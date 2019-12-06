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Все про:ВР (6292) законопроект (873) спорт (792)

 Рада підтримала в першому читанні зміни до Закону про фізкультуру і спорт

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2077 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2077 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

За прийняття законопроєкту за основу проголосувало 279 народних депутатів.

Документом пропонується доповнити чинний закон "Про фізичну культуру і спорт" низкою нових норм, що стосуються насамперед діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

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Так, зазначені організації зможуть:

- представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах і гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях;

- організовувати і проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи;

- отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до Закону.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати IX скликання Іван Крулько, Андрій Кожем'якін, Анжеліка Лабунська, Михайло Цимбалюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163871
 
 
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це чудово! тепер кожен зможе записувати відео звернення з бігової дорожки))
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интересно сколько депутатов подтянутся 3 раза.
от начнем с юзика....
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Больше, больше добровольных товариществ ДОСААФа, а главное - финансировать их за счёт бюджета!
А сколько там приятных рабочих мест откроется...
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Збудуйте ліпше більше простих спортивних майданчиків.
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Бачу, що в нас з'явився новітній "друґ фізкультурніков"
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Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четире!
Бодрость духа, грация и пластика
Общеукрепляющая ,
Если жив пока еще - гимнастика!
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