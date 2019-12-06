 Ми підтримуємо "нормандський формат" і виконання Мінських угод, - Єврокомісія

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив представник із закордонних справ і політики безпеки в Європейській комісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"ЄС не є частиною "нормандського формату ". Єдине, що я можу сказати від імені ЄС, ми рішуче підтримуємо цей формат і ми рішуче підтримуємо виконання мінських угод. І ми закликаємо всіх залучених партнерів виконати всі їхні зобов'язання, які забезпечать реалізацію цієї угоди, оскільки в підсумку йдеться про людей в Україні", - заявив Стано.
Дуже добре - якщо це так.
ИЛИ ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Питарасы.
Какрй Нормандский формат? При чём тут Макрон с Меркель?
кто подписывал Будапешт? Пусть там переговоры по Украине и идут
Не хер на украинском сайте кацапские речи толкать
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Хотите рассказать,что переподключить управление ракетами невозможно?)
КРЫМ УКРАИНСКИЙ.
Выгнать кацапов и вернуть Крым татарам. ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО
2. Вернем Крым татарам
3. Вернем Кубань УКРАИНЕ
4. Подпишем договор дружбы с китайцами на украинско китайской границе 😎😛😛
Вы ВАСЯ , лучше обратно на печь залезайте , чем на украинском Цензоре ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
Кацапы абсолютно не адаптируются в иные культуры.
Прибалтика правильно сделала что не давала им гражданства
Пусть сидят в своих болотах и едят кисели
При чём здесь нацисты? Вы то какрй нации, ВАСЯ?
И воспитание москальское.
А шо вы считаете - мне до фонаря.
Мои комменты на ваши мозги не рассчитаны- т к ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ СТАТЬ ЕВРОПЕЙЦЕМ
26 травня 2014г На засРашке что то поменялось за 6 лет? Или виноваты наши "папиредники" как говорят по Г+Г?