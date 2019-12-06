 Рада підтримала в першому читанні зміни до Закону про фізкультуру і спорт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2077 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.
За прийняття законопроєкту за основу проголосувало 279 народних депутатів.
Документом пропонується доповнити чинний закон "Про фізичну культуру і спорт" низкою нових норм, що стосуються насамперед діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.
Так, зазначені організації зможуть:
- представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах і гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях;
- організовувати і проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи;
- отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до Закону.
Ініціаторами законопроєкту є народні депутати IX скликання Іван Крулько, Андрій Кожем'якін, Анжеліка Лабунська, Михайло Цимбалюк.
от начнем с юзика....
А сколько там приятных рабочих мест откроется...
Не спешите, три-четире!
Бодрость духа, грация и пластика
Общеукрепляющая ,
Если жив пока еще - гимнастика!