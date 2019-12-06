 Ми розширили законодавчу базу до того, що тепер електронні звернення громадян мають силу, - Корнієнко

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.
Серед внесених змін - урегулювання звернення громадян.
"Перше - це щодо звернень громадян, скарг, взаємодії з органами влади. Ми розширили фактично законодавчу базу до того, що фактично тепер електронні звернення мають силу. Якщо громадянин написав звернення до мене як до народного депутата на email, то тепер це має таку ж законну силу, якби він це зробив за допомогою листа з маркою", - сказав Корнієнко.
Також законопроєкт вносить зміни до законів про державну службу.
"Ми врегулювали, хто в якому органі є керівником державної служби, хто може преміювати, хто може робити дисциплінарні стягнення, як має поліпшуватися ситуація з відбором держслужбовців", - розповів Корнієнко.
Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.
жалуйтесь сукины дети,жалуйтесь ...
не важко бути "новатром", якщо взагалі не знати законів за якими живе країна. для невігласа та зедепутата все нове.
Сравните:
" Если гражданин написал обращение ко мне, как к народному депутату по email, то теперь это имеет такую же законную силу,"
и
Стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.