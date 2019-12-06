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 Політика України
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Все про:ВР (6292) Яременко Богдан (88) Корнієнко (82) Єлизавета Ясько (12)

 Рада наступного тижня продовжить "серіал" зі звільненням Яременка, - Корнієнко

На наступному пленарному тижні парламент повернеться до "серіалу" зі звільненням Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що "на наступному тижні будемо продовжувати цей серіал". Корнієнко заявив, що ця історія вже схожа "на мелодраматичний серіал про комітет закордонних справ з елементами трилера".

Він додав, що не знає, чому Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР вирішив голосувати за звільнення Яременка з посади голови комітету і призначення Єлизавети Ясько на цю посаду однією постановою.

Корнієнко сказав, що наступного разу "для експерименту зробимо дві постанови". Він зазначає, що частина депутатів фракції повідомила, що вони не хочуть голосувати за відставку Яременка, але водночас хочуть голосувати за призначення Ясько. А інша частина фракції готова була голосувати за звільнення Яременка, але не хотіла підтримувати кандидатуру Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

За його словами, оскільки постанова була одна з двох питань, то і не було рішення з цього питання.

Корнієнко підтвердив, що під час внутрішнього праймеріз, 6 кандидатів претендувало на посаду голови комітету, але найбільшу підтримку здобули Галина Михайлюк та Єлизавета Ясько. У той же час, він зазначив, що справді більшість депутатів фракції підтримали кандидатуру Михайлюк, але перемогла Ясько, оскільки її кандидатуру підтримав, крім частини депутатів, ще й Офіс Президента.

Корнієнко також зазначив, що буде ще раз проведено праймеріз на посаду голови комітету серед народних депутатів фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми трохи не підготувалися", - Арахамія заявив, що питання відставки Яременка повторно винесуть на розгляд фракції "СН"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163869
 
 
 Топ коментарі
 
Ці циркачі купол переплутали.
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В українській мові немає слова "купол". Натрмість є " баня".
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За законами жанру треба підкоритися без табу.
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А баби голі з Яременом там будуть? Бажано, щоб всі дешеві були та без табу. І ніяких там ківі з його сороміцькими "забавами" 😃
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Як примітивно, як бездарно мужик спалився - поставив хрест на своїй такій перспективній кар'єрі!....Як корисно мужикам думати! Особливо коли ти займаєш важливу посаду. Не ввімкнув мізки - і все пішло догори дригом.
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Зебобы они такие:
Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько.Источник: https://censor.net.ua/n3163869

Вы, .ляди или штаны оденьте или крестик снимите. Задолбал это ваш сериал, который длится уже почти год.
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А шо ж так быстро? Петикам ещё 4 года терпеть. И, скорее всего, намного дольше...
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Яременко людина Коломойського.
Вони нічого йому не зроблять, все це надування мильних бульбашок.
Все буде так, як сказав Коломойський, а Яременко нарешті здійснить свою мрію, знайде собі повію-утриманку, оформить її "помічником" і за її послуги буде держава платити.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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"Корниенко сказал, что "в следующий раз для эксперимента сделаем два постановления". Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько."

О Великий Макаревич!

Нас мотает от края до края,
По краям расположены двери,
На последней написано: «Знаю»,
А на первой написано: «Верю».
И, одной головой обладая,
Никогда не войдёшь в обе двери:
Если веришь - то веришь, не зная,
Если знаешь - то знаешь, не веря.
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Нашли проблему... Да закройте ложу для журналистов, а зал заседаний оборудуйте шторками! "Приспичило" депутату - шторки задвинул, и делай, что хочешь... Хочешь - дрочи, хочешь - кокс нюхай, хочешь - "ширяйся, хочешь - с проститутками общайся, хочешь - "помощницу депутата", перед собой, на колени ставь, хочешь раком... Да! Забыл!!! нужны рулончики скотча... "Помощнице" рот заклеивать, а то отсутствие звукоизоляции может создать "парламентский кризис" - стоны и крики могут восприняты спикером и оппозицией как крики "Ганьба!"
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этот Чубака после скандала должен был сам написать заявление об уходе, так нет, он ещё что то там оправдывался и дальше врал. Гнать ссаными тряпками этого брехуна
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Депутана можна тільки висунути, а назад присунути - вже зась!
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