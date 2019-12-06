 "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Кореспонденту" заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.
Вона розповіла, що ухвалена стратегія розвитку і функціонування "Приватбанку" передбачає, що через п'ять років після націоналізації його потрібно приватизувати і знову передати в приватні руки.
"Коли 52% активів банківського сектору перебуває в держвласності - це в принципі нездорова ситуація для ринкової економіки. Планів про злиття з "Ощадбанком" немає, ми такий варіант не обговорюємо і обговорювати не будемо", - наголосила Маркарова.
За словами Маркарової, "Приватбанк", а також "Укргазбанк" будуть повністю повернуті на приватний ринок.
"В "Укргазбанку" вже розпочато процес залучення Міжнародної фінансової корпорації, з якою ми готуватимемо банк до повного продажу. "Приватбанк" почнемо готувати до приватизації, як тільки зможемо. Щодо "Ощадбанку" тривають переговори з ЄБРР про часткове входження в капітал банку. А від новообраної наглядової ради "Укрексімбанку" ми поки що чекаємо нову стратегію", - заявила вона.
Just a bare fact: наша IT-корпорація (з доволі серйозним статусом у своєму секторі) оперативно розриває співпрацю з Приватбанком та переходить на обслуговування в іншому банку.
Причина - отримана інсайдерська інфа. І так, кажу впевнено: без серйозних підстав (просто через паніку) керівництво не прийняло б таке рішення, пов'язане з геморойною процедурою. Повторюю - рівень large scale business, не "стартап-однодневка".
Читатели Financial Times назвали Гонтареву одной из самых влиятельных женщин 2019 года.
Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин мира в 2019 году по версии читателей Financial Times.
Каждый декабрь издание посвящает один выпуск FT Weekend Magazine самым влиятельным женщинам года.
«Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывшая управляющая Национального банка Украины, которая сталкивалась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее расследования коррупции в Украине», - отметили комментаторы издания.
"а Гонтарева там ничего не говорила про это?"
В указанной редакционной статье об этом не сообщалось.
а чиновникам хочеться все розпродати з відкатами..
Куди поділася різниця у 22.5 млрд.грн?