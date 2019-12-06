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 Суспільство
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Все про:УПЦ МП (568) ПЦУ (479)

 УПЦ МП розірвала відносини з церквами Греції та Олександрії, які визнали Православну Церкву України

Українська православна церква Московського патріархату розірвала церковне спілкування з Православною Церквою Греції і Олександрійським патріархатом через визнання ними автокефалії Православної церкви України.

Це рішення було ухвалено на засіданні Священного Синоду УПЦ МП 6 грудня інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу ВВС.

"Члени Синоду, подякувавши ієрархам, духовенству і мирянам Елладської та Олександрійської церков, які не підтримали антиканонічних дій і не увійшли в молитовне спілкування з розкольниками, з сумом констатували, що подальше перебування Української православної церкви в євхаристичному спілкуванні з предстоятелями Елладської та Олександрійської помісних православних церков, а також з ієрархами та кліриками цих церков, які матимуть євхаристичне спілкування з представниками "ПЦУ", є неможливим", - йдеться у рішенні.

Воно означає, що вірянам УПЦ МП не можна буде причащатись у храмах цих церков, а священникам та єпископам співслужити.

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Російська православна церква раніше також ухвалила рішення про розрив спілкування з церквою Греції (зберігши з окремими єпископами), проте офіційного рішення розірвати спілкування з Олександрійським патріархатом не ухвалювала.

Зате патріарх Кирило перестав поминати патріарха Олександрії Феодора, що фактично може означати розрив відносин.

Раніше церква Еллади і один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

За словами предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, він на початку січня поїде проводити спільне служіння в Олександрійський Патріархат, а потім до настоятеля церкви Греції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163880
 
 
 Топ коментарі
 
Попутного ветра, сектантам КГБ - РПЦ!
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З Богом вони розірвали відношення, все інше технічний процес.
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Гниле саме відпадає.
Це благословіння Господнє.
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Попутного ветра, сектантам КГБ - РПЦ!
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Иерархи Греческой и Александрийской православных церквей наверное сильно страдают из-за обиды кацапско-ФСБшных попов...
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Не стоит недооценивать силу врага. ФСБшные попы, имеющие в своем распоряжении ресурсы ФСБ РФ - очень даже влиятельные.
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Ишь, корёжит бесов. Со святыми упокой!
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Это да - как сказал один не очень великий - Армія, мова, віра )))
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Зачем произносите слова,смысл которых на понимаете?
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А тобі бєніні коблики смачніші... Ну, на колір і смак фломастери різні.
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"Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок!..."
У армян поговорка, по этому случаю, имеется, ещё более точная: "Скисло молоко у курда - он на весь свет обиделся...".
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Проруснявые сектанты думают, что это кого-то интересует?
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Так они скоро в отместку уйдут в Мусульманство.
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кто нибудь на цензоре хоть раз причащался?
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Лахта, палімся УПЦ МП розірвала відносини з церквами Греції та Олександрії, які визнали Православну Церкву України - Цензор.НЕТ 9309
«Тхір

кто нибудь на цензоре хоть раз причащался

«Тхір

вау
а что это такое

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ваш бог туПин.... в долгий путь крепостные........
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Скоро сектанты-самозванцы будут с мусульманами 1 на 1.
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Гниле саме відпадає.
Це благословіння Господнє.
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А ты кончита не только в политике и истории спец, а и в духовной жизни ты знаток.
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Московская секта КГБ пошла в раскол Православия.
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З Богом вони розірвали відношення, все інше технічний процес.
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Это называется "назло маме отморожу уши".
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Скільки ще будуть кацапсько-феесбешні тварюки УПЦ МП сидіти в Києво-Печерській Лаврі? Це сором і ганьба всій Україні і кожному українцеві - ворог в історичній святині в центрі столиці воюючої країни... Ганьба народу який спокійно це сприймає.
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Это как же чинуши и олигархи рашки без Афона то?!!!!
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Ну звыняйте... Признаю - Я в этом не бум бум....
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Там своя ієрархія, історія церкви ще той трилер.
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Пост попа УПЦ МП.))) Про патріарха АЖ 54-х країн, с.ка!!!
Олег Точинський

30 вересня 2018 р.

