 Рада підтримала в першому читанні зміни до Закону про фізкультуру і спорт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2077 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

За прийняття законопроєкту за основу проголосувало 279 народних депутатів.

Документом пропонується доповнити чинний закон "Про фізичну культуру і спорт" низкою нових норм, що стосуються насамперед діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

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Так, зазначені організації зможуть:

- представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах і гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях;

- організовувати і проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи;

- отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до Закону.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати IX скликання Іван Крулько, Андрій Кожем'якін, Анжеліка Лабунська, Михайло Цимбалюк.