 Законопроєкт про ринок землі навряд чи ухвалимо до нового року, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що до нового року ми навряд чи його ухвалимо. Можливо, розпочнемо його розгляд. Але тут питання, що якщо ми заходимо в розгляд питання, ми не можемо розглядати інші питання", - сказав він.

"Якщо ми заходимо в розгляд питання, де є понад 4 тис. поправок, з яких приблизно 3 тис., за інформацією від депутатів, будуть ставити на підтвердження. Це приблизно по 2 хвилини на правку, наприклад, це 6 тис. хвилин, або 600 годин, або приблизно 100 пленарних днів", - додав Корнієнко.

Він зазначив, що апарат Верховної Ради розмірковує, як ухвалити це важливе питання і не зірвати роботу парламенту.

Нагадаємо, що цього місяці у Верховної Ради залишилося лише п'ять пленарних днів - 12 грудня і 17-20 грудня.

13 листопада парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення.

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