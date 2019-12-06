 Законопроєкт про ринок землі навряд чи ухвалимо до нового року, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що до нового року ми навряд чи його ухвалимо. Можливо, розпочнемо його розгляд. Але тут питання, що якщо ми заходимо в розгляд питання, ми не можемо розглядати інші питання", - сказав він.
"Якщо ми заходимо в розгляд питання, де є понад 4 тис. поправок, з яких приблизно 3 тис., за інформацією від депутатів, будуть ставити на підтвердження. Це приблизно по 2 хвилини на правку, наприклад, це 6 тис. хвилин, або 600 годин, або приблизно 100 пленарних днів", - додав Корнієнко.
Він зазначив, що апарат Верховної Ради розмірковує, як ухвалити це важливе питання і не зірвати роботу парламенту.
Нагадаємо, що цього місяці у Верховної Ради залишилося лише п'ять пленарних днів - 12 грудня і 17-20 грудня.
13 листопада парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення.
Втім, на весну опудала треба готувати, тож приймайте, тільки не тікайте коли потрошити вам почнуть.
Хай економіку запускають, а не останні активи розпродають.
Тими активами їх можуть і нагодувати, і в них же закопати.
youtube.com/watch?v=EIIgqTYVCEQ
Они же все гениальные менеджеры и экономисты - так покажите квалификацию.
А распродать последние активы мы можем и без вас.
Суми-Київ
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
В Израиле у себя принимайте такие законы.