Патріарх 54-х країн
Не знаю, як вам, але особисто для мене візит і перебування Олександрійського патріарха в Україні, його слова підтримки та несподівана дружність, - немов ковток свіжого повітря у всій цій "ромейській" затхлості, яка останні місяці шириться країною. Я би дуже хотів не помилитись в цій людині та в його намірах. І те, що я бачу на даний час - мене дещо втішає.

Чому? Ну, по-перше, Олександрійський патріарх - другий за честю у Диптиху (хоча це - не найголовніше). По-друге, Олександрійська кафедра - одна з найдревніших, навіть древніша за ту, яку прийнято визнавати першою по честі (особисто для мене це щось таки значить). По-третє, сам по собі візит Ієрарха такого рівня в Україну пробиває ту мовчазну стіну, яка до цих пір існувала в усій цій ситуації. Тобто, помісні Церкви почали не просто висловлювати стурбованість порушенням канонічного порядку в Україні, але й почали реагувати.
Далі. Сьогодні за Богослужінням молились також представники єпископату Антіохійської та Болгарської Православних Церков. Що це означає? Як мінімум те, що Предстоятелі цих кафедр направили своїх протеже, аби вони побачили ситуацію "без купюр",такою, яка вона є насправді. І, здається мені, вони таки побачили реальну картину. Особливо, враховуючи події цих днів у Івано-Франківській єпархії УПЦ і те шалене інформаційне нагнітання, яке продукують у більшості ЗМІ по відношенню до Української Православної Церкви.
Особисто мене дуже дивує, чому ті, хто так раптово почав претендувати на церковне батьківство в Україні, не виявляють подібної відкритості і щирості? Чому той, хто почав розкидатись автокефаліями, не приїде особисто, не сяде з усіма за стіл перемовин і не вислухає аргументи усіх сторін? Те, що вони роблять зараз, нагадує притчу про Доброго Пастиря. Тобто, вони прийшли сюди з певними претензіями, але "вівці" не знають їхнього голосу і не відгукуються на нього. Здається, саме тому їм доводиться діяти як тим, хто "татіє суть", проводячи якісь там таємні зустрічі, не роблячи цього відкрито і публічно.
Подивіться, з якою щирістю православний український нарід зустрів Патріарха Феодора. Просто порівняйте. Співставте. Він не пішов у високі кабінети, шукаючи політичних кроків вирішення ситуації. Не проводив жодних зустрічей з міністрами різних напрямків та членами партій. Він приїхав, і перше, що зробив - звершив Богослужіння. А потім ще, і ще, і ще. А де служили згадані вище? Хтось щось чув? Тобто, як на мене, цим проявляється сам дух підходу до вирішення ситуації. Яким духом діє Патріарх Олександрійський? Як мінімум, духом братерства та любові.
І останнє. Просто заради загального розвитку. Олександрійський патріархат обіймає собою аж 54 країни африканського континенту, а сама ця Церква є другою (UPD. каюсь - третьою) за чисельністю православних віруючих у світі. Більшість з тих патріархатів, які діють на території Африки або дохалкідонські, або інспіровані РКЦ. Решта, попри масу відмінностей у поглядах на життя, традиції та інші речі, залишаються у лоні Православної Церкви з Олександрійським патріархом на чолі. Така от штука.
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У Бога хорошее чувство юмора, но нервы уже сдают, походу, даже у Всевышнего.
Взял бы психанул, да стёр с лица Земли эти мокшанские болота.
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УПЦ МП - Гундяевские, кацапские недобитки, бесы в рясах, фактически вражеская диверсионная структура с разветвленной агентурной сетью.
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