EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  697  8
Все про:ВР (6292) електронні документи (44) Корнієнко (82)

 Ми розширили законодавчу базу до того, що тепер електронні звернення громадян мають силу, - Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що законопроєктом №2260 народні депутати внесли зміни в майже 50 законів.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

Серед внесених змін - урегулювання звернення громадян.

"Перше - це щодо звернень громадян, скарг, взаємодії з органами влади. Ми розширили фактично законодавчу базу до того, що фактично тепер електронні звернення мають силу. Якщо громадянин написав звернення до мене як до народного депутата на email, то тепер це має таку ж законну силу, якби він це зробив за допомогою листа з маркою", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців

Також законопроєкт вносить зміни до законів про державну службу.

"Ми врегулювали, хто в якому органі є керівником державної служби, хто може преміювати, хто може робити дисциплінарні стягнення, як має поліпшуватися ситуація з відбором держслужбовців", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163864
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кто тут сегодня говорил шо только на бумаге?
жалуйтесь сукины дети,жалуйтесь ...
 показати весь коментар
 
ч. 6 ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).
не важко бути "новатром", якщо взагалі не знати законів за якими живе країна. для невігласа та зедепутата все нове.
 показати весь коментар
 
 
Смішно. Ті тварюки навіть сайт з петиціями заблокували.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. посылать граждан теперь тоже будут в электронном виде. И это тоже будет иметь силу. Мы расширили законодательную базу до того, что теперь электронные обращения граждан имеют силу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5440
 показати весь коментар
 
Зеленое стадо как обычно ставит себе в заслугу...то что уже давным давно сделано ..
 показати весь коментар
 
 
Мы тут земелькой приторгуем а вы на нас жалуйтесь убогие.
 показати весь коментар
 
 
"Если гражданин написал обращение ко мне, как к народному депутату по email, то теперь это имеет такую ​​же законную силу, если бы он это сделал с помощью письма с маркой." Послать тебя НА...., теперь даже на марки не надо тратиться? За три месяца работы единственное позитивное решение!
 показати весь коментар
 
Этот Корниенко или сам дурак, или народ дурит...
Сравните:
" Если гражданин написал обращение ко мне, как к народному депутату по email, то теперь это имеет такую ​​же законную силу,"
и

Стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору