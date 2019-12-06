 Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.
Президент також присвоїв звання генерал-майора:
начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку;
начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Малиновському;
командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Олександру Нестеренку;
начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку.
Усі вони до сьогодні були в званні полковника.
У День Збройних сил України Глава держави нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького III ступеня, "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", повідомляє пресслужба ОП.
хто медальки мальчику дал поиграться?
І ще одне. Хтось колись підтвердить свої слова "в_амєрікє_менЬше" коректними фактами?
тримай безпальцевий інвалід довідку.. бо бачу в тебе проблеми з набором тексту
Ти ж, свине, не захотів на "Ви"?
Анатолій Гриценко собі-ж не намалював генерала "за посаду", а залишився полковником. Ці чим кращі?
А генерали (з відповідним матеріальнім забезпеченням) у нас не тільки в армії а і в Міліції, СБУ, МЧС, Прокуратурі... Звання-ж це не просто так, за нього ще й гроші платять, як і за медальки, які генералам, і не тільки, вручають в тому числі і на день народження...
Ви очевидно не в курсі що груди ветеранів другої світової війни прикрашають не бойові нагороди, яких там насправді найчастіше одна-дві, а медальки типу 10 років закінчення війни 20 років, 30 років... 10 років звільнення Е-нного міста, 15 років, 20 років звільнення Е-нного міста.. і тому подібні ювілейні медальки.
До речі цікавий момент, в"язнів фашистьких концтаборів в Україні в живих залишилось тільки два, а "ветеранів" тисячі...
А стосовно кількості генералів в США, інформацію можна знайти в інтернеті. В Україні їх порахувати буде важче.
Полковнику делают операцию на мозге. Самый ответственный момент -
хирург достал мозг и держит его в руках. Тут в операционную врывается
лейтенант:
- Товарищ полковник, в штабе только что поучен приказ, вам присвоено
звание генерала!
Полковник (уже генерал) вскакивает со стола и несется к выходу,
натягивая фуражу. Сзади бежит хирург с мозгом в руках и орет:
- А мозги-то, мозги?!?!
Полковник (генерал) оборачивается на бегу:
- Да на@%я они мне теперь нужны!
Глава держави озвучив цю ініціативу на зустрічі з активістами, які постраждали під час першого побиття Беркутом на Майдані, повідомив Еспресо.TV учасник заходу Євген Сердюк.
Зеленський вважає, що патруль «муніципальної поліції» має складатися з представників України, ОБСЄ, а також представників «ЛНР» і «ДНР», які «не стріляли».
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А вот и легитимизация террористов подъехала. Справочку о том, что боевик не стрелял будет выдавать лично Путин В.В.
То парашеНко дорвался до бесплатного раздавал генералов , медали и звания налево и направо .
Теперь вот ЗЕ принял эстафету...
У нас там у всех кто становится президентом , крышу рвёт ?
Если мальчик так хочет,
….…...