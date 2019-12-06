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 Політика України
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Все про:ВР (6292) земельна реформа (106) Корнієнко (82)

 Законопроєкт про ринок землі навряд чи ухвалимо до нового року, - Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив сумнів у тому, що парламент зможе ухвалити законопроєкти, що стосуються відкриття ринку землі, до початку нового року.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що до нового року ми навряд чи його ухвалимо. Можливо, розпочнемо його розгляд. Але тут питання, що якщо ми заходимо в розгляд питання, ми не можемо розглядати інші питання", - сказав він.

"Якщо ми заходимо в розгляд питання, де є понад 4 тис. поправок, з яких приблизно 3 тис., за інформацією від депутатів, будуть ставити на підтвердження. Це приблизно по 2 хвилини на правку, наприклад, це 6 тис. хвилин, або 600 годин, або приблизно 100 пленарних днів", - додав Корнієнко.

Він зазначив, що апарат Верховної Ради розмірковує, як ухвалити це важливе питання і не зірвати роботу парламенту.

Нагадаємо, що цього місяці у Верховної Ради залишилося лише п'ять пленарних днів - 12 грудня і 17-20 грудня.

13 листопада парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163863
 
 
 Топ коментарі
 
Вони гомосексуалісти, їх обіцяна земля - Вавилон.
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Закон о продаже украинской земли вы не примете ни до нового года, ни до новых веников.
В Израиле у себя принимайте такие законы.
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Краще скажіть - скільки транс національні корпорації вам пообіцяли за продаж української землі? Зєля буде багатший за Біла Гейтса?
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І після не треба.
Втім, на весну опудала треба готувати, тож приймайте, тільки не тікайте коли потрошити вам почнуть.
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Хотять жити в Україні - хай дають жити іншим, а не витягають землю з-під ніг.
Хай економіку запускають, а не останні активи розпродають.
Тими активами їх можуть і нагодувати, і в них же закопати.
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Ліберастичні мас-медіа замовчують тему.

youtube.com/watch?v=EIIgqTYVCEQ
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"Законопроект о рынке земли вряд ли примем" Так точнее
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Им надо наполнить бюджет - пусть покажут свой знаменитый национальный ум.
Они же все гениальные менеджеры и экономисты - так покажите квалификацию.
А распродать последние активы мы можем и без вас.
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Соросятам поверить себя обмануть. Очередная деза. Как и перенос комитета. Относится к ним как к узурпаторам захватившим землю и надра для продажи.Кто им позволит отрабатывать надо.
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Це все тактичні маневри. Скажений принтер зробить роздруковку коли накажуть.
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Соросятам поверить себя обмануть. Очередная деза. Как и перенос комитета. Относится к ним как к узурпаторам захватившим землю и надра для продажи.Кто им позволит отрабатывать надо.
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Вони гомосексуалісти, їх обіцяна земля - Вавилон.
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Закон о продаже украинской земли вы не примете ни до нового года, ни до новых веников.
В Израиле у себя принимайте такие законы.
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Краще скажіть - скільки транс національні корпорації вам пообіцяли за продаж української землі? Зєля буде багатший за Біла Гейтса?
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Яка різниця скільки - воно їм вийде задорого - їм є що втрачати в Україні.
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