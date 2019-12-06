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 Суспільство, Технології
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Все про:ІТ-індустрія (84) Федоров Михайло (23) діджиталізація (19) Мінцифри (6)

 Мінцифри в січні запустить онлайн IT-курси для населення, - Федоров

Міністерство цифровий трансформації планує запустити онлайн-платформу для поліпшення цифрових навичок українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми запускаємо в січні онлайн-платформу, ціль якої - навчити велику кількість людей базовим цифровим навичкам для того, щоб люди розуміли як шукати роботу, як заробляти віддалено, як резюме створити, як комп'ютером користуватись", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що таким чином відомство підготує якомога більшу кількість людей до майбутньої "діджиталізації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив єдину ІТ-систему з управління персоналом PoClick для роботи з держслужбовцями, - Гончарук

Федоров розповів, що вже наступного тижня стартує бета-тестування додатку, яке переводитиме водійські права в електронний формат.

Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163888
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай спочатку опишуть математичну модель совкової лопати у вакуумі.
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Я коли чую словоблудля "мінцифри", то одразу реагую, як на мат. Напевне, найнепотраюібніше міністерство. Складається враження, що створене спеціально для Федорова і його хакерів, щоб не розбіглися до місцевих виборів
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"Мы запускаем в январе онлайн-платформу, цель которой - научить ... как компьютером пользоваться", - рассказал он. (c)

В этом и есть смысл зебилов. Они настолько зебилы, что не могут осознать, что они зебилы.
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Нехай спочатку опишуть математичну модель совкової лопати у вакуумі.
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Я коли чую словоблудля "мінцифри", то одразу реагую, як на мат. Напевне, найнепотраюібніше міністерство. Складається враження, що створене спеціально для Федорова і його хакерів, щоб не розбіглися до місцевих виборів
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Давайте скинемся, купим этим детям побрякушки, пусть сидят дома, не смешат народ.
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Как я, не умея пользоваться компьютером, найду тот сайт, зарегистрируюсь и т.д.?
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А можна курси не онлайн, а вживу? В Трускавці? Взимку, в самий сезон?
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Причем все 8 месяцев одно и то же: будем, планируем, сделаем, собираемся, начнем, переделаем, построим, закупим. А в реале только разрушили все, что создали "папередники".
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Министерство цифровой трансформации?
Хотя правильно, все кумы, сваты и прочая шобла должна быть пристроена на достойные должностя...))
Если не хватит, можно министерство аналоговой трансформации запилить...)
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"Мы запускаем в январе онлайн-платформу, цель которой - научить ... как компьютером пользоваться", - рассказал он. (c)

В этом и есть смысл зебилов. Они настолько зебилы, что не могут осознать, что они зебилы.
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Чтобы запустить платформу нужно включить компьютер, о том как это сделать описано в платформе. Мінцифри в січні запустить онлайн IT-курси для населення, - Федоров - Цензор.НЕТ 6309
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Представляю зебабку 70 лет поклонницу голобородька на курсах онлайн.
Это же покруче, чем депутаты 2-недельного обучения.
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Жесть!!! Целое министерство создали, чтобы компьютерные курсы населению предоставлять... Это уже не смешно... Кому и зачем мы платим налоги???
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