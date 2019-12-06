 Глава Держгеонадр Опімах презентував інвестиційний атлас надрокористувача України та анонсував перші аукціони в березні

Глава Державної служби геології і надр (Держгеонадра) Роман Опімах презентував інвестиційний атлас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу прав на розробку ділянок у межах цієї ініціативи в березні 2020 року, передає УНІАН.

Як повідомив Опімах на пресконференції в Кабінеті міністрів, атлас представляє собою інтернет-платформу, на яку будуть завантажуватися об'єкти для інвестування. "Вони будуть розподілені по шести кошиках за типом корисних копалин. Три кошики в нас на сьогоднішній момент вже включають майже 60 об'єктів для інвестування у сфері видобутку вуглеводнів, металевих і неметалевих руд. Місце ще у трьох кошиках вакантне: це підземні води, горючі корисні копалини і дорогоцінне каміння", - пояснив Опімах. Він також додав, що розкриттю потенціалу останнього кошика буде сприяти ухвалення в Україні закону про легалізацію видобутку бурштину. За словами Опімаха, вже в березні 2020 року Держгеонадра розраховують на перші аукціони, які відбудуться за запланованим графіком. "З понеділка (9 грудня. - Ред.) усі охочі матимуть два місяці на те, щоб ініціювати ділянки зі списку або номінувати будь-яку ділянку на найближчий аукціон. Через два місяці відбудеться фіналізація підготовки лотів, служба підготує аукціонний пакет, визначить остаточну ціну та вартість геологічної інформації, і відкриє аукціон", - сказав він. З профайлом кожної ділянки, в якому зазначені загальні відомості і координати, мінімальні вимоги до програми робіт та паспорт родовища, можна ознайомитися на сайті Держгеонадр. Також Опімах розповів про плани з просування таких лотів серед потенційних інвесторів за кордоном. "На наступному тижні запланована робоча поїздка в Лондон, де буде зустріч із більш ніж 70 інвесторами. Ми запропонуємо їм три об'єкти, конкурс з якими вже розпочався", - сказав він, додавши, що загальна площа цих об'єктів дорівнює 3,5 тис. квадратних кілометрів.

"Хочу акцентувати, що інвестиційний атлас - це тільки частина урядової політики "відкритих дверей", яка націлена на залучення інвесторів, зокрема іноземних, для розвитку ресурсного потенціалу України", - зазначив Опімах.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Державній службі геології та надр підготувати максимальну кількість спецдозволів на користування надрами для виставлення на аукціони.