робочою групою всі сценарії, які можливі", - підкреслив Арахамія.

За його словами, глави парламентських фракцій сьогодні зустрічалися з Єрмаком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Вони обговорили базові сценарії стосовно Донбасу.

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив: Ми готові "побудувати стіну" на кордоні з Донбасом у разі провалу мирних переговорів