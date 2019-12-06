 Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський

Про це з посиланням на місцевих журналістів повідомляє активіст Павло Островський, інформує Цензор.НЕТ.
"Артема жорстоко побив 16-річний відморозок Микола Барабаш - студент педагогічного коледжу. Місцеві журналісти з'ясували, що приводом для нападу стало те, що Артем говорив українською", - написав він.
Островський також повідомив, що Барабаша відправили під домашній арешт.
""Найгуманніший" суддя Артемівського міськрайонного суду Олександр Любчик вирішив, що відморозкові, який жорстоко побив людину, цілком достатньо домашнього арешту", - написав він.
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(а новині вже третій день)
На сторінці судді Александр Любчик знайшов цитату, яка влучно описує стан правосуддя в Артемівському суді
це - незалежність?
А це відбувається тому, що багато українців й досі толерує всьому російському.... Ділить на україномовних українців та російськомовних українців... Хоча що це за українець, який пару слів українською не може звязати??? Це що... українська мова якась важка, як китайська? Ієрогліфами на письмі?
Є такі українські толерасти, що ділять росіян на наших, і не наших.... Так вам скажу немає таких росіян, які б толерували українській мові.... Самий найкращий лібераст і антипутівець - це в душі завжди закінчений українофоб, і нічим не відрізняється від цієї гадючої, російської вати... по відношенню до України,особливо її мови.....
В 2004 році, етнічний українець із Далекого Сходу, на прізвище Анатолій Кріль забажав відкрити УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ і УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР у Владивостоці...... Так москалі його просто ВБИЛИ....Це ще не були часи жорсткого путінського режиму, було при владі ще повно російських демократів і ліберастів.... І не найшлося жодного русского лібераста чи демократа, які б цю людину захистили.... або зробили розголос чи відкрили справу, що відбулося вбивство українця на грунті міжнаціональної ворожнечі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кріль_Анатолій_Улянович
Де ті свободівці, що так ******* горлати "Смерть ворогам!" ?