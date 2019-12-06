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 Політика України, Економіка
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Все про:Ощадбанк (46) приватизація (174) Укргазбанк (12) Приватбанк (352) Маркарова (91)

 "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова

Стратегія розвитку і функціонування "Приватбанку" передбачає його приватизацію і передачу в приватні руки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Кореспонденту" заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

Вона розповіла, що ухвалена стратегія розвитку і функціонування "Приватбанку" передбачає, що через п'ять років після націоналізації його потрібно приватизувати і знову передати в приватні руки.

"Коли 52% активів банківського сектору перебуває в держвласності - це в принципі нездорова ситуація для ринкової економіки. Планів про злиття з "Ощадбанком" немає, ми такий варіант не обговорюємо і обговорювати не будемо", - наголосила Маркарова.

За словами Маркарової, "Приватбанк", а також "Укргазбанк" будуть повністю повернуті на приватний ринок.

"В "Укргазбанку" вже розпочато процес залучення Міжнародної фінансової корпорації, з якою ми готуватимемо банк до повного продажу. "Приватбанк" почнемо готувати до приватизації, як тільки зможемо. Щодо "Ощадбанку" тривають переговори з ЄБРР про часткове входження в капітал банку. А від новообраної наглядової ради "Укрексімбанку" ми поки що чекаємо нову стратегію", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін передав "Приватбанк" уряду, - НБУ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163879
 
 
 Топ коментарі
 
Приват прибыльный банк. Прибыль от которого идёт в бюджет. Продадут, опять будут показывать убытки. И соответственно налогов 0. Это просто какие то "краснокнижные долбоёбы".
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Просто трохи інфи. З міркувань прописаної у корпоративних правилах конфіденційності, а також анонімності жодних назв та іншої конкретизації не буде.
Just a bare fact: наша IT-корпорація (з доволі серйозним статусом у своєму секторі) оперативно розриває співпрацю з Приватбанком та переходить на обслуговування в іншому банку.
Причина - отримана інсайдерська інфа. І так, кажу впевнено: без серйозних підстав (просто через паніку) керівництво не прийняло б таке рішення, пов'язане з геморойною процедурою. Повторюю - рівень large scale business, не "стартап-однодневка".
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**** ну нахе..а так врать они думают все что они говорят народ примет за чистую монету марионетки на ни точках Вы а не гос служащие продажные прости господи Ваше имя
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Новость в тему.

Читатели Financial Times назвали Гонтареву одной из самых влиятельных женщин 2019 года.

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин мира в 2019 году по версии читателей Financial Times.

Каждый декабрь издание посвящает один выпуск FT Weekend Magazine самым влиятельным женщинам года.
«Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывшая управляющая Национального банка Украины, которая сталкивалась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее расследования коррупции в Украине», - отметили комментаторы издания.



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все эти читатели могут её хоть в дёсна зацеловать) ты скажи лучше, Приват успеет отбить 150 с лишним млрд. за 5 лет, ну + приватизация? там не пишут про это? а Гонтарева там ничего не говорила про это?
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Оценивали не только читатели, но и редакция Financial Times.

"а Гонтарева там ничего не говорила про это?"

В указанной редакционной статье об этом не сообщалось.
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ничего не говорилось, то понятно, раз так оценивали)
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Вы будете отрицать, что на Западе у нее репутация очень отличается от репутации Бени?
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я не буду отрицать того, что мне плевать на их репутацию на западе)
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Ваше нежелание ответить на мой вопрос уже довольно красноречиво.
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какое красноречие? о чём мы?) почему меня должна волновать репутация частных лиц, особенно тех, кто живёт\работает за пределами Украины?
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А редакция financial times володіє своїм особливим статусом по розслідуванню переслідувань чесних борців з корупцією? Що за пустослівні твердження?
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Ух ты.. Банк, который стабильно приносит миллиарды прибыли.. отдать в частные руки... Государству миллиарды не нужны.. оно и так богатое... По-моему всю клоунскую команду нужно просто вешать на майдане. Не сажать, а именно вешать.
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нафига??? пусть до конца керуе...зебилам пусть трэш будет
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он ещё не принёс никакой прибыли, там только убытки после национализации, напомню тебе про 5,5 млрд. дол.
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Как это никакой прибыли? Банк в прошлом году заработал 20 млрд.
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вот когда перекроют в сумме 5,5 млрд. дол, тогда начнём говорить о прибыли
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Интересно как они сначала "приватизируют" а потом "отдадут в частные руки" "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4080
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Ха Евреи отжали банк у Еврея и продали Еврею - фантасмагория )))
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а народное бабло, которое барыга туда втюхал, "приватизаторы" будут возвращать или оно уже "накрылось медным тазом"!?
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у бені вже потекли слюни..

а чиновникам хочеться все розпродати з відкатами..
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БЛ Начинаешь верить что евреи это двигатель прогресса и основное звено капитализма на земле)))
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даже добавлю вечный двигатель капитализма)))
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Ахаха афера под прикрытием государства!!! Никто ж не наказан, правда?)))) только граждане за все заплатили (высокой инфляцией и налогами)
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Приват банк прибуток 6,1 млрд грн.у 2018-му році і 28.6млрд. прибуток у 2019-му.
Куди поділася різниця у 22.5 млрд.грн?
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