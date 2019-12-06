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Все про:побиття (489) смерть (3672) активіст (213) Артемівськ (77)

 Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський

Причиною жорстокого побиття бахмутського волонтера Артема Мірошниченка, який помер у лікарні, стало те, що він говорив українською.

Про це з посиланням на місцевих журналістів повідомляє активіст Павло Островський, інформує Цензор.НЕТ.

"Артема жорстоко побив 16-річний відморозок Микола Барабаш - студент педагогічного коледжу. Місцеві журналісти з'ясували, що приводом для нападу стало те, що Артем говорив українською", - написав він.

Островський також повідомив, що Барабаша відправили під домашній арешт.

""Найгуманніший" суддя Артемівського міськрайонного суду Олександр Любчик вирішив, що відморозкові, який жорстоко побив людину, цілком достатньо домашнього арешту", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помер активіст і волонтер з Бахмута Артем Мірошниченко, якого побили 29 листопада. ФОТО

Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти зясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163881
 
 
 Топ коментарі
 
Не Смерть волонтера в Бахмуте а Убийство Украинского Волонтера в Украине. Украинцев в Украине убивают за то что они украинцы. Вот такое Государство Украинское... Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский - Цензор.НЕТ 1031
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вот такой он, Дамбас! который всем нам очень нужен!
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Блін... 16-літній ватан відморозок.
Вбив за українську мову !
Це в українській державі вбивають за українську мову !!!
Потрібно НЕГАЙНО питання вирішувати.
Навіть жорсткими методами проводити українізацію.
Вже не знаю що ще робити.
Вічна пам'ять загиблому.
Вбиці - довічне.
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Зайшов на сайт коледжу, він оформлений українською, тут щось не те.
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так, пишуть на українській, бо так прикриваються, я звідти родом і знаю підноготну, спробуй на мові щось в магазині купити або в лікарні заговорити
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Може й ваша правда, я не був лише в двох обласних центрах України, Донецьку та Луганську.
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Заради таких от Мірошниченків він нам і потрібен. Не будьте егоїсткою.
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В Україні за українську вбивають. Може пора підтвердити страшилки рашапропу?
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Руській мір і жітєлі дамбаса. Скарєй інтєгріравать!
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Сайт Бахмутського педагогічного коледжу українською .
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Какой красивый молодой человек! Какой умный спокойный взгляд, совсем нетипичный житель Донбасса. Жаль до слез. На него можно было опереться в любой ситуации и без боязни подставить спину. Соболезнования родным.
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Лише заради його одного українці мають визволити всі окуповані території.
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П***ц. А суды выпустили убийц на волю. Все что нужно знать про ето государство.
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Вот такое "ущемление русскоязычных"...
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Результат порожніх гасел - поширення колаборації імперського шовінізму "російської федерації". Закономірно.
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Что самое страшное, так это то, что у убийцы украинская фамилия. Малороссы, вытравившие в себе все украинское, в своей ненависти к Украине переплюнули кацапов.
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Ще страшніше-шо воно вчителем буде ! ВЧИТЕЛЕМ !!!! Вчити ненавидіти все українске ! 4000 $ !!!!!
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Поки хлопців вбивають за мову,украінскіє рузькоязичниє патріоти Аваков і Касьянов будуть нам розказувати про "какаяразніца" і "насаждєніє украінского язика" !!!
(а новині вже третій день)
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Скорее всего ето было заказное убийство. Потому что суды не впервое не просто так выпускают етих убийц без наказания на свободу. Второй убийца был осужден всего лишь условным сроком за грабеж.
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Ну теперь уже можно, политическая ситуация поменялась... И ваАще, какая разница на каком языке каварить... Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський - Цензор.НЕТ 1137
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Для нормальных людей до лампочки, а в ватный мозг донбанутый годами с рашкиных экранов вкладывали.
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Кацапи безкарно вбивають українців в Україні.
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каленим залізом треба випалювати вату з України!!!!
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Павло Островський2 год
На сторінці судді Александр Любчик знайшов цитату, яка влучно описує стан правосуддя в Артемівському суді
Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський - Цензор.НЕТ 2305
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" .. там наши люди, и надо им помочь...погрузить в товарняки и отправить на ПМЖ на Кацапию !!!"
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Игорь Монахов , истина говорит твоими словами. Если те, кто будет у власти после Зеленского, не станут лишать гражданства и не подвергнут высылке из страны всю эту антигосударственную мразоту, Украину ждет еще не одно потрясение.
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Это как раз тот случай, когда такие организации как: С14, Азов, Свобода обязаны отреагировать. Кроме того, это экзамен/тест для зеленой секты и торчка лично. Если основной мотив был именно Украинский язык - отморозка нужно и жестко и публично наказывать.
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в Україні вбивають українців за українську мову...
це - незалежність?
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Отак всякій сволоті украінська мова поперек горла. Цьому бидлу теж не давали розмовляти на його собачому жаргоні і він вимушений був захищати право "разгаваривать на рускам". Без рішучих дій украінцям ще довгі роки терпіти таку наругу. А може пора силою на силу, зуб за зуб, як в Старому завіті?
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Які ж ви всі цинічні! Вбито хорошу людину, жорстоко вбито якимось покидьком, а ви в своїх коментарях стільки політичного бруду вилили одне на одного. Ви "заробітчани" у своїх партійних босів зовсім серця не маєте. Царство небесне патріоту. Треба зробити все, щоб ті обидва покидька отримали по повній.
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При чому зауважте хто побив? українофоб на прізвище БАРАБАШ, прізвище не зовсім російське..... От так і наплодили москалі цих манкуртів по всій Україні.... Вони не тільки на Сході такі.... повно таких є у Києві навіть....

