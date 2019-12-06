 Ірландія планує в 2020 році відкрити посольство в Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр МЗС України.
Напередодні, 5 грудня, прем'єр-міністр Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене.
"Український міністр привітав наміри ірландської сторони відкрити в 2020 році Посольство Ірландії в Україні. Співрозмовники погодилися, що започаткування ірландської дипмісії відкриє нову сторінку в двосторонніх відносинах, створивши додаткові можливості для їхнього поступального розвитку на багатьох напрямах", - йдеться в повідомленні.
У МЗС додали, що сторони домовилися про кроки із подальшого розширення торговельно-економічних зв’язків, з огляду на успішний досвід діяльності ірландських компаній в Україні, зокрема міжнародного авіаперевізника Ryanair.
Також Вадим Пристайко подякував ірландському колезі за послідовну підтримку Дубліном суверенітету і територіальної цілісності України.
Молодцы, ирландцы, навели шороху.
А там и посольство Народной Республики Урал подтянется.
Хотя за Народную Республику Урал +++
https://www.youtube.com/watch?v=V5il1gXFmEY