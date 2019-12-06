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Все про:Ірландія (13) МЗС (1980) посольство (342) Пристайко (272)

 Ірландія планує в 2020 році відкрити посольство в Україні

Наступного року Дублін планує відкрити в Україні посольство Ірландії. Це створить додаткові можливості для розвитку двосторонніх відносин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр МЗС України.

Напередодні, 5 грудня, прем'єр-міністр Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене.

"Український міністр привітав наміри ірландської сторони відкрити в 2020 році Посольство Ірландії в Україні. Співрозмовники погодилися, що започаткування ірландської дипмісії відкриє нову сторінку в двосторонніх відносинах, створивши додаткові можливості для їхнього поступального розвитку на багатьох напрямах", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що сторони домовилися про кроки із подальшого розширення торговельно-економічних зв’язків, з огляду на успішний досвід діяльності ірландських компаній в Україні, зокрема міжнародного авіаперевізника Ryanair.

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Також Вадим Пристайко подякував ірландському колезі за послідовну підтримку Дубліном суверенітету і територіальної цілісності України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163885
 
 
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Лучше б безвиз открыли, гиннеса и джеймесона оригинального очень хочется
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Читал, что ирландцы хотят выйти из паспортного союза с британцами, в случае Брексита. В таком случае будет обычный Шенген.
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всё так. Шотландские сепары тоже грозятся выйти из Британии и вступить в ЕС и Шенген как отдельное государство.
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Ирландия научит как отставивать свои права - слово Ольстер мы ещё не забыли.
Молодцы, ирландцы, навели шороху.
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Надеюсь когда-нибудь откроется посольство Северной Ирландии.
А там и посольство Народной Республики Урал подтянется.
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помечтай, ага )
Хотя за Народную Республику Урал +++
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ребята, давайте по шустрее!! А то с Зеленским уже ничего и не надо будет открывать в 2020. Будет единое посольство в Маскве.
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