А це відбувається тому, що багато українців й досі толерує всьому російському.... Ділить на україномовних українців та російськомовних українців... Хоча що це за українець, який пару слів українською не може звязати??? Це що... українська мова якась важка, як китайська? Ієрогліфами на письмі?

Є такі українські толерасти, що ділять росіян на наших, і не наших.... Так вам скажу немає таких росіян, які б толерували українській мові.... Самий найкращий лібераст і антипутівець - це в душі завжди закінчений українофоб, і нічим не відрізняється від цієї гадючої, російської вати... по відношенню до України,особливо її мови.....

В 2004 році, етнічний українець із Далекого Сходу, на прізвище Анатолій Кріль забажав відкрити УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ і УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР у Владивостоці...... Так москалі його просто ВБИЛИ....Це ще не були часи жорсткого путінського режиму, було при владі ще повно російських демократів і ліберастів.... І не найшлося жодного русского лібераста чи демократа, які б цю людину захистили.... або зробили розголос чи відкрили справу, що відбулося вбивство українця на грунті міжнаціональної ворожнечі.
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Залишаю посилання на віккі, якщо хто не вірить, що москалі можуть вбивати українців тільки за їхнє походження чи мову....
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кріль_Анатолій_Улянович
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Може спробувать систему заручник1в- кожного десятого расийскагаварящава......
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кожного десятого расийскагаварящава......дерусифікувати....
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Може спробувать систему заручник1в- кожного десятого расийскагаварящава......
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Зачем писать "избили", если его забили до смерти ?
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Бракує слів? То яку мову треба захищати, зедебіли?
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Ну і де наші славетні нефейкові націоналісти ?
Де ті свободівці, що так ******* горлати "Смерть ворогам!" ?
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Всем украиноязычным нужно выдавать огнестрельное оружие для самощащиты от ватных отморозков
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Думаю що цього виродка не відправлять на довічне увязнення. Українців в україні росіянам і їх посібникам можна вбивати повністю безкарно... Ось така вона українська зекоманда з своїми проросійськими прокурорами і суддями
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