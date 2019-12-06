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 Політика України
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Все про:Зеленський (3790) День Збройних сил України (6) ЗСУ (393)

 Зеленський на Донбасі присвоїв почесні найменування бойовим підрозділам. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями Операції об'єднаних сил у Донецькій області вручив бойовий прапор, а також присвоїв почесні найменування військовим частинам.

Президент вручив бойовий прапор командиру 46-го окремого штурмового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України В'ячеславу Власенку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Крім того, Глава держави вручив стрічки до бойових прапорів командирам військових частин.

Також читайте: Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку

46-й окремий штурмовий батальйон 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ отримав почесне найменування "Донбас". Стрічку з почесним найменуванням вручено командиру батальйону полковнику В’ячеславу Власенку.

19-й ракетній бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Свята Варвара". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Федір Ярошевич.

201-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Пилипа Орлика". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Валентин Петрушенко.

73-му Морському центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені кошового отамана Антіна Головатого". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади, капітан І рангу Юрій Сидоренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації. ФОТОрепортаж

Ім'я Героя України полковника Тараса Сенюка присвоєно 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Стрічку з почесним найменуванням отримав командир батальйону майор Святослав Заїць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163868
 
   
 Топ коментарі
 
Ну спасибо, что пока не переименовали 95-ку в "95 квартал". Зеленский на Донбассе присвоил почетные наименования боевым подразделениям - Цензор.НЕТ 4298
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Воно було там в Донецькій області?!! - Та не смішіть людей. А то чому ж тоді ззаду за говнокамандущім київські багатоверхівки скрізь сітку видніються? 😁
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Как может адекватній человек, тем более военный, жать руку этому....
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Как может адекватній человек, тем более военный, жать руку этому....
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потому что военный- не порохнявый серун в интернетиках
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Ну спасибо, что пока не переименовали 95-ку в "95 квартал".
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На честь сівохо-юзіковської операції!
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У Порошенко було п*ять років щоб перемогти путіна, вийти на кордон з РФією, повернути Донбас і Крим, побудувати сильну Україну, перемогти корупцію і стати великим українським політиком. Але він обісрався. Тож хай пере штанці і не заважає іншим.
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Обісрався у твої штані. Перевір негайно.
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все таки такие мероприятия нужно проводить без посторонних.
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Дивина: при сивому "пєтріоті" добровольці П"ЯТЬ РОКІВ не вважалися учасниками бойових дій. Цей статус вони отримали лише при "малоросі" Зеленському.
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Воно було там в Донецькій області?!! - Та не смішіть людей. А то чому ж тоді ззаду за говнокамандущім київські багатоверхівки скрізь сітку видніються? 😁
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Зеленський з ****** просто угорають із наших військовослужбовців.

Принизили так принизили...
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Спец батальен 95 Анала....
Рота Вечернего квартала...
Полк имени Криворожских ХОХОТУЛЕК...
Звено НЕ ЛОХОВ...
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Военных на чествовании 100% разоружыли и взяли под снайперский прицел...
Бубочка боится что ему на плацу вручат повестку?))))
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За 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол, в валюте! Это больше чем военный бюджет РФ со всеми скрытыми статьями, причём бюджет в рублях. Украинцы полностью оплатили войну
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Ну тут можна по різному рахувати, за 28 років московія заплатила за транзит стільки, що можна вбити 100 млн росіян.
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вместо современного оружия - новые флаги...... чтож если населения и солдаты позволяют так унижать себя
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Добре хоч це. Хоча, як на мене, зі "Святою Варварою" трохи передали куті меду. Утім, може це має певний сенс.
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Из поздравления Янелоха ВСУ -Ни слова про победу -Ни слова про НАТО -Ни слова про междунардную помощь Зато вы все теперь знаете,что Армия Украины выстояла только благодаря Янелоху и его заботам
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От мені цікаво, що у тій людини всередині, коли вона, чотири рази уклоніст, вручає бойові прапори та стрічки воїнам?
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«Страх и ненависть в Ласт-Вегасе». Пам'ятаєте їх чумаданчік? У Зе теж такий є.
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А "продажные клоны 95 квартала " что его не присвоили присвоили как почетное наименование боевым частям... ?
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Все эти "почетные" именования - совок! Вы ж в НАТУ типа стремитесь. А Мадонна, которую знает весь мир так и не получила "заслуженной артистки США"!
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