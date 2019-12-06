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Все про:Євросоюз (2722) мінські угоди (1671) нормандська четвірка (749) Стано (1)

 Ми підтримуємо "нормандський формат" і виконання Мінських угод, - Єврокомісія

В Європейському Союзі висловили рішучу підтримку саміту лідерів країн "нормандської четвірки", який 9 грудня відбудеться в Парижі, і реалізації Мінських угод.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив представник із закордонних справ і політики безпеки в Європейській комісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"ЄС не є частиною "нормандського формату ". Єдине, що я можу сказати від імені ЄС, ми рішуче підтримуємо цей формат і ми рішуче підтримуємо виконання мінських угод. І ми закликаємо всіх залучених партнерів виконати всі їхні зобов'язання, які забезпечать реалізацію цієї угоди, оскільки в підсумку йдеться про людей в Україні", - заявив Стано.

Читайте також: Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ, то це стане проблемою всієї Європи: сподіваюся, Макрон буде тут дуже послідовним, - Туск

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163886
 
 
 Топ коментарі
 
Или Путина в Гаагу , полная компенсация убытков Украине за агрессию , возврат Крыма
ИЛИ ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Питарасы.
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Украина никогда не была ядерной страной. У неё на территории находилось чужое(российское как правоприемника СССР) оружие. Да и что Украина могла с ним делать? Управление оружием в Москве, сервисное обслуживание в России. И США в лице Буша тогда жёстко требовали сдать ЯО в Россию.
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И насчёт возвращения Крыма. Вы уверены, что жители Крыма захотят вернуться в Украину?
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Тобто є надія, що цю безглузду кроваву бійню буде нарешті припинено?

Дуже добре - якщо це так.
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Вы что читать не умеете? Легализация захваченного росией и поощрение к продолжению убийств украинских граждан и захвату их собственности к этому и призвал Петер Стано.
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Или Путина в Гаагу , полная компенсация убытков Украине за агрессию , возврат Крыма
ИЛИ ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Питарасы.
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Украина была третьей страной в мире по ядерному оружию, НО с подачи раши УКРАИНУ ОБВОРОВАЛИ!
Какрй Нормандский формат? При чём тут Макрон с Меркель?
кто подписывал Будапешт? Пусть там переговоры по Украине и идут
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Украина никогда не была ядерной страной. У неё на территории находилось чужое(российское как правоприемника СССР) оружие. Да и что Украина могла с ним делать? Управление оружием в Москве, сервисное обслуживание в России. И США в лице Буша тогда жёстко требовали сдать ЯО в Россию.
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Похвально що жінка розуміється на таких речах.
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Если это нечто, вроде комплимента, то это явно неудачно. По сути, вы как бы предполагаете, что женские мозги не способны понять столь мудрёные вещи. Я надеюсь, вы так не думаете?
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Вы бы шли в рашу щи есть , товарищ кацап.
Не хер на украинском сайте кацапские речи толкать
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Управление оружием в Москве,

*******
Хотите рассказать,что переподключить управление ракетами невозможно?)
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Именно это я и хочу сказать. Впрочем, тогда открытых сетей не было, команды проходили по специальным закрытым каналам связи.
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И насчёт возвращения Крыма. Вы уверены, что жители Крыма захотят вернуться в Украину?
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Мне начхать на хотелки кацапов
КРЫМ УКРАИНСКИЙ.
Выгнать кацапов и вернуть Крым татарам. ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО
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Там ~60% чистокровные кацапы,больше 50 лет мечтавших вернуться на кацапию.
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1. Поможем кацапам вернуться в их болота
2. Вернем Крым татарам
3. Вернем Кубань УКРАИНЕ
4. Подпишем договор дружбы с китайцами на украинско китайской границе 😎😛😛
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Помогаю. Сравниваю Словакию и Украину и их законы
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Вы из Словакии? Да ладно. Наверняка сидите где нибудь в полтавской хрущёвке.
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Вашему мозгу трудно осознать что Украина имеет БЕЗВИЗ 😀😀😀
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Неужели, вы туристом приехали в Братиславу, и свободное время посвящаете постам в Цензоре? Потрясающе. Ведь как я понимаю, безвиз предоставлен для исключительно туристических поездок.
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А что так? Почему Родину покинули? Вы ведь Украину так любите, что всех вокруг пытаетесь унизить и оскорбить во имя этой любви. Или любовь к Украине на словах, а живём там где слаще и уютнее?
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их из Лахты не выпускают, куда оно вернётся )
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А что такое Лахта?
Вы ВАСЯ , лучше обратно на печь залезайте , чем на украинском Цензоре ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
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Это уже будут сталинские методы. Это как минимум не демократично.
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Украинскому обществу не нужны недоразвитые Они мешают Украине стать европейской страной .
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Что бы стать европейской страной, вы предлагаете провести депортацию собственных граждан по сталинским методикам? Вы не бредите?
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Гнилое место иначе не вылечить
Кацапы абсолютно не адаптируются в иные культуры.
Прибалтика правильно сделала что не давала им гражданства
Пусть сидят в своих болотах и едят кисели
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Я думаю это просто лахтинский тролль. У них методичка такая - украинцев выставлять нацистами и/или идиотами
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Да сам вы кацапский тролль. Я иногда вас почитываю .
При чём здесь нацисты? Вы то какрй нации, ВАСЯ?
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Я восторге, вы с Василием нашли друг друга. Ну просто родственные души.
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Я - украинской нации. Родом из Мелитополя. Там живут мои родители, и как минимум 5 поколений моих родственников родились и жили в Запорожье и области. А вот тебя я тоже периодически почитываю, и считаю ты просто тролль. Потому как нормальный цивилизованный человек не станет нести подобную ахинею. Про депортацию целых народов, строительство концлагерей и т.д. Но вот на лахтинские методички это очень похоже
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Василий, дайте ссылку, где можно почитать "лахтинские" методички? Крайне любопытно. Вы так уверенно говорите о них.
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Заходите на мою авторскую тему АВТОТЕМА . ( цензор) И другие темы. Там мы прорабатываем идеи для европейской независимой успешной Украины
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Нет, спасибо. Говорить о европейской независимой успешной Украине? Комиксы и фэнтэзи меня не интересуют.
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Значит москальь
И воспитание москальское.
А шо вы считаете - мне до фонаря.
Мои комменты на ваши мозги не рассчитаны- т к ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ СТАТЬ ЕВРОПЕЙЦЕМ
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А от такого тут писати не можна - за це "банять". Ми підтримуємо "нормандський формат" і виконання Мінських угод, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 3826
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Бог наказывает тоже. Так что не ёрничайте - а то и не заметите как беду себе накликаете.
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ЄС вітає позицію Росії щодо визнання результатів виборів в Україні і готовності до переговорів з новообраним президентом. Про це заявив прес-секретар єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле Петер Стано.

26 травня 2014г На засРашке что то поменялось за 6 лет? Или виноваты наши "папиредники" как говорят по Г+Г?
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За подписание минских соглашений причастные должны быть осуждены на солидные сроки. А если кому-то удастся их выполнить с наименьшими потерями для Украины - тому надо ставить памятник при жизни.
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Громче всех кричат "все пропало" те, кто уже свалил из Украины.
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еврокомисия идите на,,уй и дальше поддерживайте возвращение оккупанта Украины в структуры ЕС..н,,уй -это на мацкваабад,,,
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