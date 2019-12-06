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 Політика України
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Все про:Донбас (13974) Арахамія (170) Єрмак Андрій (53)

 "Це метафоричний вислів", - Арахамія про заяву Єрмака щодо будівництва стіни на Донбасі

Заяви помічника президента України Андрія Єрмака про будівництво стіни на Донбасі були метафорою.

Про це заявив у кулуарах Верхновної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це метафоричний вислів. Це найгірший сценарій із тих, які розглядаються. Треба розуміти, що сценаріїв вісім - десять, але комбінації їх за сотню перевалюють ... Президент, коли готується до нормандської зустрічі, розглядає з робочою групою всі сценарії, які можливі", - підкреслив Арахамія.

За його словами, глави парламентських фракцій сьогодні зустрічалися з Єрмаком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Вони обговорили базові сценарії стосовно Донбасу.

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив: Ми готові "побудувати стіну" на кордоні з Донбасом у разі провалу мирних переговорів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163890
 
 
 Топ коментарі
 
Наругали мальчиков из кремля, начали оправдываться, на колени не забудьте стать 😁
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Зебобики ляпают языками не думая
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Наругали мальчиков из кремля, начали оправдываться, на колени не забудьте стать 😁
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Стены у нас не строят, стены у нас, как завещал великий Яйцевнюх - копают )
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Стена вокруг Домбаса -це зрада?"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 7455
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Т.е. таки точно це зрада (стена вокруг клоаки Домбас), зебобик?"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 5504
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Тебя видимо не попустило от бояры. а наоборот - укрыло."Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 560
Так где ты, соевый идиот, в теме о создании стены вокруг клоаки Домбас зраду нашел?
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Т.е. ответа не будет, где ты, соевый идиот, в теме о создании стены вокруг клоаки Домбас зраду нашел?
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Т.е. кроме очередной тупизны тебе вывалить нечего?
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не успокоился, зебобик?
Пойди "всплакни" на портрет своего клоуна, полегчает.
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Зебилы (и косящие под них), вы уж разберитесь, где зрада.
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Ты долго думал, пред тем, как отписаться?"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 9552
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Если сверху залить бетоном, то нет.
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И вокруг ров с крокодилами или с кислотой.
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Ця метафора набагато краща за здачу України х#йлу "Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 2072
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"...комбинации их за сотню переваливают..." Это про Камасутру, что ли, чмошники зеленые.
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Слишком много метафор у депутатов и управленцев от СН
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Не надо метафор, а то порохоидиотики подумали, что из них будут возводить стену. Их же нельзя пробить, как бетон или дуб. Ну, такие они.
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Сценарий должен быть только один, и не не метафизический, а реальный, только вперед.
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Хламидия все разложила по полкам. "сценариев восемь - десять, но комбинации их за сотню переваливают". Нарды, домино, деберц....во что они там играют после как обкурятся? Точно не в шахматы, умом не те!
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Зачем - стену? Просто заборчик. Такой...
"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 7083
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Тут на сетку-рабицу денег в бюджете за пять лет не хватило, а такой выйдет в столетний бюджет Украины:"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 721
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Хороший "заборчик"... Это Конча-Заспа? Чем хорош - если поставить миномётную батарею поблизости, то большая часть осколков, от разорвавшихся мин, не вылетит за пределы забора... Простые люди не пострадают...
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То шутят, то метафорят, то матом разговаривают... Нормально говорить не могут.
Где вас набрали, смуглые, невнятные?
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Совет Арахамии - бывают случаи, когда лучше жевать, чем говорить. Слишком часто из уст этого субъекта вылетает всякая околесица.
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Оба дебила пошлм на *****( Арахамия и второй недоумок).
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А сценарій з Ростовом найкращий чи найгірший? Чи як для кого? Скажімо, для України - найкращий, для одного капітулянта - теж не найгірший?
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Арахнофобия? Ни фамилий, ни имен, одни кликухи позорные...(с)
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Давид, все читали это интервью, и какую стену построил Израиль на границе с Палестиной тоже все понимают. Вы референдум по этому поводу проведите, за стену будет не меньше чем за Зе на выборах.
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Та Оно за закон о земле не хочет ни хрена проводить, а тут за стену. Выделят, якобы построят и разворуют, как Кроль-ворюга. Евреи по другому НЕ УМЕЮТ ВОРОВАТЬ.
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Зеленський- презЕдент, "слуги народа"- депутати--- метафора !
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Типа по приколу


P.S. Спасибо редакторам за фото - сегодня кинокомедию уже можно не смотреть.
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А в понеділок вилізе ще якийсь "узеленського" і скаже "Та нє, то хламідія пожартувала! На справді буде стіна, але з пап'є-маше"... А потім ще хтось накшталт богдана і пояснить все остаточно, а про цих скаже, що вони не розібралися в ситуації... Ці слуги такі с...луги...
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Это точно! стена у нас, это только метафорическое выражение!

Клетки для кроликов выглядят и то надежней!
"Це метафоричний вислів", - Арахамія про заяву Єрмака щодо будівництва стіни на Донбасі - Цензор.НЕТ 7760
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Просто настав час довбодовбів,які не знають що роблять,не думають що говорять і не розуміють що то є відповідальність...Вони як стадо баранів зайшли в уряд і Раду і радісно там бекають,ховаючись одне поза одним...Не здогадуються,що прийде час і з них візьмуть по черзі спочатку вовну,а потім і м"ясо...
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Згадався Павло Прокопович Глозовий...
" І він ляпа шо попало, і публіка ляпа."
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Небритая физиономия у Арахамии - просто араХАМская.
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Ну, хоть не метафизическое, и на том спасибо...))
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"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. сие вызказывание указывает на прорашистского"служивого" ибо стена аналогичная той.которую построил Израиль с Палестиной есть неаилучшее решение для израильского народа...
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То ли банда, то ли мафия. Но охмуряют они народ точно. Пока разберёмся с капитуляцией, то очнёмся уже без земли.
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