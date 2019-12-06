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 Політика України, Суспільство
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Все про:Держгеонадр (45) Опімах (2)

 Глава Держгеонадр Опімах презентував інвестиційний атлас надрокористувача України та анонсував перші аукціони в березні

За словами Романа Опімаха, ця ініціатива є частиною урядової політики "відкритих дверей", яка націлена на залучення інвесторів.

Глава Державної служби геології і надр (Держгеонадра) Роман Опімах презентував інвестиційний атлас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу прав на розробку ділянок у межах цієї ініціативи в березні 2020 року, передає УНІАН.

Як повідомив Опімах на пресконференції в Кабінеті міністрів, атлас представляє собою інтернет-платформу, на яку будуть завантажуватися об'єкти для інвестування. "Вони будуть розподілені по шести кошиках за типом корисних копалин. Три кошики в нас на сьогоднішній момент вже включають майже 60 об'єктів для інвестування у сфері видобутку вуглеводнів, металевих і неметалевих руд. Місце ще у трьох кошиках вакантне: це підземні води, горючі корисні копалини і дорогоцінне каміння", - пояснив Опімах. Він також додав, що розкриттю потенціалу останнього кошика буде сприяти ухвалення в Україні закону про легалізацію видобутку бурштину. За словами Опімаха, вже в березні 2020 року Держгеонадра розраховують на перші аукціони, які відбудуться за запланованим графіком. "З понеділка (9 грудня. - Ред.) усі охочі матимуть два місяці на те, щоб ініціювати ділянки зі списку або номінувати будь-яку ділянку на найближчий аукціон. Через два місяці відбудеться фіналізація підготовки лотів, служба підготує аукціонний пакет, визначить остаточну ціну та вартість геологічної інформації, і відкриє аукціон", - сказав він. З профайлом кожної ділянки, в якому зазначені загальні відомості і координати, мінімальні вимоги до програми робіт та паспорт родовища, можна ознайомитися на сайті Держгеонадр. Також Опімах розповів про плани з просування таких лотів серед потенційних інвесторів за кордоном. "На наступному тижні запланована робоча поїздка в Лондон, де буде зустріч із більш ніж 70 інвесторами. Ми запропонуємо їм три об'єкти, конкурс з якими вже розпочався", - сказав він, додавши, що загальна площа цих об'єктів дорівнює 3,5 тис. квадратних кілометрів.

"Хочу акцентувати, що інвестиційний атлас - це тільки частина урядової політики "відкритих дверей", яка націлена на залучення інвесторів, зокрема іноземних, для розвитку ресурсного потенціалу України", - зазначив Опімах.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Державній службі геології та надр підготувати максимальну кількість спецдозволів на користування надрами для виставлення на аукціони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163867
 
 
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Щось останнім часом дуже багато дивних прізвищ, таке враження, що українці кудись зникли.
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Украинцы сами виноваты.Это смешно,подарить свою страну чужинцам.
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Українці зникли між першим та другим туром. Всі, як у казці про Попелюшку, перетворилися на совків. Глава Держгеонадр Опімах презентував інвестиційний атлас надрокористувача України та анонсував перші аукціони в березні - Цензор.НЕТ 8103
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Они реально собираются досидеть до марта? ))) Нет ребятишки, Тель Авив так Тель Авив, как сказал "класик".
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торговать народным добром дело прибыльное
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Доречі, у Богуславському суді зараз розглядають цікаву справу. Позов представників тер.громади до держави. Так як надра України- народне надбання, то держава повинна якось з народом ділитись. Наголос робиться на те, щоб тер.громадам виділялась певна кількість е/е. Побачимо як буде
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"атлас представляет собой интернет платформу"

Никакой платформы не вижу. Вижу распечатку в руках Махи одетой.
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