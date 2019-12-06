 Рада наступного тижня продовжить "серіал" зі звільненням Яременка, - Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що "на наступному тижні будемо продовжувати цей серіал". Корнієнко заявив, що ця історія вже схожа "на мелодраматичний серіал про комітет закордонних справ з елементами трилера".

Він додав, що не знає, чому Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР вирішив голосувати за звільнення Яременка з посади голови комітету і призначення Єлизавети Ясько на цю посаду однією постановою.

Корнієнко сказав, що наступного разу "для експерименту зробимо дві постанови". Він зазначає, що частина депутатів фракції повідомила, що вони не хочуть голосувати за відставку Яременка, але водночас хочуть голосувати за призначення Ясько. А інша частина фракції готова була голосувати за звільнення Яременка, але не хотіла підтримувати кандидатуру Ясько.

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За його словами, оскільки постанова була одна з двох питань, то і не було рішення з цього питання.

Корнієнко підтвердив, що під час внутрішнього праймеріз, 6 кандидатів претендувало на посаду голови комітету, але найбільшу підтримку здобули Галина Михайлюк та Єлизавета Ясько. У той же час, він зазначив, що справді більшість депутатів фракції підтримали кандидатуру Михайлюк, але перемогла Ясько, оскільки її кандидатуру підтримав, крім частини депутатів, ще й Офіс Президента.

Корнієнко також зазначив, що буде ще раз проведено праймеріз на посаду голови комітету серед народних депутатів фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

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