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 Політика України
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Все про:звання (65) Зеленський (3790) військовослужбовці (2588)

 Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв п'ятьом офіцерам генеральські звання.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.

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Президент також присвоїв звання генерал-майора:

начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку;

начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Малиновському;

командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Олександру Нестеренку;

начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку.

Усі вони до сьогодні були в званні полковника.

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У День Збройних сил України Глава держави нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького III ступеня, "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", повідомляє пресслужба ОП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163862
 
   
 Топ коментарі
 
ну вот опять...
хто медальки мальчику дал поиграться?
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Это при Порошенко было много генералов, а сейчас их меньше станет.
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За эти "медальки" Украине придётся платить не хилое материальное обеспечения ещё четырём дармоедам. Да в Америке, генералов меньше чем в Украине!
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ну вот опять...
хто медальки мальчику дал поиграться?
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За эти "медальки" Украине придётся платить не хилое материальное обеспечения ещё четырём дармоедам. Да в Америке, генералов меньше чем в Украине!
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Мені не подобається блаЗЄнський, але чому Ви так про генералів? Хіба Ви знаєте цих людей? Може вони мають бойовий досвід.
І ще одне. Хтось колись підтвердить свої слова "в_амєрікє_менЬше" коректними фактами?
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Согласно докладу, на декабрь 2015 года на действительной службе в вооруженных силах США насчитывалось 896 генералов и адмиралов (плюс еще 19 выведенных за штат) - 319 в армии, 277 в ВВС, 217 в ВМС и 83 в корпусе морской пехоты.

тримай безпальцевий інвалід довідку.. бо бачу в тебе проблеми з набором тексту Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку - Цензор.НЕТ 1440
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Дурнику, а до чого тут набір тексту? Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку - Цензор.НЕТ 2665
Ти ж, свине, не захотів на "Ви"?
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Бойовим генералам звання присвоюють за виграні битви, а не за призначення на нові посади!
Анатолій Гриценко собі-ж не намалював генерала "за посаду", а залишився полковником. Ці чим кращі?
А генерали (з відповідним матеріальнім забезпеченням) у нас не тільки в армії а і в Міліції, СБУ, МЧС, Прокуратурі... Звання-ж це не просто так, за нього ще й гроші платять, як і за медальки, які генералам, і не тільки, вручають в тому числі і на день народження...
Ви очевидно не в курсі що груди ветеранів другої світової війни прикрашають не бойові нагороди, яких там насправді найчастіше одна-дві, а медальки типу 10 років закінчення війни 20 років, 30 років... 10 років звільнення Е-нного міста, 15 років, 20 років звільнення Е-нного міста.. і тому подібні ювілейні медальки.
До речі цікавий момент, в"язнів фашистьких концтаборів в Україні в живих залишилось тільки два, а "ветеранів" тисячі...
А стосовно кількості генералів в США, інформацію можна знайти в інтернеті. В Україні їх порахувати буде важче.
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Що загальна кількість генералів в Україні має до згаданих у статті нових генералів? Ви хоч когось з них знаєте? І точно переконані, що він не заслуговує? То так і напишіть, що ім'ярек не заслуговує.
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Это при Порошенко было много генералов, а сейчас их меньше станет.
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ИХ ВСЕГДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТАРАКАНОВ /дохлофоса на них нет/!

Полковнику делают операцию на мозге. Самый ответственный момент -
хирург достал мозг и держит его в руках. Тут в операционную врывается
лейтенант:
- Товарищ полковник, в штабе только что поучен приказ, вам присвоено
звание генерала!
Полковник (уже генерал) вскакивает со стола и несется к выходу,
натягивая фуражу. Сзади бежит хирург с мозгом в руках и орет:
- А мозги-то, мозги?!?!
Полковник (генерал) оборачивается на бегу:
- Да на@%я они мне теперь нужны!
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дайте генеральское звание гео лерусу, с его задним приводом- рай, вот такая еще новость, пол рады *******
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Президент України Володимир Зеленський заявив про намір запропонувати на зустрічі в «нормандському форматі» ідею створення на території Донбасу так званої «муніципальної варти».
Глава держави озвучив цю ініціативу на зустрічі з активістами, які постраждали під час першого побиття Беркутом на Майдані, повідомив Еспресо.TV учасник заходу Євген Сердюк.
Зеленський вважає, що патруль «муніципальної поліції» має складатися з представників України, ОБСЄ, а також представників «ЛНР» і «ДНР», які «не стріляли».
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А вот и легитимизация террористов подъехала. Справочку о том, что боевик не стрелял будет выдавать лично Путин В.В.
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Где дикие крики зеленогнойной плесени , что у нас много хенералов? А вот бубочке все можно! Дайте засранцу поиграть в солдатики! Четырежды уклонист от армии - достойный говнокомандующий! Который до усирачки боится своих подчиненных солдат. Наверно не зря. Бойся, падаль кремлевская.
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Дохрена у нас хенералов ...
То парашеНко дорвался до бесплатного раздавал генералов , медали и звания налево и направо .
Теперь вот ЗЕ принял эстафету...
У нас там у всех кто становится президентом , крышу рвёт ?
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Наквіть начальник тиловоі служби в нашій арміі має генеральське звання.Це за які такі бойові заслуги цей тиловий "стратег" таке звання заслужив і чи не досить йому полковника? Може тому, що генералами стають не за заслуги, а за вміння дупу поцілувати в нас стільки генералів, а бойові офіцери, що вже п"ять років воюють, в майорах і підполковниках служать. Здогадуюсь чому - бо в разі війни ці досвідчені майори і підполковники, як золотий резерв, знову в окопах будуть потрібні, бо користі з жополизів не буде ніякоі.
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Звездопад, звездопад,
Если мальчик так хочет,
….…...
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Мало у нас генералов ? Наверное больше чем во всей европе вместе взятой. И всем им с нашего кармана все оплачивается. Украинцы, платите налоги, генералов надо содержать
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Баканов стане генералом на другий рік, бо якось воно негарно буде присвоювати йому чергове звання щомісяця. Треба щоб з лейтенанта до генерала хоч рік пройшов і народ не помітив кар"єру такого самородка.
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а шо так мало? тра було кожного третєього або методом щасливого плювка..в кого попав той й генерал.. совок ніколи не помре..це в генах
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Дык он ещё только полгода в кресле преза! Не переживай-будут ещё!
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У нас багато генералів, але немає перемог. Ну от якими переможними арміями керували ці полковники? Шість років вони звільняли ... що? Більш того! Відступили за наказом дебіла і ... отримали "генерала". Мабуть "хероям сала"...
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генеральские звания генералам во время окопной войны.... интересно за какие-такие подвиги? может красиво отступали, может доблестно сидели в штабе, а может разработали блистательную операцию по оставлению наших позиций... надо обязательно рассказать людям об их героических деяниях...
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А литинанту бакланову будет повышение？ну хотя бы старшого литинанта дадут？
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Поздравляем Андрея Малиновского, бывшего комбрига 26 Арт. Бригады города Бердичева! Боевой офицер, из династии военных! Бердичев горд за своего боевого командира! И всех военнослужащих города Бердичева и всей Украины с праздником!!!!!
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Звания в армии - пережиток феодализма! Для субъординации достаточно ДОЛЖНОСТЕЙ!
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В армії дуже не задоволені Зеленським, тому щоб вберегти себе від воєнного перевороту він купує собі лояльність,присвоючи генеральські звання
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